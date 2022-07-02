https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/peskov-rasskazal-chto-mozhet-predotvratit-voynu-vsekh-protiv-vsekh-1039976993.html

Песков рассказал, что может предотвратить войну всех против всех

Песков рассказал, что может предотвратить войну всех против всех

Пресс-секретарь российского президента выразил надежду на то, что у европейских и американских политиков "хоть частично" остался политический разум. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T15:45+0300

2022-07-02T15:45+0300

2022-07-02T15:45+0300

новости

дмитрий песков

россия

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наличие у западных политиков политической воли и разума может предотвратить войну всех против всех, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Павлу Зарубину.В то же время пресс-секретарь президента выразил полную уверенность в том, что у российских политиков политический разум полностью сохранен.Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью стали денацификация и демилитаризация страны, защита жителей Донбасса, восемь лет подвергавшихся опасности из-за действий правящего в Киеве режима. На стороне Киева выступили страны коллективного Запада во главе с США. Они осудили действия России и ввели несколько пакетов жестких санкций, в надежде на то, что российскую экономику удастся уничтожить. Кроме того, западные страны помогают украинским властям вооружением и боеприпасами и отправляют на Украину своих наемников, что, по мнению российской стороны, ведет не к разрешению конфликта, а наоборот - к затяжной войне и серьезному усугублению ситуации.

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