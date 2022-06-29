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Анкваб и Вольвач обсудили социально-экономическое сотрудничество России и Абхазии

Анкваб и Вольвач обсудили социально-экономическое сотрудничество России и Абхазии

Во встрече, которая проходила в Кабинете министров, также принимали участие руководители профильных ведомств. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T20:10+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил вопросы социально-экономического сотрудничества с членами делегации министерства экономического развития, которую возглавляет Дмитрий Вольвач. Об этом сообщает информационное агентство "Апсныпресс".Также Владимир Делба рассказал о том, что Россия окажет республике в 2022 году финансовую помощь, которая, в том числе, пойдет на повышение зарплаты бюджетникам и проинформировал присутствующих о том, как идет устранение нарушений, которые были выявлены по итогам проверки использования средств российской помощи 2019-2021 годов, проведенной Федеральным казначейством. Кристина Озган, в свою очередь, сообщила о том, как реализуются мероприятия, запланированные в рамках Инвестпрограммы предыдущих лет и о том, как готовится к реализации Инвестиционная программа на 2023-2025 годы. На совещании были рассмотрены и другие вопросы российско-абхазского сотрудничества, в том числе проекты в социальной сфере и здравоохранении. Стороны подтвердили, что продолжат тесно взаимодействовать по всем важным вопросам.

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