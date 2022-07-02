https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/zhitelya-sela-babushara-zaderzhali-za-vyraschivanie-konopli-1039972706.html

Два уголовных дела возбуждены в Абхазии по факту культивирования конопли

Два уголовных дела возбуждены в Абхазии по факту культивирования конопли

Растения конопли, используемые при изготовлении марихуаны, запрещено возделывать на территории Абхазии 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T12:15+0300

2022-07-02T12:15+0300

2022-07-02T12:59+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. МВД Абхазии возбудило два уголовных дела против жителей республики за незаконное выращивание наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД, изъятые корни - это растения конопли, которые могут быть использованы для изготовления наркотического вещества каннабис, более известного как марихуана.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Абхазии. Султан Джопуа заключен под стражу на два месяца, расследование будет продолжено следственной группой Гулрыпшского РОВД.Еще одно уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Абхазии возбуждено против жителя села Гумиста Сухумского района Петроса Меликяна - наркосодержание корни конопли были изъяты на его приусадебном участке. В момент задержания Меликян находился в состоянии наркотического опьянения, за что сейчас отбывает наказание в виде 15 суток административного ареста. После истечения этого срока будет избрана мера пресечения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/mvd-abkhazii-vozbudilo-dva-ugolovnykh-dela-za-khranenie-psikhotropnykh-veschestv-1039899431.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/troe-grazhdan-uzbekistana-zaderzhany-v-abkhazii-za-torgovlyu-narkotikami-1039804984.html

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