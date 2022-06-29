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Российские войска уничтожили базу подготовки наемников в районе Николаева
Российские войска уничтожили базу подготовки наемников в районе Николаева
Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. Противник несет значительные потери со стороны российских войск. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T17:05+0300
2022-06-29T17:05+0300
2022-06-29T17:05+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по базе подготовки иностранных наемников в районе города Николаев на Украине, сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, ВКС России нанесли удар по двум украинским взводам реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода, которые обстреливали населенные пункты в ДНР.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68-и районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок "Цезарь", прибывшее из Франции, а также живая сила и военная техника в 216-и районах.Оперативно-тактичной авиацией сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а в Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в Харькове и вертолет Ми-8. Также сбиты девять беспилотников, перехвачено семь баллистических ракет "Точка-У в Харьковской области и восемь реактивных снарядов системы залпового огня в ДНР и над островом Змеиный.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/ria-novosti-zapustili-interaktivnuyu-kartu-spetsoperatsii-na-ukraine-1039877621.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/rossiyskie-voyska-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-natsformirovaniya-kraken-na-ukraine-1039888206.html
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украина, россия, министерство обороны рф, донбасс, днр, лнр
Российские войска уничтожили базу подготовки наемников в районе Николаева
Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. Противник несет значительные потери со стороны российских войск.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточные удары по базе подготовки иностранных наемников в районе города Николаев на Украине, сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, за сутки высокоточным оружием были уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2", живую силу и украинскую военную технику в 32-х районах, базу ремонта военной техники, восемь складов боеприпасов и базу хранения горючего.
Помимо этого, ВКС России нанесли удар по двум украинским взводам реактивных систем залпового огня "Град" и два артиллерийских взвода, которые обстреливали населенные пункты в ДНР.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68-и районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок "Цезарь", прибывшее из Франции, а также живая сила и военная техника в 216-и районах.
Оперативно-тактичной авиацией сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а в Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в Харькове и вертолет Ми-8. Также сбиты девять беспилотников, перехвачено семь баллистических ракет "Точка-У в Харьковской области и восемь реактивных снарядов системы залпового огня в ДНР и над островом Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники.