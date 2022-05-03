https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/gosobvinenie-predstavilo-v-sude-vozmozhnyy-motiv-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1038945576.html

Гособвинение представило в суде возможный мотив тройного убийства в Сухуме

Гособвинение представило в суде возможный мотив тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 3 мая. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T19:19+0300

2022-05-03T19:19+0300

2022-05-03T19:19+0300

в абхазии

абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikВозможный мотив убийстваНа заседании 3 мая стороной гособвинения была зачитана обзорная справка о криминогенной обстановке в республике и отношениях между криминальными авторитетами Абхазии до совершения преступления в ноябре 2019 года. Справка была составлена начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики.Согласно обзорной справке, до момента убийства так называемых воров в законе Алхаса Авидзба и Астамура Шамба в республике доминировал гудаутский криминальный клан, возглавляемый Раулем Барцба (по кличке Пыза - прим.ред.). Шамба и Авидзба были "самыми приближенными сподвижниками" Барцба.Одной из главных причин преступления, говорится в записке, может быть давнее противостояние сухумского и гудаутского кланов, которые делили между собой сферы влияния в Абхазии."Предыстория указанного противостояния длится в течение нескольких лет, в результате чего гудаутский клан, используя методы физического воздействия в отношении своих противников в преступной среде, полностью взял под контроль сферу влияния над всеми коммерческими и иными структурами в Абхазии. Так называемый воровской общак перешел на их сторону", – рассказывается в записке.Согласно документу, между кланами периодически возникали конфликты. В августе 2017 года в Сухуме во время конфликта между двумя группировками члены гудаутского клана воров Шамба и Авидзба нанесли побои двум сухумским ворам в законе Темуру Гвасалия и Темуру Ахуба (Маколя и Динрид - прим. ред.) "тем самым унизив их статус в воровском мире". Члены гудауткого клана объявили, что Гвасалия и Ахуба "больше не воры".24 августа 2017 года в Гудауту прибыли воры в законе Николай Дгебуадзе (Ника), Роман Дмитриев (Рома Ставропольский) и Рашад Исмаилов (Рашад Гянджинский). Они приехали в Абхазию для встречи с лидером гудаутского клана воров в законе Раулем Барцба (Пыза).На встрече завязалась драка. Барцба был избит, но сумел произвести несколько выстрелов в нападавших – Исмаилова и Дгебуадзе."По оперативным данным, Дгебуадзе прибыл в Гудауту, чтобы отомстить за свое избиение от гудаутских воров. Дгебуадзе является сторонником преступного клана воров в законе Гелы Кардава, проживающего в Москве. Дгебуадзе всячески пытается вернуться в Абхазию и установить свое влияние, поддерживаемое грузинскими преступными кланами, что идет в разрез с интересами местного криминалитета, а именно клана, возглавляемого Барцба", – говорится в документе.Весной 2017 года в Абхазию в поддержку сухумским ворам прибыл вор в законе Тенгиз Лакербая. Он проводил агитацию по укреплению своих позиций, переросшую в конфликт с гудаутскими ворами, которые "не признали его вором".В 2018 году неустановленные лица выстрелили в машину супруги Рауля Барцба из гранатомета."Возможно, одна из версий данного преступления подразумевала под собой устрашающий акт предупредительного характера в отношении Барцба", – говорится в справке.Весной 2019 года в СИЗО Дранда случались конфликты из-за раздела сферы влияния между сухумским и гудаутским кланами, последний на тот момент контролировал "положение" в изоляторе. В это время в СИЗО прибыли сторонники сухумского клана - Эрик Чкадуа и Беслан Бганба.Сторонники гудаутского клана Астамур Гунба и Гарри Авидзба участвовали в конфликте, в котором были избиты Чкадуа и Бганба. Они были отправлены в медсанчасть с травмами.Авидзба и Гунба собрали своих сторонников в СИЗО и потребовали, чтобы с Чкадуа и Бганба никто не общался. После конфликта Чкадуа был помещен под домашний арест.В сентябре 2019 года в ходе конфликта в Сухуме вор в законе Темур Ахуба выстрелил в Гарри Авидзба. Он был задержан и содержится в ИВС МВД.По информации, поступившей в МВД, сухумский клан не мог смириться с потерей влияния, и поэтому "следует выдвинуть одну из наиболее оперативно значимых версий – возможный расстрел Авидзба и Шамба как месть сухумского клана воров"."В настоящее время, согласно имеющимся оперативным данным, криминогенная обстановка на данном направлении противостояния находится на стадии стагнации, то есть прогнозировать перевес на чью-либо сторону не представляется возможным", – говорится в документе.После прочтения справки адвокат Чкадуа Марина Тания заявила, что информация о том, что Эрик Чкадуа был переведен под домашний арест не соответствует правде. Доказательство этого адвокат намерена предоставить позже."Как будто это писали сами воры, так красиво написано", – заметил обвиняемый Дато Ахалая.Оперативные справкиК представленной обзорной информации были приложены и оперативные справки на Эрика Чкадуа, Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Беслана Бганба.Согласно документу, Эрик Чкадуа – участник сухумского клана воров в законе, по поручению организованной преступной группировки "выполняет поручения криминального характера", играет в азартные игры, употребляет наркотики, склонен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, пропагандирует воровские традиции среди молодежи в пользу сухумского криминалитета. Чкадуа общается со всеми криминальными авторитетами Сухума, тесно поддерживает связь с Бесланом Бганба (Мына). Ранее был под домашним арестом за подозрению в похищении гражданина Мерцхулава, которое произошло в апреле 2019 года. В ноябре 2019 года он был объявлен в розыск, так как нарушил условия домашнего ареста.Беслан Бганба (Мына) – участник сухумского клана воров в законе и организованной преступной группы, по поручению которой "выполняет поручения криминального характера". Имеет статус смотрящего по улице Дзидзария в Сухуме. Остальные характеристики схожи с теми, которыми описывается Эрик Чкадуа.Алхас Авидзба (Хасик) – вор в законе из гудаутского клана. Тесно поддерживал связь с вором в законе Астамуром Шамба и другими участниками клана.Астамур Шамба (Астик) –тоже вор в законе из гудаутского клана. Последние два месяца Шамба часто бывал в Сухуме, встречался с сухумским вором в законе Валерием Хашба, чей статус был признан гудаутскими ворами в законе. Возможно, они обсуждали примирение остальных воров в законе между собой.Замечаний по оглашенным справкам у сторон на данном этапе не было.Состояние потерпевшихВ суде также был зачитан ответ на запрос, оправленный в Сухумскую городскую больницу, о состоянии, в котором потерпевшие попали в медучреждение в день происшествия.В больницу были доставлены Астамур Шамба, Алхас Авидзба, Шамиль Авидзба и Доминика Акиртава.Согласно документу, Астамур Шамба был доставлен с множественными огнестрельными ранениями, врачи зафиксировали его смерть. Алхас Авидзба также получил множественные огнестрельные ранения грудной и брюшной полости - пули повредили позвоночник, тонкую кишку, мочевой пузырь, раздробили кости таза, стрелявшие также попали в правое бедро и плечо. Больной скончался на операционном столе.Огнестрельные ранения были и у Доминики Акиртава. Кроме того, у девушки была открытая черепно-мозговая травма, ранение правого плеча, предплечья, левой кисти. Позже больная была перевезена в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы, где скончалась спустя несколько дней.На этом изучение письменных материалов дела не закончилось. Следующее заседание состоится 10 мая.

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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума