https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/turnir-po-mini-futbolu-sredi-ministerstv-i-vedomstv-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1039861582.html
Турнир по мини-футболу среди министерств и ведомств Абхазии открылся в Сухуме
Турнир по мини-футболу среди министерств и ведомств Абхазии открылся в Сухуме
Спортивное мероприятие, направленное на поддержку любительского спорта, здорового образа жизни, командного духа. 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T13:45+0300
2022-06-28T13:45+0300
2022-06-28T13:47+0300
в абхазии
абхазия
новости
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1c/1039858629_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_7a191e725b40268a96f78e2d964903a1.jpg
СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Открытие любительского турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии состоялось 27 июня в Сухуме на мини-футбольном поле у Совмина. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.В турнире принимает участие 20 команд. Согласно жеребьевке, в первый день турнира команда МВД встретилась с футболистами из Министерства культуры. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу правоохранителей.Во втором матче команда Министерства обороны Абхазии уступила со счетом 0:5 игрокам Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.По итогам "слепой" жеребьевки команды были разбиты на четыре группы по пять команд. В группу А попали команды: РУП "Черноморэнерго", Сухумское городское собрание, Министерство по налогам и сборам, Министерство социального обеспечения и демографической политики, ОАО "Сбербанк".В группе В оказались команды Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Государственного таможенного комитета, Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры.В группу C попали: Министерство по чрезвычайным ситуациям, РУП "Абхазская железная дорога", Государственный комитет по репатриации, Министерство здравоохранения, Администрация города Сухум.В группе D сыграют: Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Министерство экономики, Министерство внутренних дел, Министерство культуры и Министерство просвещения и языковой политики.Согласно регламенту турнира, коллективы, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в 1/4 финала и составят пары. Победители полуфинальных пар разыграют трофей, а проигравшие сыграют за третье место. Турнир по мини-футболу будет проходить в течение месяца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/shest-let-pobede-kak-abkhaziya-stala-chempionom-mira-po-versii-conifa-1039412187.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/na-radost-detishkam-otkrytie-mini-futbolnogo-polya-v-sukhume-1039348466.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1c/1039858629_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_00d4c942e1c1c5758d0304f072bfc250.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, спорт
Турнир по мини-футболу среди министерств и ведомств Абхазии открылся в Сухуме
13:45 28.06.2022 (обновлено: 13:47 28.06.2022)
Спортивное мероприятие, направленное на поддержку любительского спорта, здорового образа жизни, командного духа.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik.
Открытие любительского турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии состоялось 27 июня в Сухуме на мини-футбольном поле у Совмина. Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
В турнире принимает участие 20 команд. Согласно жеребьевке, в первый день турнира команда МВД встретилась с футболистами из Министерства культуры. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу правоохранителей.
Во втором матче команда Министерства обороны Абхазии уступила со счетом 0:5 игрокам Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
Сегодня, 28 июня, на стадионе пройдут три матча: Сухумское городское собрание встретится с командой "Сбербанка", Министерство по налогам и сборам сыграет с Министерством социального обеспечения и демографической политики, а футболисты из СГБ встретится с командой Генеральной прокуратуры.
По итогам "слепой" жеребьевки команды были разбиты на четыре группы по пять команд. В группу А попали команды: РУП "Черноморэнерго", Сухумское городское собрание, Министерство по налогам и сборам, Министерство социального обеспечения и демографической политики, ОАО "Сбербанк".
В группе В оказались команды Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Государственного таможенного комитета, Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры.
В группу C попали: Министерство по чрезвычайным ситуациям, РУП "Абхазская железная дорога", Государственный комитет по репатриации, Министерство здравоохранения, Администрация города Сухум.
В группе D сыграют: Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Министерство экономики, Министерство внутренних дел, Министерство культуры и Министерство просвещения и языковой политики.
Согласно регламенту турнира, коллективы, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в 1/4 финала и составят пары. Победители полуфинальных пар разыграют трофей, а проигравшие сыграют за третье место. Турнир по мини-футболу будет проходить в течение месяца.