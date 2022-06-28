https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/turnir-po-mini-futbolu-sredi-ministerstv-i-vedomstv-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1039861582.html

Турнир по мини-футболу среди министерств и ведомств Абхазии открылся в Сухуме

Турнир по мини-футболу среди министерств и ведомств Абхазии открылся в Сухуме

Спортивное мероприятие, направленное на поддержку любительского спорта, здорового образа жизни, командного духа. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T13:45+0300

2022-06-28T13:45+0300

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Открытие любительского турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии состоялось 27 июня в Сухуме на мини-футбольном поле у Совмина. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.В турнире принимает участие 20 команд. Согласно жеребьевке, в первый день турнира команда МВД встретилась с футболистами из Министерства культуры. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу правоохранителей.Во втором матче команда Министерства обороны Абхазии уступила со счетом 0:5 игрокам Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.По итогам "слепой" жеребьевки команды были разбиты на четыре группы по пять команд. В группу А попали команды: РУП "Черноморэнерго", Сухумское городское собрание, Министерство по налогам и сборам, Министерство социального обеспечения и демографической политики, ОАО "Сбербанк".В группе В оказались команды Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Государственного таможенного комитета, Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры.В группу C попали: Министерство по чрезвычайным ситуациям, РУП "Абхазская железная дорога", Государственный комитет по репатриации, Министерство здравоохранения, Администрация города Сухум.В группе D сыграют: Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Министерство экономики, Министерство внутренних дел, Министерство культуры и Министерство просвещения и языковой политики.Согласно регламенту турнира, коллективы, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в 1/4 финала и составят пары. Победители полуфинальных пар разыграют трофей, а проигравшие сыграют за третье место. Турнир по мини-футболу будет проходить в течение месяца.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220601/na-radost-detishkam-otkrytie-mini-futbolnogo-polya-v-sukhume-1039348466.html

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