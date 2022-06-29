https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/abkhaziya-i-rossiya-podpisali-soglashenie-o-priznanii-resheniy-po-ekonomicheskim-delam-1039905906.html
Абхазия и Россия подписали соглашение о признании решений по экономическим делам
Абхазия и Россия подписали соглашение о признании решений по экономическим делам
Документ на X Петербургском форуме подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T19:03+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Министерства юстиции Абхазии и России подписали соглашение "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", сообщает пресс-служба абхазского минюста.Также на полях Х Петербургского юридического форума (ПМЮФ) министр юстиции Абхазии Анри Барциц встретился со главой минюста Южной Осетии Олегом Гаглоевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между ведомствами по разным направлениям, в том числе по цифровизации их деятельности, а также отметили, что более конкретные шаги будут обозначены после того, как между министерствами будет подписано соглашение о сотрудничестве.ПМЮФ проходит с 29 июня по 1 июля. Цель форума - продвижение идей модернизации права в условиях глобальных изменений, в том числе улучшение взаимодействия правовых систем разных стран, а также развитие цифровых технологий в области права, госуправления и экономики. Абхазию на форуме представляют министр юстиции Анри Барциц и руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/anri-bartsits-o-perekhode-minyusta-abkhazii-na-elektronnyy-dokumentooborot-1036509896.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/osobennosti-abkhazii-zurab-bartsits-rasskazal-o-rabote-sudebnykh-pristavov-1038948842.html
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Абхазия и Россия подписали соглашение о признании решений по экономическим делам
19:03 29.06.2022 (обновлено: 19:41 29.06.2022)
Документ на X Петербургском форуме подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Министерства юстиции Абхазии и России подписали соглашение "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", сообщает пресс-служба абхазского минюста.
Согласно документу, стороны взаимно признают и исполняют вступившие в силу решения судов и международных арбитражей по спорам, которые возникают у граждан при ведении предпринимательской или любой другой экономической деятельности.
Также на полях Х Петербургского юридического форума (ПМЮФ) министр юстиции Абхазии Анри Барциц встретился со главой минюста Южной Осетии Олегом Гаглоевым.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества между ведомствами по разным направлениям, в том числе по цифровизации их деятельности, а также отметили, что более конкретные шаги будут обозначены после того, как между министерствами будет подписано соглашение о сотрудничестве.
ПМЮФ проходит с 29 июня по 1 июля. Цель форума - продвижение идей модернизации права в условиях глобальных изменений, в том числе улучшение взаимодействия правовых систем разных стран, а также развитие цифровых технологий в области права, госуправления и экономики.
Абхазию на форуме представляют министр юстиции Анри Барциц и руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц.