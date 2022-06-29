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Анкваб и Вольвач обсудили социально-экономическое сотрудничество России и Абхазии
Анкваб и Вольвач обсудили социально-экономическое сотрудничество России и Абхазии
Во встрече, которая проходила в Кабинете министров, также принимали участие руководители профильных ведомств. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T20:10+0300
2022-06-29T20:10+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил вопросы социально-экономического сотрудничества с членами делегации министерства экономического развития, которую возглавляет Дмитрий Вольвач. Об этом сообщает информационное агентство "Апсныпресс".Также Владимир Делба рассказал о том, что Россия окажет республике в 2022 году финансовую помощь, которая, в том числе, пойдет на повышение зарплаты бюджетникам и проинформировал присутствующих о том, как идет устранение нарушений, которые были выявлены по итогам проверки использования средств российской помощи 2019-2021 годов, проведенной Федеральным казначейством. Кристина Озган, в свою очередь, сообщила о том, как реализуются мероприятия, запланированные в рамках Инвестпрограммы предыдущих лет и о том, как готовится к реализации Инвестиционная программа на 2023-2025 годы. На совещании были рассмотрены и другие вопросы российско-абхазского сотрудничества, в том числе проекты в социальной сфере и здравоохранении. Стороны подтвердили, что продолжат тесно взаимодействовать по всем важным вопросам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/mishustin-poruchil-podpisat-s-abkhaziey-soglashenie-o-programme-po-razvitiyu-1039888371.html
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Анкваб и Вольвач обсудили социально-экономическое сотрудничество России и Абхазии
20:10 29.06.2022 (обновлено: 20:18 29.06.2022)
Во встрече, которая проходила в Кабинете министров, также принимали участие руководители профильных ведомств.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил вопросы социально-экономического сотрудничества с членами делегации министерства экономического развития, которую возглавляет Дмитрий Вольвач. Об этом сообщает
информационное агентство "Апсныпресс".
Вице премьеры, министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган рассказали о результатах освоения 200 миллионов рублей из средств финансовой помощи, направленных на поддержку отраслей экономики.
Также Владимир Делба рассказал о том, что Россия окажет республике в 2022 году финансовую помощь, которая, в том числе, пойдет на повышение зарплаты бюджетникам и проинформировал присутствующих о том, как идет устранение нарушений, которые были выявлены по итогам проверки использования средств российской помощи 2019-2021 годов, проведенной Федеральным казначейством.
Кристина Озган, в свою очередь, сообщила о том, как реализуются мероприятия, запланированные в рамках Инвестпрограммы предыдущих лет и о том, как готовится к реализации Инвестиционная программа на 2023-2025 годы.
На совещании были рассмотрены и другие вопросы российско-абхазского сотрудничества, в том числе проекты в социальной сфере и здравоохранении. Стороны подтвердили, что продолжат тесно взаимодействовать по всем важным вопросам.