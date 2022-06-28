https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/fenomen-kultury-v-tssei-proshel-seminar-ob-abkhazskoy-kulture-v-kontekste-natsbezopasnosti-1039873781.html
Феномен культуры: в ЦСЭИ прошел семинар об абхазской культуре в контексте нацбезопасности
Феномен культуры: в ЦСЭИ прошел семинар об абхазской культуре в контексте нацбезопасности
Следующий семинар в рамках нового проекта "Абхазская культура в контексте национальной безопасности" состоится в ЦСЭИ 19 июля. 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T19:40+0300
2022-06-28T19:40+0300
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Центре социально-экономических исследований во вторник, 28 июня, состоялось открытие нового проекта – серии семинаров "Абхазская культура в контексте национальной безопасности".По мнению Олега Дамениа, роль культуры в нынешних реалиях, когда человечество в очередной раз столкнулось серьезными испытаниями, многократно возрастает. Одна из особенностей современного человека, говорит директор ЦСЭИ, состоит в том, что он не интересуется историей и не тратит время на то, чтобы представить свое будущее.По мнению Олега Дамения, роль культуры в нынешних реалиях, когда человечество в очередной раз столкнулось серьезными испытаниями, многократно возрастает. Одна из особенностей современного человека, говорит директор ЦСЭИ, состоит в том, что он не интересуется историей и не тратит время на то, чтобы представить свое будущее."Человек – это не природное существо, он не продукт эволюции природы. С точки зрения науки, человек – это особое существо, не имеющее аналогов в самой природе. Все живые существа живут по законам и нормам природы, единственное исключение, составляет человек. Он тоже живет и по законам природы, но при этом у него есть свои нормы и законы", - заметил Дамениа.Жить по собственным нормам и законам человек смог только благодаря культуре, подчеркнул руководитель ЦСЭИ.Писатель Даур Начкебия отметил, что технократическая революция, к примеру письменность, радио, то есть, изобретение "оружия" культуры сделало возможным развитие человечества. При этом, продолжил писатель, человек своими руками изобрел оружие, которое может его уничтожить."Современность отличается тем, что нынешняя техногенная цивилизация, помимо гаджетов, интернета, мобильных телефонов, создала еще и ядерное оружие. Это ставит человечество в совершенно другие условия, которые, в некотором роде, непостижимы. Чем это обернется в руках человека, никто не может предсказать, контроль существует все эти годы. "Прививка" была в Хиросиме и Нагасаки, человечество ужаснулось, с тех пор мир держится на хрупком балансе", - сказал Начкебия.Но сегодня раздаются голоса о том, что, возможно, человечеству необходима еще одна "прививка" - локальная ядерная война. И это, по словам писателя, не может не вызывать опасений. Культуру Начкебия сравнил с тонким озоновым слоем. Любое общество, заметил он, может оказаться на стадии одичания очень просто, примером может стать Германия, известна всему миру своими учеными, музыкантами, деятелями культуры. Что, однако, все не помешало фашизму пустить свои корни в этой стране.Следующий семинар в рамках проекта "Абхазская культура в контексте национальной безопасности" пройдет в ЦСЭИ 19 июля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/bezopasnost-abkhazii-na-fone-spetsoperatsii-na-ukraine-mneniya-i-prognozy-1039484163.html
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абхазия, новости, культура
Феномен культуры: в ЦСЭИ прошел семинар об абхазской культуре в контексте нацбезопасности
19:40 28.06.2022 (обновлено: 19:49 28.06.2022)
Следующий семинар в рамках нового проекта "Абхазская культура в контексте национальной безопасности" состоится в ЦСЭИ 19 июля.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Центре социально-экономических исследований во вторник, 28 июня, состоялось открытие нового проекта – серии семинаров "Абхазская культура в контексте национальной безопасности".
По мнению Олега Дамениа, роль культуры в нынешних реалиях, когда человечество в очередной раз столкнулось серьезными испытаниями, многократно возрастает. Одна из особенностей современного человека, говорит директор ЦСЭИ, состоит в том, что он не интересуется историей и не тратит время на то, чтобы представить свое будущее.
"Между тем, именно при таких условиях и при такой ситуации человек начинает мобилизовать свои ресурсы для того, чтобы противостоять угрозам. Невольно здесь вспоминаются слова Достоевского, который говорил, что бытие есть бытие, когда оно сталкивается с угрозой. Нечто аналогичное говорили и писали и Платон, и Гегель и многие мыслители. Они говорили о важности и жизнеспособности человека", - подчеркнул Дамениа.
По мнению Олега Дамения, роль культуры в нынешних реалиях, когда человечество в очередной раз столкнулось серьезными испытаниями, многократно возрастает. Одна из особенностей современного человека, говорит директор ЦСЭИ, состоит в том, что он не интересуется историей и не тратит время на то, чтобы представить свое будущее.
"Человек – это не природное существо, он не продукт эволюции природы. С точки зрения науки, человек – это особое существо, не имеющее аналогов в самой природе. Все живые существа живут по законам и нормам природы, единственное исключение, составляет человек. Он тоже живет и по законам природы, но при этом у него есть свои нормы и законы", - заметил Дамениа.
Жить по собственным нормам и законам человек смог только благодаря культуре, подчеркнул руководитель ЦСЭИ.
Писатель Даур Начкебия отметил, что технократическая революция, к примеру письменность, радио, то есть, изобретение "оружия" культуры сделало возможным развитие человечества. При этом, продолжил писатель, человек своими руками изобрел оружие, которое может его уничтожить.
"Современность отличается тем, что нынешняя техногенная цивилизация, помимо гаджетов, интернета, мобильных телефонов, создала еще и ядерное оружие. Это ставит человечество в совершенно другие условия, которые, в некотором роде, непостижимы. Чем это обернется в руках человека, никто не может предсказать, контроль существует все эти годы. "Прививка" была в Хиросиме и Нагасаки, человечество ужаснулось, с тех пор мир держится на хрупком балансе", - сказал Начкебия.
Но сегодня раздаются голоса о том, что, возможно, человечеству необходима еще одна "прививка" - локальная ядерная война. И это, по словам писателя, не может не вызывать опасений.
Культуру Начкебия сравнил с тонким озоновым слоем. Любое общество, заметил он, может оказаться на стадии одичания очень просто, примером может стать Германия, известна всему миру своими учеными, музыкантами, деятелями культуры. Что, однако, все не помешало фашизму пустить свои корни в этой стране.
Следующий семинар в рамках проекта "Абхазская культура в контексте национальной безопасности" пройдет в ЦСЭИ 19 июля.