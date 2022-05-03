https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/gosobvinenie-predstavilo-v-sude-vozmozhnyy-motiv-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1038945576.html
Гособвинение представило в суде возможный мотив тройного убийства в Сухуме
Гособвинение представило в суде возможный мотив тройного убийства в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 3 мая. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T19:19+0300
2022-05-03T19:19+0300
2022-05-03T19:19+0300
в абхазии
абхазия
дело о тройном убийстве на набережной сухума
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikВозможный мотив убийстваНа заседании 3 мая стороной гособвинения была зачитана обзорная справка о криминогенной обстановке в республике и отношениях между криминальными авторитетами Абхазии до совершения преступления в ноябре 2019 года. Справка была составлена начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики.Согласно обзорной справке, до момента убийства так называемых воров в законе Алхаса Авидзба и Астамура Шамба в республике доминировал гудаутский криминальный клан, возглавляемый Раулем Барцба (по кличке Пыза - прим.ред.). Шамба и Авидзба были "самыми приближенными сподвижниками" Барцба.Одной из главных причин преступления, говорится в записке, может быть давнее противостояние сухумского и гудаутского кланов, которые делили между собой сферы влияния в Абхазии."Предыстория указанного противостояния длится в течение нескольких лет, в результате чего гудаутский клан, используя методы физического воздействия в отношении своих противников в преступной среде, полностью взял под контроль сферу влияния над всеми коммерческими и иными структурами в Абхазии. Так называемый воровской общак перешел на их сторону", – рассказывается в записке.Согласно документу, между кланами периодически возникали конфликты. В августе 2017 года в Сухуме во время конфликта между двумя группировками члены гудаутского клана воров Шамба и Авидзба нанесли побои двум сухумским ворам в законе Темуру Гвасалия и Темуру Ахуба (Маколя и Динрид - прим. ред.) "тем самым унизив их статус в воровском мире". Члены гудауткого клана объявили, что Гвасалия и Ахуба "больше не воры".24 августа 2017 года в Гудауту прибыли воры в законе Николай Дгебуадзе (Ника), Роман Дмитриев (Рома Ставропольский) и Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский). Они приехали в Абхазию для встречи с лидером гудаутского клана воров в законе Раулем Барцба (Пыза).На встрече завязалась драка. Барцба был избит, но сумел произвести несколько выстрелов в нападавших – Исмаилова и Дгебуадзе."По оперативным данным, Дгебуадзе прибыл в Гудауту, чтобы отомстить за свое избиение от гудаутских воров. Дгебуадзе является сторонником преступного клана воров в законе Гелы Кардава, проживающего в Москве. Дгебуадзе всячески пытается вернуться в Абхазию и установить свое влияние, поддерживаемое грузинскими преступными кланами, что идет в разрез с интересами местного криминалитета, а именно клана, возглавляемого Барцба", – говорится в документе.Весной 2017 года в Абхазию в поддержку сухумским ворам прибыл вор в законе Тенгиз Лакербая. Он проводил агитацию по укреплению своих позиций, переросшую в конфликт с гудаутскими ворами, которые "не признали его вором".В 2018 году неустановленные лица выстрелили в машину супруги Рауля Барцба из гранатомета."Возможно, одна из версий данного преступления подразумевала под собой устрашающий акт предупредительного характера в отношении Барцба", – говорится в справке.Весной 2019 года в СИЗО Дранда случались конфликты из-за раздела сферы влияния между сухумским и гудаутским кланами, последний на тот момент контролировал "положение" в изоляторе. В это время в СИЗО прибыли сторонники сухумского клана - Эрик Чкадуа и Беслан Бганба.