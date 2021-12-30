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Социальная стабильность и национальная безопасность: в Сухуме прошел круглый стол
Социальная стабильность и национальная безопасность: в Сухуме прошел круглый стол
В Центре социально-экономических исследований состоялся круглый стол "Общественно-политическая ситуация в контексте национальной безопасности Абхазии". 30.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-30T19:55+0300
2021-12-30T20:05+0300
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О том, какие мнение прозвучали на встрече и к каким выводам пришли участники круглого стола, читайте в материале Sputnik Абхазия.Как достичь стабильностиОткрывая встречу директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения заметил, что предложенная тема для обсуждения в условиях современной Абхазии очень актуальна. По его мнению, ни одно общество и ни одно государство не может состояться без внутреннего согласия и социальной стабильности."Не мало в истории случаев, когда общества распадались под воздействием внешних сил и факторов, такие угрозы всегда были, есть и будут. Но в последний период мы столкнулись и с внутренней угрозой, разрушающей социальные устои нашего общества", - подчеркнул он.Нейтрализовать угрозы и вывести государство на путь перспективного развития пока не удается. Абхазия уже не один десяток лет пребывает между двумя недействующими системами – старой, которой уже нет и новой, которая еще не сложилась, считает Дамения.Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, добавил Дамения, в обществе и выйти на стабильный путь развития, необходимо произвести ряд ключевых преобразований, начинать их нужно не снизу, а сверху."Только таким образом, по нашему убеждению, можно оздоровить жизнь в обществе с наименьшими издержками. Преобразовательный процесс следует начать с изменением той системы государственной власти и управления, которая сложилась у нас после войны и действует поныне. Но кто же его будет проводить, ответ тоже достаточно очевиден – только те, кто в органах власти и управления, но с их стороны каких-либо реальных инициатив и действий пока не наблюдается", - подчеркнул он.Насильственные действия, направленные на преобразования системы управления, как показывает послевоенный опыт, деструктивны и чреваты своими последствиями, не говоря уже о морально-политическом ущербе, заметил руководитель ЦСЭИ.Одним из участников круглого стола был член Общественной палаты Низам Хапат, который обратил внимание на то, что внутренние противоречия не идут на пользу развитию государства.Политические элиты часто сменяют друг друга, однако при этом для простых жителей республики мало положительных изменений."Мы часто меняем власть, а сами остаемся в стороне, плюс к этому мы переживаем за политиков. Почему я должен переживать за них, если они пришли к руководству, то беспокоиться о людях должны они. Проведение митингов каждый год, смена руководства – ничего хорошего не принесет, если хотите можем каждые два месяца менять власть. Парламент тянет в одну сторону, исполнительная власть в другую, оппозиция – в третью, мы не можем спокойно спать", - сказал Хапат.Свое мнение по теме высказал заместитель секретаря Совета безопасности Абхазии Даур Кове. Он отметил, что проблемы в общественно-политической жизни республики накапливались на протяжении многих лет и необходимо предпринимать усилия, чтобы решать их.Даур Кове считает, что задача состоит в том, чтобы коммуникация между властью и обществом приносила хороший результат, который будет направлен на благо всех жителей страны.Нужны реформыВыступая на круглом столе руководитель общественной организации "Ахьаца", депутат Парламента пятого созыва Ахра Бжания отметил важность участия общества в решении тех или иных вопросов, возникающих перед государством."Те вопросы, которые сегодня поднимаются, это вопросы общества, для него они имеют важную роль. Мне кажется, что вопрос безопасности напрямую связан с вопросом качества государственного управления. Если у вас не качественное или не совсем качественное управление, это порождает кризис в экономике, социальной сфере, идеологии, внешней политике. Такие кризисы априори не могут служить нашей безопасности, экономической, социальной и прочей", - сказал он.Общественный деятель, депутат Парламента первого созыва Давид Пилия отметил, что для поиска решения проблем необходимо их обсуждать широким кругом, а также объединить все этносы, проживающие в Абхазии, и совместно выходить из сложившейся ситуации. Для этих целей планируется сформировать конгресс народа Абхазии.Завершая круглый стол, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамения поблагодарил всех участников встречи и заметил, что к обсуждению поднятой темы нужно будет возвращаться, ,чтобы обрести четкое понимание какие реформы необходимы для того, чтобы выйти на качественно новый уровень развития государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/politicheskiy-moveton-obschestvennye-deyateli-dali-otsenku-rezolyutsii-oppozitsii-1036945317.html
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политика, экономика, общество, абхазия

Социальная стабильность и национальная безопасность: в Сухуме прошел круглый стол

19:55 30.12.2021 (обновлено: 20:05 30.12.2021)
© Sputnik / Бадрак Авидзба Круглый стол "Общественно-политическая ситуация в контексте национальной безопасности Абхазии"
Круглый стол Общественно-политическая ситуация в контексте национальной безопасности Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Колумнист Sputnik Бадрак Авидзба - Sputnik Абхазия
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
В Центре социально-экономических исследований состоялся круглый стол "Общественно-политическая ситуация в контексте национальной безопасности Абхазии".
О том, какие мнение прозвучали на встрече и к каким выводам пришли участники круглого стола, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Как достичь стабильности

