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Эксперт назвал антироссийские санкции причиной упадка американской экономики
Эксперт назвал антироссийские санкции причиной упадка американской экономики
Конфликт России и Украины стал серьезным ударом для мировой экономики, который нанес ущерб экономическому росту и привел к повышению цен, в том числе на... 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T19:37+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Введение санкций против России привело к экономическому спаду в США и обвалу индексов американских бирж, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.Он добавил, что стоимость американских акций снизилась на девять триллионов долларов. Это худший показатель за первое полугодие работы американского финансового рынка с 1970 года, когда распродажа акций закончила самый долгий в истории период роста экономики США и положила начало экономическому спаду.Кирилл Дмитриев добавил, что, по предположениям подразделения Федерального резерва в Атланте, ожидается падение ВВП второй квартал подряд, что для государственной экономики будет обозначать начало кризиса.Начало российской спецоперации на Украине повлияло на экономику многих государств. Жесткие санкции, наложенные на Россию рядом западных государств во главе с США, ударили по российской экономике не так сильно, как рассчитывали американские и европейские политики. Более того, в ответ российское правительство ввело ответные ограничения на экспорт удобрений, зерна и нефтепродуктов, что вызвало дефицит на мировом рынке и спровоцировало рост цен.По словам президента России Владимира Путина, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия мировую экономику привели многолетние ошибки, которые делали западные политики, и "нелегитимные" антироссийские санкции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/ekspert-o-novykh-sanktsiyakh-protiv-rossii-kinzhal-kotoryy-ranit-ruku-zapada-nanosyaschego-udar-1039895854.html
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новости, сша, экономика, война
Эксперт назвал антироссийские санкции причиной упадка американской экономики
Конфликт России и Украины стал серьезным ударом для мировой экономики, который нанес ущерб экономическому росту и привел к повышению цен, в том числе на продукты и топливо.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik.
Введение санкций против России привело к экономическому спаду в США и обвалу индексов американских бирж, сообщает
агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
"Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов (индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 с 1970 года)", — заявил Дмитриев, который сам попал под санкции после начала спецоперации.
Он добавил, что стоимость американских акций снизилась на девять триллионов долларов. Это худший показатель за первое полугодие работы американского финансового рынка с 1970 года, когда распродажа акций закончила самый долгий в истории период роста экономики США и положила начало экономическому спаду.
Кирилл Дмитриев добавил, что, по предположениям подразделения Федерального резерва в Атланте, ожидается падение ВВП второй квартал подряд, что для государственной экономики будет обозначать начало кризиса.
Начало российской спецоперации на Украине повлияло на экономику многих государств. Жесткие санкции, наложенные на Россию рядом западных государств во главе с США, ударили по российской экономике не так сильно, как рассчитывали американские и европейские политики.
Более того, в ответ российское правительство ввело ответные ограничения на экспорт удобрений, зерна и нефтепродуктов, что вызвало дефицит на мировом рынке и спровоцировало рост цен.
По словам президента России Владимира Путина, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия мировую экономику привели многолетние ошибки, которые делали западные политики, и "нелегитимные" антироссийские санкции.