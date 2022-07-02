https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/troikh-zhiteley-abkhazii-zaderzhali-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-1039975758.html

Троих жителей Абхазии задержали за незаконное хранение оружия

Троих жителей Абхазии задержали за незаконное хранение оружия

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T14:05+0300

2022-07-02T14:05+0300

2022-07-02T14:20+0300

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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали троих граждан за незаконное хранение огнестрельного оружия, а также одного правонарушителя за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщает сайт ведомства.В отношении Гумба возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК Абхазии. Он отпущен под подписку о невыезде.Аналогичное преступление вменяется жителю Гагра Денису Есебуа. Во время обыска его дома сотрудники МВД изъяли пистолет "Браунинг" с 6-ю патронами. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, органами предварительного расследования УВД по Сухуму возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса республики в отношении 24-х летнего Нодара Козаева. В его автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет системы "Макаров", переделанный из охолощенного в боевой и пригодный к производству выстрелов. Оружие было изъято, в отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Также ведомство сообщает, что у жителя села Дзыгута Ираклия Хинтуба во время личного досмотра сотрудники МВД изъяли сильнодействующее наркотическое вещество "метадон" в крупном размере. Задержанный незаконно приобрел его и хранил при себе без цели сбыта. В отношении гражданина Хинтуба возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии. Он помещен под домашний арест.

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