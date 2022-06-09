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Безопасность Абхазии на фоне спецоперации на Украине: мнения и прогнозы

Безопасность Абхазии на фоне спецоперации на Украине: мнения и прогнозы

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся круглый стол: "Национальная безопасность Абхазии в контексте специальной военной операции России на Украине". Эксперты... 09.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-09T16:24+0300

2022-06-09T16:24+0300

2022-06-09T16:24+0300

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Участники, ведущие эксперты в своих областях, провели научный анализ причин и последствий происходящих событий и возможных сценариев формирования нового порядка в мире и в регионе.Бадрак Авидзба, SputnikРукотворный кризисГоворя об особенности нынешнего кризиса на Украине, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа отметил его рукотворный характер. Он пояснил, что конфликт стал результатом целенаправленных действий определенных кругов на Западе.По словам руководителя ЦСЭИ, западным странам во главе с США в конечном итоге удалось добиться распада СССР, а после этого подобная политика продолжилась по отношению к России."Вопреки западным ожиданиям, Россия стала возрождаться. И западные страны разыграли сценарий уже не мирного характера, как это было в 2014 году на Майдане. Продолжением этого геополитического проекта и стала ныне действующая специальная военная операция на Украине", – сказал Олег Дамениа.Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов отметил, что не только нынешний кризис на Украине является рукотворным."Любая война готовится и провоцируется, это очень серьезный проект. Данная ситуация, которую мы называем "санкционная война", "экономический кризис" – это тоже все рукотворно, и все уже отработано на протяжении столетий, и даже тысячелетий", – пояснил он.Конфликтная ситуация на Украине, продолжил Катасонов, готовилась на протяжении многих лет, и то что сейчас происходит – не только беда, но и, в каком-то смысле, спасение."Потому что люди сейчас действительно начинают задумываться о том, о чем они в предыдущие годы и десятилетия не задумывались. Верующие люди говорят, что Господь посылает нам горькие лекарства. Если вы не будете принимать лекарства, то вы умрете, а если будете, то есть шанс, что вы выздоровеете. Поэтому, конечно, за этой санкционной войной могут последовать, и наверняка последуют, другие сценарии, и мы к этому должны быть готовы", – подчеркнул он.Заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики в МГУ Елена Ведута в свою очередь считает, что кризис на Украине – это объективный итог стихийного развития капитализма."Война – это объективная необходимость разрешения кризиса военными методами. То, что мы наблюдаем, как западные страны стремятся к военному разрешению этого кризиса, независимо от того, кто был бы сегодня там у власти – это их жизнь и практика. У них нет другой практики", – сказала Ведута.Угрозы для АбхазииДоцент кафедры теории и истории государства и права Сочинского института РУДН Беслан Камкия считает, что мир сегодня находится в состоянии глобальной безответственности правящих кругов, от которых многое зависит."Абхазия находится в таком геополитическом раскладе сил, в котором здесь проходят глобальные интересы. Понятно, что украинские круги сегодня обижаются на грузинских политиков за то, что они не открывают второй фронт. Вызовы действительно есть для Абхазии, за этот короткий период республика не так сильно смогла окрепнуть и в экономическом, и в военном плане, чтобы самостоятельно противостоять Грузии", – сказал он.Не стоит полагаться на то, что второй фронт в Абхазии не откроется, нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий. В этом плане, заметил Камкия, большое значение для республики имеет договор о военном сотрудничестве с Россией.В круглом столе принял участие депутат шестого созыва Парламента Абхазии Рауль Лолуа. Он недавно вернулся из Донбасса и видел, как действует Россия на освобожденных территориях ЛНР и ДНР."Практически сразу заходят органы, которые обеспечивают гуманитарную помощь, обеспечивают водой, всем необходимым. Практически в каждом городе. Вот, Волноваха пострадала очень серьезно, Мариуполь пострадал очень серьезно. Это города, где люди остались практически ни с чем. Сразу, автоматически, за силами, которые освобождают эту территорию, приходит администрация и начинает с людьми работать – это тоже очень важно, успокаивают людей и тем самым вселяют надежду, что жизнь нормализуется. И нормализуется она очень быстро", – рассказал он.Депутат шестого созыва Парламента Абхазии, врач Алхас Джинджолия, который был на Донбассе с волонтерской миссией, рассказал, что планируется еще одна поездка абхазских врачей."Это человеческая трагедия огромного масштаба, где большое количество раненых и погибших. Чисто по-человечески хочу сказать, что трагедии, в которой участвуют два братских народа, можно поаплодировать тем разжигателям войны, кто это спровоцировал", – сказал он.В продолжение дискуссии журналист Дмитрий Статейнов подчеркнул, что в последние месяцы в информационном направлении, которое стало главным инструментом донесения идеологии той или иной стороны до людских масс, наблюдаются успехи."А на Украине информационную машину вскармливали десятки лет. Итогом стало то, что Бандера и Шухевич стали национальными героями. Если мы укрепляем сегодня информационные тылы, то это должен быть качественный продукт", – сказал журналист.В завершение круглого стола выступил член Центра социально-экономических исследований Давид Пилия, который выразил озабоченность по поводу того, как будет реализовываться экономическая политика на освобожденных территориях – не только в ДНР и ЛНР, но и в Херсонской области и Запорожье."Насколько мы информированы, все имущество на территориях постепенно национализируется, то есть передается в ведение государства. Какова будет интеграция этих территорий в российскую социально-экономическую жизнь? Навряд ли они захотят возвращения на эти территории новых Коломойских, Ахметовых, Порошенко, Бойко и так далее. Это вопрос, который меня очень волнует, – какое будет содружество, сообщество, куда, возможно, и Абхазия будет приглашена. В этом плане мы сами должны готовиться, с чем и куда мы идем", – заметил он.Давид Пилия также выразил удовлетворение тем, что представители Абхазии воюют за освобождение Донбасса и показывают себя на поле боя как храбрые и отважные воины.Круглый стол прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия и был организован Sputnik совместно с Конгрессом народа Абхазии, Центром социально-экономических исследований и Центром правозащиты граждан России в Абхазии.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/vy-s-nami-abkhazskie-vrachi-rasskazali-o-meditsinskoy-pomoschi-zhitelyam-donetska--1038971373.html

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