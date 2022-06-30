https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/bezumnaya-strategiya-nato-na-puti-k-dvoynomu-sderzhivaniyu-rossii-i-kitaya-1039909649.html

Безумная стратегия НАТО: на пути к двойному сдерживанию России и Китая

Безумная стратегия НАТО: на пути к двойному сдерживанию России и Китая

В декларации мадридского саммита НАТО Россия официально объявлена "наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T09:25+0300

2022-06-30T09:25+0300

2022-06-30T09:25+0300

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При этом сам себя альянс охарактеризовал как оборонительный и "не представляющий угрозы ни для одной страны". Но союзники "будут продолжать противодействовать угрозам со стороны России", в том числе "наращивать политическую и практическую поддержку Украине" и разворачивать "дополнительные мощные боеспособные силы на восточном фланге". А от России требуют "уйти из Украины". В декларации не расшифровывается, каким образом собираются добиваться этого, но выручают англичане, которые говорят то, что думают, и то, к чему подталкивают всех остальных участников альянса, пишет Петр Акопов для РИА Новости.Министр иностранных дел Лиз Трасс, выступая в Мадриде, была совершенно конкретна:Мы должны усвоить уроки прошлого, например провал Минских соглашений, чтобы обеспечить долгий мир в регионе. <...> Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры".То, что англосаксы собираются вести войну до победы над Россией, мы давно уже поняли — тут нет ничего нового. Немного удивляет другое: постоянная демонстрация уверенности в том, что у Запада есть все шансы добиться поражения России, в то время как любому реалисту понятно, что Москва не собирается ни отступать, ни отказываться от достижения поставленных целей (среди которых и потеря Западом контроля над Украиной). Впрочем, это можно списать на сознательную агитацию с целью поддержания боевого духа среди атлантистов, чтобы на корню пресекать все сомнения в будущей победе. Дело вкуса и тактики — тут англичане в своем праве.Куда интересней то, что касается стратегии, то есть конечных целей НАТО. Естественно, в обозримой перспективе — ну хотя бы до 2030 года, до которого и рассчитана стратегическая концепция альянса, утвержденная в Мадриде. Если Россия — это главная угроза, то все силы должны быть сосредоточены на борьбе с ней, разве это не логично? Тем более что сами натовские военные признают и нехватку вооружений, и финансирования, и необходимость увеличения размера армий — занимайтесь Россией, раз уж вы ждете русских танков в Варшаве и Берлине. Изолируйте ее, давите со всех сторон, наращивайте собственные силы до того уровня, который даст вам спать спокойно.Но, оказывается, сил не так уж и мало — иначе чем объяснить рассредоточение внимания НАТО (ну не отсутствием же в реальности "русской угрозы")? Кроме угрозы со стороны России, в концепции впервые появляется Китай — еще не в качестве врага, но лиха беда начало:Может быть, дело в "глубоком стратегическом партнерстве" КНР с Россией и "их взаимных попытках подорвать основанный на правилах международный порядок" (как написано в той же стратегической концепции альянса), которые НАТО всячески осуждает? То есть Китай играет вместе с агрессивной Россией — и что остается делать оборонительному альянсу, как не реагировать на такие вызовы?Или же все-таки дело в том, что НАТО откровенно переворачивает все с ног на голову — и лезет не в свои дела уже не только в Евро-Атлантическом, но и в Тихоокеанском регионе? Который формально вообще не является сферой его действия и интересов. Если, конечно, не вспоминать о том, что в реальности НАТО — это просто альянс англосаксов с зависимыми от них континентальными европейскими державами.А у англосаксов интересы есть абсолютно везде, и поэтому им "угрожает" любая самостоятельная держава, где бы она ни находилась. Иран или Венесуэла, Северная Корея или Мьянма — это из выживших. Ирак и Ливия — из уже уничтоженных. Что уж говорить о крупных державах, о государствах-цивилизациях вроде России или Китая — они бросают вызов англосаксонским "интересам, безопасности и ценностям" самим фактом своего самостоятельного существования. А уж как только они начинают возвращать себе свое, потерянное во время распада или слабости, — то тут же превращаются в "главную угрозу", которую нужно победить на поле боя, причем желательно чужими руками.