Сторонники гудаутского клана Астамур Гунба и Гарри Авидзба участвовали в конфликте, в котором были избиты Чкадуа и Бганба. Они были отправлены в медсанчасть с травмами.Авидзба и Гунба собрали своих сторонников в СИЗО и потребовали, чтобы с Чкадуа и Бганба никто не общался. После конфликта Чкадуа был помещен под домашний арест.В сентябре 2019 года в ходе конфликта в Сухуме вор в законе Темур Ахуба выстрелил в Гарри Авидзба. Он был задержан и содержится в ИВС МВД.По информации, поступившей в МВД, сухумский клан не мог смириться с потерей влияния, и поэтому "следует выдвинуть одну из наиболее оперативно значимых версий – возможный расстрел Авидзба и Шамба как месть сухумского клана воров"."В настоящее время, согласно имеющимся оперативным данным, криминогенная обстановка на данном направлении противостояния находится на стадии стагнации, то есть прогнозировать перевес на чью-либо сторону не представляется возможным", – говорится в документе.После прочтения справки адвокат Чкадуа Марина Тания заявила, что информация о том, что Эрик Чкадуа был переведен под домашний арест не соответствует правде. Доказательство этого адвокат намерена предоставить позже."Как будто это писали сами воры, так красиво написано", – заметил обвиняемый Дато Ахалая.Оперативные справкиК представленной обзорной информации были приложены и оперативные справки на Эрика Чкадуа, Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Беслана Бганба.Согласно документу, Эрик Чкадуа – участник сухумского клана воров в законе, по поручению организованной преступной группировки "выполняет поручения криминального характера", играет в азартные игры, употребляет наркотики, склонен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, пропагандирует воровские традиции среди молодежи в пользу сухумского криминалитета. Чкадуа общается со всеми криминальными авторитетами Сухума, тесно поддерживает связь с Бесланом Бганба (Мына). Ранее был под домашним арестом за подозрению в похищении гражданина Мерцхулава, которое произошло в апреле 2019 года. В ноябре 2019 года он был объявлен в розыск, так как нарушил условия домашнего ареста.Беслан Бганба (Мына) – участник сухумского клана воров в законе и организованной преступной группы, по поручению которой "выполняет поручения криминального характера". Имеет статус смотрящего по улице Дзидзария в Сухуме. Остальные характеристики схожи с теми, которыми описывается Эрик Чкадуа.Алхас Авидзба (Хасик) – вор в законе из гудаутского клана. Тесно поддерживал связь с вором в законе Астамуром Шамба и другими участниками клана.Астамур Шамба (Астик) –тоже вор в законе из гудаутского клана. Последние два месяца Шамба часто бывал в Сухуме, встречался с сухумским вором в законе Валерием Хашба, чей статус был признан гудаутскими ворами в законе. Возможно, они обсуждали примирение остальных воров в законе между собой.Замечаний по оглашенным справкам у сторон на данном этапе не было.Состояние потерпевшихВ суде также был зачитан ответ на запрос, оправленный в Сухумскую городскую больницу, о состоянии, в котором потерпевшие попали в медучреждение в день происшествия.В больницу были доставлены Астамур Шамба, Алхас Авидзба, Шамиль Авидзба и Доминика Акиртава.Согласно документу, Астамур Шамба был доставлен с множественными огнестрельными ранениями, врачи зафиксировали его смерть. Алхас Авидзба также получил множественные огнестрельные ранения грудной и брюшной полости - пули повредили позвоночник, тонкую кишку, мочевой пузырь, раздробили кости таза, стрелявшие также попали в правое бедро и плечо. Больной скончался на операционном столе.Огнестрельные ранения были и у Доминики Акиртава. Кроме того, у девушки была открытая черепно-мозговая травма, ранение правого плеча, предплечья, левой кисти. Позже больная была перевезена в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы, где скончалась спустя несколько дней.На этом изучение письменных материалов дела не закончилось. Следующее заседание состоится 10 мая.