Открывая встречу директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамения заметил, что предложенная тема для обсуждения в условиях современной Абхазии очень актуальна. По его мнению, ни одно общество и ни одно государство не может состояться без внутреннего согласия и социальной стабильности.
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"Не мало в истории случаев, когда общества распадались под воздействием внешних сил и факторов, такие угрозы всегда были, есть и будут. Но в последний период мы столкнулись и с внутренней угрозой, разрушающей социальные устои нашего общества", - подчеркнул он.
Нейтрализовать угрозы и вывести государство на путь перспективного развития пока не удается. Абхазия уже не один десяток лет пребывает между двумя недействующими системами – старой, которой уже нет и новой, которая еще не сложилась, считает Дамения.
"При такой ситуации, когда общество испытывает острый дефицит внутрисоциальной стабильности, государство может и должно играть ключевую роль. Но и оно оказалось не готовым решать такие отнюдь непростые задачи, общество продолжает перманентно лихорадить, а у большинства простых граждан иссякает чувство надежды на улучшение своей жизни. Очевидно, что так долго продолжаться не может", - говорит эксперт.
Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, добавил Дамения, в обществе и выйти на стабильный путь развития, необходимо произвести ряд ключевых преобразований, начинать их нужно не снизу, а сверху.
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"Только таким образом, по нашему убеждению, можно оздоровить жизнь в обществе с наименьшими издержками. Преобразовательный процесс следует начать с изменением той системы государственной власти и управления, которая сложилась у нас после войны и действует поныне. Но кто же его будет проводить, ответ тоже достаточно очевиден – только те, кто в органах власти и управления, но с их стороны каких-либо реальных инициатив и действий пока не наблюдается", - подчеркнул он.
Насильственные действия, направленные на преобразования системы управления, как показывает послевоенный опыт, деструктивны и чреваты своими последствиями, не говоря уже о морально-политическом ущербе, заметил руководитель ЦСЭИ.
Одним из участников круглого стола был член Общественной палаты Низам Хапат, который обратил внимание на то, что внутренние противоречия не идут на пользу развитию государства.
"Одержав победу в кровопролитной войне, я думал, что мы будем развиваться и идти вперед, но этого не удалось сделать, это результат нашей неправильно организованной работы. Имея такой хороший потенциал и богатства, то, как мы живем и решаем свои дела, неприемлемо", - заметил он.
Политические элиты часто сменяют друг друга, однако при этом для простых жителей республики мало положительных изменений.
"Мы часто меняем власть, а сами остаемся в стороне, плюс к этому мы переживаем за политиков. Почему я должен переживать за них, если они пришли к руководству, то беспокоиться о людях должны они. Проведение митингов каждый год, смена руководства – ничего хорошего не принесет, если хотите можем каждые два месяца менять власть. Парламент тянет в одну сторону, исполнительная власть в другую, оппозиция – в третью, мы не можем спокойно спать", - сказал Хапат.
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Свое мнение по теме высказал заместитель секретаря Совета безопасности Абхазии Даур Кове. Он отметил, что проблемы в общественно-политической жизни республики накапливались на протяжении многих лет и необходимо предпринимать усилия, чтобы решать их.

"Нас настолько мало, что этот круговорот всегда происходит, сегодня одни в одной позиции, завтра другие в другой. От этого наша жизнь должна улучшаться, а не ухудшаться, потому что растет новое поколение", - говорит он.

Даур Кове считает, что задача состоит в том, чтобы коммуникация между властью и обществом приносила хороший результат, который будет направлен на благо всех жителей страны.

Нужны реформы

Выступая на круглом столе руководитель общественной организации "Ахьаца", депутат Парламента пятого созыва Ахра Бжания отметил важность участия общества в решении тех или иных вопросов, возникающих перед государством.
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"Те вопросы, которые сегодня поднимаются, это вопросы общества, для него они имеют важную роль. Мне кажется, что вопрос безопасности напрямую связан с вопросом качества государственного управления. Если у вас не качественное или не совсем качественное управление, это порождает кризис в экономике, социальной сфере, идеологии, внешней политике. Такие кризисы априори не могут служить нашей безопасности, экономической, социальной и прочей", - сказал он.
Общественный деятель, депутат Парламента первого созыва Давид Пилия отметил, что для поиска решения проблем необходимо их обсуждать широким кругом, а также объединить все этносы, проживающие в Абхазии, и совместно выходить из сложившейся ситуации. Для этих целей планируется сформировать конгресс народа Абхазии.
"Долго думая над проблемой, как прийти к согласию в обществе мы решили создать собрание граждан Абхазии. Попробовать собрать все этнические группы Абхазии в одно движение. Сегодня мы, абхазы, одни, проблемы, которые перед нами стоят, не решим", – сказал Давид Пилия.
Завершая круглый стол, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамения поблагодарил всех участников встречи и заметил, что к обсуждению поднятой темы нужно будет возвращаться, ,чтобы обрести четкое понимание какие реформы необходимы для того, чтобы выйти на качественно новый уровень развития государства.
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