Все это понятно и неудивительно. Странно другое. То, как объявляющий себя находящимся под угрозой со стороны России Запад своими руками делает все для ухудшения собственных же позиций и увеличения числа своих противников. Ну вот зачем было сейчас упрекать Китай в том, что он "бросает вызов" НАТО? Какой в этом практический смысл?Нет, все понимают, что для англосаксов именно Китай является главным вызовом на ближайшие десятилетия, они сами в этом всех настойчиво убеждают. Все понимают, что в Пекине не питают иллюзий ни насчет англосаксонской договороспособности, ни насчет отношения глобализаторов к древнейшей цивилизации. Но зачем обострять и так напряженные отношения? Где НАТО и где Китай?Никто в мире не верит, что Поднебесная, обложенная американскими базами, угрожает европейской безопасности — даже в союзе с Россией (которая угрожает Европе только в одном случае: когда Европа сама лезет в русские дела). У Китая масса дел в Тихоокеанском регионе, у собственного порога. Кому на Западе показалась выигрышной идея показать Китаю, что ему противостоят не просто США, не только англосаксонские страны (четыре из которых являются еще и тихоокеанскими — Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия), но и Европа? Противостоит не в геополитическом или экономическом плане, а уже и в военном? Евроатлантический военный альянс заявляет о своем недовольстве тихоокеанской державой — и что он рассчитывает получить в ответ?Ровно то, чего больше всего опасается, и то, от чего предостерегали англосаксов их же собственные объективные стратеги: укрепление китайско-российской связки. То есть англосаксы своими же руками употребили НАТО для дальнейшего цементирования альянса Москвы и Пекина. Так и хочется спросить: это глупость или измена? Простой ответ, что они уже смирились с бесполезностью попыток развести Китай и Россию (или хотя бы ослабить их связку) и поэтому уже не собираются ничего скрывать, не принимается. Потому что среди англосаксонских стратегов до сих распространена убежденность в том, что стратегический альянс Москвы и Пекина не имеет долгосрочной перспективы и Запад обязан использовать даже малейшие русско-китайские противоречия для его расшатывания. То есть, получается, одна голова англосаксонского змея не знает, что делает другая?Нет, все куда проще — практически все принимающие решения атлантические головы уверены в том, что Запад все еще обладает огромным превосходством над остальным миром в целом и над ревизионистами из Москвы и Пекина в частности. Это геополитическое превосходство (финансовое, военное, идеологическое, пропагандистское) будет, по их мнению, сохраняться еще достаточное количество времени — и за эти годы нужно успеть загнать "бунтарей" обратно в стойло. Каким образом?Например, нанести им локальное военное поражение и спровоцировать у них внутренние проблемы, которые приведут к смуте (это ведь практически единственный способ "победить Россию" — см. 1917-й). И одновременно не позволить "бунтарям" собрать вокруг себя заметную коалицию из недовольных Западом, не дать им возвести параллельные и альтернативные глобальные сети (финансовые, торговые, логистические, сырьевые, информационные).Вот эта вера в собственные неограниченные возможности и подвигает Запад на такую откровенно самоубийственную глупость, как открытое объявление геополитической войны на два фронта — одновременно с Россией и Китаем. Впрочем, понять самоубийственный характер своих нынешних действий англосаксы смогут только в тот момент, когда более чем отчетливо выяснится, что сил явно не хватает. А пока что мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы мешать им и дальше идти тропой грез "тотального превосходства".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/ekspert-o-novykh-sanktsiyakh-protiv-rossii-kinzhal-kotoryy-ranit-ruku-zapada-nanosyaschego-udar-1039895854.html

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колумнисты, в мире, нато, ес, сша, мнение