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Количество международных рейсов в аэропорту Сочи возросло почти в 10 раз
Количество международных рейсов в аэропорту Сочи возросло почти в 10 раз
Международный аэропорт Сочи вошел в штатный режим работы после снятия карантина, и, ввиду закрытия многих аэропортов соседних городов, выполняет роль важного... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T18:04+0300
2022-06-28T18:04+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Количество пассажиров, вылетающих в другие страны из аэропорта Сочи или прилетающих в него из-за границы, выросло почти в десять раз, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.За прошедшие выходные было совершено 62 международных авиарейса, российскую границу прошли более шести тысяч пассажиров, которые привезли с собой 63 тонны багажа. Для ускорения перехода границы и удобства пассажиров, осмотр багажа проводится до его выдачи, в том числе, с привлечением кинологов. Тщательную проверку проходит и ручная кладь.Периодически таможенникам приходится пресекать нарушения - такие как недостоверное декларирование товаров, незаконный ввоз денежных средств, превышение нормы ввоза алкогольной и табачной продукции.После начала военной спецоперации на Украине, Росавиация приняла решение о закрытии 11 аэропортов юга и центральной части России, так как признала их небезопасными. В этих условиях сочинский аэропорт, так же, как аэропорты Москвы и Минеральных вод, выполняет функцию крупного транспортного узла - через него летают пассажиры из Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика и Симферополя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1039858454.html
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Количество международных рейсов в аэропорту Сочи возросло почти в 10 раз
18:04 28.06.2022 (обновлено: 18:25 28.06.2022)
Международный аэропорт Сочи вошел в штатный режим работы после снятия карантина, и, ввиду закрытия многих аэропортов соседних городов, выполняет роль важного транспортного узла.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Количество пассажиров, вылетающих в другие страны из аэропорта Сочи или прилетающих в него из-за границы, выросло почти в десять раз, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
"Если в обычное время в среднем за неделю таможенный контроль проходили 1,5 тысяч человек, то сегодня за этот период - более 15 тысяч. Наиболее популярные международные направления: Турция, ОАЭ. Также произошло значительное увеличение авиарейсов в государства-члены ЕАЭС, например, в Армению - до 30 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
За прошедшие выходные было совершено 62 международных авиарейса, российскую границу прошли более шести тысяч пассажиров, которые привезли с собой 63 тонны багажа.
Для ускорения перехода границы и удобства пассажиров, осмотр багажа проводится до его выдачи, в том числе, с привлечением кинологов. Тщательную проверку проходит и ручная кладь.
Периодически таможенникам приходится пресекать нарушения - такие как недостоверное декларирование товаров, незаконный ввоз денежных средств, превышение нормы ввоза алкогольной и табачной продукции.
После начала военной спецоперации на Украине, Росавиация приняла решение о закрытии 11 аэропортов юга и центральной части России, так как признала их небезопасными.
В этих условиях сочинский аэропорт, так же, как аэропорты Москвы и Минеральных вод, выполняет функцию крупного транспортного узла - через него летают пассажиры из Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика и Симферополя.