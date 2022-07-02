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Троих жителей Абхазии задержали за незаконное хранение оружия
Троих жителей Абхазии задержали за незаконное хранение оружия
Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T14:05+0300
2022-07-02T14:05+0300
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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали троих граждан за незаконное хранение огнестрельного оружия, а также одного правонарушителя за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщает сайт ведомства.В отношении Гумба возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК Абхазии. Он отпущен под подписку о невыезде.Аналогичное преступление вменяется жителю Гагра Денису Есебуа. Во время обыска его дома сотрудники МВД изъяли пистолет "Браунинг" с 6-ю патронами. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, органами предварительного расследования УВД по Сухуму возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса республики в отношении 24-х летнего Нодара Козаева. В его автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет системы "Макаров", переделанный из охолощенного в боевой и пригодный к производству выстрелов. Оружие было изъято, в отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Также ведомство сообщает, что у жителя села Дзыгута Ираклия Хинтуба во время личного досмотра сотрудники МВД изъяли сильнодействующее наркотическое вещество "метадон" в крупном размере. Задержанный незаконно приобрел его и хранил при себе без цели сбыта. В отношении гражданина Хинтуба возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии. Он помещен под домашний арест.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/zhitelya-sela-babushara-zaderzhali-za-vyraschivanie-konopli-1039972706.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/mvd-abkhazii-vozbudilo-dva-ugolovnykh-dela-za-khranenie-psikhotropnykh-veschestv-1039899431.html
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мвд абхазии, наркотики, оружие, новости
Троих жителей Абхазии задержали за незаконное хранение оружия
14:05 02.07.2022 (обновлено: 14:20 02.07.2022)
Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik.
Сотрудники МВД Абхазии задержали троих граждан за незаконное хранение огнестрельного оружия, а также одного правонарушителя за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщает сайт
ведомства.
В ходе обследования дома жителя села Лдзаа Амирана Гумба, сотрудники уголовного розыска изъяли незаконно хранимый автомат системы "Калашников" калибра 5,45 мм. Оружие было технически исправно и пригодно к производству выстрелов.
В отношении Гумба возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК Абхазии. Он отпущен под подписку о невыезде.
Аналогичное преступление вменяется жителю Гагра Денису Есебуа. Во время обыска его дома сотрудники МВД изъяли пистолет "Браунинг" с 6-ю патронами. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, органами предварительного расследования УВД по Сухуму возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса республики в отношении 24-х летнего Нодара Козаева. В его автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет системы "Макаров", переделанный из охолощенного в боевой и пригодный к производству выстрелов.
Оружие было изъято, в отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Также ведомство сообщает, что у жителя села Дзыгута Ираклия Хинтуба во время личного досмотра сотрудники МВД изъяли сильнодействующее наркотическое вещество "метадон" в крупном размере. Задержанный незаконно приобрел его и хранил при себе без цели сбыта.
В отношении гражданина Хинтуба возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии. Он помещен под домашний арест.