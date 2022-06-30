https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/gunba-obsudil-s-maslovym-uproschenie-perekhoda-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-1039943407.html

Гунба обсудил с Масловым упрощение перехода абхазо-российской границы

Гунба обсудил с Масловым упрощение перехода абхазо-российской границы

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба курирует вопросы упрощения перехода абхазо-российской госграницы. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T19:42+0300

2022-06-30T19:42+0300

2022-06-30T20:09+0300

в абхазии

государственная граница

новости

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Российская делегация во главе с руководителем Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию. Об этом сообщается на сайте президента республики.На абхазо-российской госгранице гостей встретил вице-президент Бадра Гунба. Затем стороны провели закрытое совещание по вопросам упрощения пересечения границы. В обсуждении приняли участие председатель СГБ Роберт Киут, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, замминистра экономики Теймураз Миквабия, и зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа.После совещания члены делегации в сопровождении главы Гагрского района Юрия Хагуш осмотрели крупные объекты, строящиеся за счет российских инвесторов.В начале мая президент Абхазии Аслан Бжания поручил создать рабочую группу по выработке предложений для упрощения пересечения абхазо-российской границы, ее возглавил вице-президент Бадра Гунба. Первое заседание рабочей группы прошло 12 мая. С тех пор совместно с российской стороной в этом направлении намечены определенные планы и предприняты конкретные шаги.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/pervoe-zasedanie-rabochey-gruppy-po-oblegcheniyu-perekhoda-rossiysko-abkhazskoy-granitsy-itogi-1039703342.html

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