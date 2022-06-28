https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/vks-rossii-porazili-punkt-dislokatsii-natsbatalona-azov-v-kharkove-1039860421.html

ВКС России поразили пункт дислокации нацбатальона "Азов"* в Харькове

ВКС России поразили пункт дислокации нацбатальона "Азов"* в Харькове

Министерство обороны сообщило, что украинская сторона несет значительные потери, в то время как ВС России продвигаются вперед. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T14:47+0300

2022-06-28T14:47+0300

2022-06-28T14:47+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Минобороны предупреждает о том, что граждане Украины, принимающие участия в боевых действиях, недостаточно обучены, наемники, которые приезжают воевать также обладают низким уровнем подготовки. Это все чаще становится причиной "дружественного огня". Так, например, новобранцы из 97-го батальона 60-й пехотной бригады подверглись огневому обстрелу со стороны сослуживцев.Такой же случай произошел в 28-й механизированной бригаде вооруженных сил Украины, по разведывательной группе которой наемники открыли огонь. Из-за этого погибли четверо военнослужащих, еще трое получили ранение.Известно, что такие "добровольцы" не подпадают под Женевскую конвенцию, и не считаются военнопленными.Так, ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни трех наемников – двух граждан Британии и одного гражданина Марокко. Высока вероятность аналогичного судебного вердикта в отношении любого иностранного "легионера", задержанного в ходе российской специальной военной операции на Украине.* В отношении представителей этого националистического формирования в России открыты уголовные дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/unichtozheny-gruzinskie-naemniki-istyazavshie-rossiyskikh-voennykh-pod-kievom-1039849052.html

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