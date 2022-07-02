https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/vypusknikam-abkhazskikh-shkol-vruchili-zolotye-i-serebryanye-medali-1039979652.html

Выпускникам абхазских школ вручили золотые и серебряные медали

Выпускникам абхазских школ вручили золотые и серебряные медали

В этом году медалистами стали 12 человек. Девять из них получили золотые медали, трое - серебряные. Всего в 2022 году школу закончили 1846 человек. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T17:00+0300

2022-07-02T17:00+0300

2022-07-02T17:00+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В Государственной филармонии имени Раждена Гумба прошла торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам абхазских школ. Вручал медали министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.Семеро награжденных - это столичные школьники. У Сарии Аргун, Дарьи Ситниковой, Анны Амичба, Саида Берулава и Николь Адлейба золотые медали, у Дианы Кюльян и Арминэ Зазян - серебряные.Двое медалисток, Лана Дбар, награжденная серебряной медалью и Диана Бостанджян, получившая золотую медаль - выпускницы Пицундской школы №2. Анаида Чолохян и Хибла Шат-ипа, получившие золотую и серебряную медали, окончили школу №2 города Ткуарчала.Еще одна медалистка, Мадина Амичба, окончила школу села Джгерда. Помимо медалей, выпускникам были вручены памятные подарки - благодарственные письма от министерства просвещения, сертификаты на посещение абхазского драмтеатра, серебряные монеты с изображением выдающегося абхазского ученого Шалвы Инал-ипа, книги Владислава Ардзинба "Моя жизнь" и картины художницы Екатерины Гуськовой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/proschanie-s-detstvom-posledniy-zvonok-v-abkhazii-1039372611.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/proschay-shkola-v-abkhazii-prozvuchal-posledniy-zvonok-1039370404.html

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