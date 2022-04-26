https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/sud-izuchil-videomaterialy-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1038826037.html

Суд изучил видеоматериалы по делу о тройном убийстве в Сухуме

Суд изучил видеоматериалы по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 26 апреля. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T17:55+0300

2022-04-26T17:55+0300

2022-04-26T17:59+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Верховный суд Абхазии на заседании 26 апреля изучил записи столичных камер видеонаблюдения от 22 ноября 2019 года в ходе рассмотрения дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров.Камера "Амра-банка" зафиксировала машину по улице Лакоба в 12:52. Автомобиль направлялся в сторону Национального банка.В 13:43 Лексус ехал в сторону железнодорожного вокзала, а в 13:48 завернул на улицу Гумистинская. В 14:13 автомобиль двигался по проспекту Леона и пересек улицу Ардзинба.Видеозапись с камеры кафе "Медовик", которая охватывает тротуарную площадку у кафе "Сан-Ремо" на компьютере прочитать не удалось. То же произошло еще с несколькими видеозаписями. Вызванный на заседание эксперт СГБ попробовал воспроизвести кадры с помощью различных плееров, но ни один из них не смог этого сделать.Он предположил, что файлы пострадали либо при записи, либо при хранении на флешке, но точно установить это сможет только специалист.Далее в суде было изучено передвижение белой затонированной машины Toyota Mark 2. Согласно версии обвинения, именно на ней злоумышленники приехали на место преступления и скрылись с него. Позже автомобиль был сожжен.В 14:02 белый Mark 2 был замечен на пересечении улиц Эшба и Гумистинская. Номера машины на видео не видны. В 14:08 автомобиль свернул с улицы Дзидзария на улицу Джонуа.Согласно письменным материалам дела, в 14:16 Toyota была замечена недалеко от ресторана "Сан-Ремо". Воспроизвести этот файл не удалось.В 14:33 камера видеонаблюдения на здании СУЭС зафиксировала иномарку на пересечении улиц Ардзинба и Леона. В 14:38 машина свернула с улицы Пушкина на проспект Аиааира.В 14:41, согласно видеоматериалу, Toyota направилась в сторону "Сухум-Банка". Гособвинение отметило, что в этом видео отчетливо видны номера 122 (те же номера, согласно версии обвинения, стояли на машине, которую использовали преступники – прим. ред).Адвокат Автандил Чкадуа выразил сомнение в том, что номера машины видны отчетливо и предложил сделать экспертизу. Председательствующий судья Майя Квициния отметила, что видит числа 122, но серия не видна так отчетливо.В 14:44 машина была замечена, проезжающей мимо экспресс-мойки по улице Бейгуаа, ее номера не видны. Обвинение предположило, что автомобиль направлялся в сторону Депо (где, по их версии, она и была сожжена – прим. ред.), но адвокаты подчеркнули, что делать такие предположения невозможно.На этом изучение письменных доказательств по делу не закончено. Следующее заседание суда состоится 3 мая.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, которое произошло 22 ноября 2019 года, обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/sud-doprosil-novogo-svidetelya-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1038725504.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/put-k-doveriyu-i-upor-na-administrativku-kak-budet-rabotat-verkhovnyy-sud-abkhazii-1038787469.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1038251991.html

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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости, верховный суд абхазии