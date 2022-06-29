https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/dmitriy-volvach-posetil-obekty-vosstanavlivaemye-v-abkhazii-za-schet-investprogrammy-1039883647.html

Дмитрий Вольвач посетил объекты, восстанавливаемые в Абхазии за счет Инвестпрограммы

Дмитрий Вольвач посетил объекты, восстанавливаемые в Абхазии за счет Инвестпрограммы

Делегация министерства экономического развития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем прибыла в Абхазию во вторник, 28 июня. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T11:30+0300

2022-06-29T11:30+0300

2022-06-29T11:49+0300

в абхазии

абхазия

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетил ряд объектов, строительство и восстановление которых идет за счет Инвестпрограммы. Об этом сообщает официальная страница Кристины Озган в социальных сетях. После этого делегация направилась в Сухум. Там Дмитрий Вольвач встретился с главой государства, Асланом Бжания.Строительство полигона в Кацицыте осуществляется за счет Инвестпрограммы на 2020-2022 года.В апреле 2022 года межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией определила лимит финансирования новой Инвестпрограммы на 2023-2025 годы в размере 4,05 миллиардов рублей.Финансирование включит в себя повышение зарплат бюджетникам, развитие программ кредитования малого бизнеса, развитие сельского хозяйства и многое другое. Самыми крупными объектами, которые включены в новую инвестпрограмму станут строительство детской республиканской больницы, канализационные очистные сооружения в Гудауте, первый этап строительства сооружений для очистки сточных вод в Гагре, также реконструкции подстанций и капитальный ремонт аварийных участков и освещения трассы Псоу-Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/aslan-bzhaniya-prinyal-zamministra-ekonomrazvitiya-rossii-dmitriya-volvacha-1039879625.html

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абхазия, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии