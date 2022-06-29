https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/turpotok-v-krymu-umenshilsya-pochti-na-40-iz-za-problem-s-logistikoy-1039903491.html

Турпоток в Крыму уменьшился почти на 40% из-за проблем с логистикой

Турпоток в Крыму уменьшился почти на 40% из-за проблем с логистикой

За весь прошлый год Крым посетили 9,5 миллиона путешественников. В этом году, по прогнозам, на полуостров приедет около 6 миллионов человек. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T20:29+0300

2022-06-29T20:29+0300

2022-06-29T20:30+0300

туризм

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Министерство курортов и туризма Крыма прогнозирует снижение туристического потока на 37% по сравнению с уровнем прошлого года из-за трудностей с доставкой туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Прогнозы крымских туроператоров более оптимистичны. По словам гендиректора турфирмы "Дельфин" и вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, спад не превысит 25-30%.Несмотря на закрытые аэропорты, туроператоры, делают все возможное, чтобы увеличить продажи путевок в Крым - предлагают автобусные туры, организовывают различные акции и скидки. Это привлекает путешественников, но все равно, их количество значительно меньше по сравнению с тем, что было в прошлом году.По словам Сергея Аксенова, власти полуострова будут работать над тем, чтобы облегчить ведение бизнеса для туроператоров, рестораторов и отельеров. Решение о дополнительных мерах будет принято в июле после того, как будет дана предварительная оценка количеству туристов.Работники курортной сферы уверены в том, что государство должно оказывать поддержку как местным отельерам, так и туристическим фирмам, и предлагают разные варианты - гранды, субсидии, туристический кэшбек на проживание в крымских отелях, а также налоговые льготы, которые очень облегчат работу турбизнеса.После начала военной спецоперации на Украине Росавиация приняла решение о закрытии 11 аэропортов юга и центральной части России, так как признала их небезопасными. В их число вошел аэропорт Симферополя. Кроме того, многие путешественники откладывают поездку в Крым, так как опасаются за собственную безопасность - полуостров находится слишком близко к местам ведения боевых действий.

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туризм, украина, крым, туристы