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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума
Гособвинение представило в суде возможный мотив тройного убийства в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 3 мая.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Возможный мотив убийства
На заседании 3 мая стороной гособвинения была зачитана обзорная справка о криминогенной обстановке в республике и отношениях между криминальными авторитетами Абхазии до совершения преступления в ноябре 2019 года. Справка была составлена начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики.
Адвокат Марина Тания выступила против оглашения документа, так как, по ее мнению, он "не имеет никакого значения для доказательства вины" обвиняемых. Однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, материалы были озвучены.
Согласно обзорной справке, до момента убийства так называемых воров в законе Алхаса Авидзба и Астамура Шамба в республике доминировал гудаутский криминальный клан, возглавляемый Раулем Барцба (по кличке Пыза - прим.ред.). Шамба и Авидзба были "самыми приближенными сподвижниками" Барцба.
Одной из главных причин преступления, говорится в записке, может быть давнее противостояние сухумского и гудаутского кланов, которые делили между собой сферы влияния в Абхазии.
"Предыстория указанного противостояния длится в течение нескольких лет, в результате чего гудаутский клан, используя методы физического воздействия в отношении своих противников в преступной среде, полностью взял под контроль сферу влияния над всеми коммерческими и иными структурами в Абхазии. Так называемый воровской общак перешел на их сторону", – рассказывается в записке.
Согласно документу, между кланами периодически возникали конфликты. В августе 2017 года в Сухуме во время конфликта между двумя группировками члены гудаутского клана воров Шамба и Авидзба нанесли побои двум сухумским ворам в законе Темуру Гвасалия и Темуру Ахуба (Маколя и Динрид - прим. ред.) "тем самым унизив их статус в воровском мире". Члены гудауткого клана объявили, что Гвасалия и Ахуба "больше не воры".
После этого Гвасалия уехал из Абхазии "для встречи с влиятельными криминальными авторитетами для удержания своего статуса вора и поддержки со стороны других влиятельных воров в законе".
24 августа 2017 года в Гудауту прибыли воры в законе Николай Дгебуадзе (Ника), Роман Дмитриев (Рома Ставропольский) и Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский). Они приехали в Абхазию для встречи с лидером гудаутского клана воров в законе Раулем Барцба (Пыза).
На встрече завязалась драка. Барцба был избит, но сумел произвести несколько выстрелов в нападавших – Исмаилова и Дгебуадзе.
"По оперативным данным, Дгебуадзе прибыл в Гудауту, чтобы отомстить за свое избиение от гудаутских воров. Дгебуадзе является сторонником преступного клана воров в законе Гелы Кардава, проживающего в Москве. Дгебуадзе всячески пытается вернуться в Абхазию и установить свое влияние, поддерживаемое грузинскими преступными кланами, что идет в разрез с интересами местного криминалитета, а именно клана, возглавляемого Барцба", – говорится в документе.
Весной 2017 года в Абхазию в поддержку сухумским ворам прибыл вор в законе Тенгиз Лакербая. Он проводил агитацию по укреплению своих позиций, переросшую в конфликт с гудаутскими ворами, которые "не признали его вором".
В 2018 году неустановленные лица выстрелили в машину супруги Рауля Барцба из гранатомета.
"Возможно, одна из версий данного преступления подразумевала под собой устрашающий акт предупредительного характера в отношении Барцба", – говорится в справке.
Весной 2019 года в СИЗО Дранда случались конфликты из-за раздела сферы влияния между сухумским и гудаутским кланами, последний на тот момент контролировал "положение" в изоляторе. В это время в СИЗО прибыли сторонники сухумского клана - Эрик Чкадуа и Беслан Бганба.
Сторонники гудаутского клана Астамур Гунба и Гарри Авидзба участвовали в конфликте, в котором были избиты Чкадуа и Бганба. Они были отправлены в медсанчасть с травмами.
Авидзба и Гунба собрали своих сторонников в СИЗО и потребовали, чтобы с Чкадуа и Бганба никто не общался. После конфликта Чкадуа был помещен под домашний арест.
В сентябре 2019 года в ходе конфликта в Сухуме вор в законе Темур Ахуба выстрелил в Гарри Авидзба. Он был задержан и содержится в ИВС МВД.
"Все вышеуказанные конфликты имели одно основание – раздел сфер влияния, подпитка в воровской общак преступным путем, получением денежных средств с коммерческих структур, индивидуальных предпринимателей, государственных организаций", –объясняется в документе.
По информации, поступившей в МВД, сухумский клан не мог смириться с потерей влияния, и поэтому "следует выдвинуть одну из наиболее оперативно значимых версий – возможный расстрел Авидзба и Шамба как месть сухумского клана воров".
"В настоящее время, согласно имеющимся оперативным данным, криминогенная обстановка на данном направлении противостояния находится на стадии стагнации, то есть прогнозировать перевес на чью-либо сторону не представляется возможным", – говорится в документе.
После прочтения справки адвокат Чкадуа Марина Тания заявила, что информация о том, что Эрик Чкадуа был переведен под домашний арест не соответствует правде. Доказательство этого адвокат намерена предоставить позже.
"Как будто это писали сами воры, так красиво написано", – заметил обвиняемый Дато Ахалая.
Оперативные справки
К представленной обзорной информации были приложены и оперативные справки на Эрика Чкадуа, Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Беслана Бганба.
Согласно документу, Эрик Чкадуа – участник сухумского клана воров в законе, по поручению организованной преступной группировки "выполняет поручения криминального характера", играет в азартные игры, употребляет наркотики, склонен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, пропагандирует воровские традиции среди молодежи в пользу сухумского криминалитета.
Чкадуа общается со всеми криминальными авторитетами Сухума, тесно поддерживает связь с Бесланом Бганба (Мына). Ранее был под домашним арестом за подозрению в похищении гражданина Мерцхулава
, которое произошло в апреле 2019 года. В ноябре 2019 года он был объявлен в розыск, так как нарушил условия домашнего ареста.
Беслан Бганба (Мына) – участник сухумского клана воров в законе и организованной преступной группы, по поручению которой "выполняет поручения криминального характера". Имеет статус смотрящего по улице Дзидзария в Сухуме. Остальные характеристики схожи с теми, которыми описывается Эрик Чкадуа.
Алхас Авидзба (Хасик) – вор в законе из гудаутского клана. Тесно поддерживал связь с вором в законе Астамуром Шамба и другими участниками клана.
Астамур Шамба (Астик) –тоже вор в законе из гудаутского клана. Последние два месяца Шамба часто бывал в Сухуме, встречался с сухумским вором в законе Валерием Хашба, чей статус был признан гудаутскими ворами в законе. Возможно, они обсуждали примирение остальных воров в законе между собой.
Замечаний по оглашенным справкам у сторон на данном этапе не было.
Состояние потерпевших
В суде также был зачитан ответ на запрос, оправленный в Сухумскую городскую больницу, о состоянии, в котором потерпевшие попали в медучреждение в день происшествия.
В больницу были доставлены Астамур Шамба, Алхас Авидзба, Шамиль Авидзба и Доминика Акиртава.
Согласно документу, Астамур Шамба был доставлен с множественными огнестрельными ранениями, врачи зафиксировали его смерть. Алхас Авидзба также получил множественные огнестрельные ранения грудной и брюшной полости - пули повредили позвоночник, тонкую кишку, мочевой пузырь, раздробили кости таза, стрелявшие также попали в правое бедро и плечо. Больной скончался на операционном столе.
Огнестрельные ранения были и у Доминики Акиртава. Кроме того, у девушки была открытая черепно-мозговая травма, ранение правого плеча, предплечья, левой кисти. Позже больная была перевезена в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы, где скончалась спустя несколько дней.
На этом изучение письменных материалов дела не закончилось. Следующее заседание состоится 10 мая.