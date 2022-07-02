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Выпускникам абхазских школ вручили золотые и серебряные медали
Выпускникам абхазских школ вручили золотые и серебряные медали
В этом году медалистами стали 12 человек. Девять из них получили золотые медали, трое - серебряные. Всего в 2022 году школу закончили 1846 человек. 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T17:00+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В Государственной филармонии имени Раждена Гумба прошла торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам абхазских школ. Вручал медали министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.Семеро награжденных - это столичные школьники. У Сарии Аргун, Дарьи Ситниковой, Анны Амичба, Саида Берулава и Николь Адлейба золотые медали, у Дианы Кюльян и Арминэ Зазян - серебряные.Двое медалисток, Лана Дбар, награжденная серебряной медалью и Диана Бостанджян, получившая золотую медаль - выпускницы Пицундской школы №2. Анаида Чолохян и Хибла Шат-ипа, получившие золотую и серебряную медали, окончили школу №2 города Ткуарчала.Еще одна медалистка, Мадина Амичба, окончила школу села Джгерда. Помимо медалей, выпускникам были вручены памятные подарки - благодарственные письма от министерства просвещения, сертификаты на посещение абхазского драмтеатра, серебряные монеты с изображением выдающегося абхазского ученого Шалвы Инал-ипа, книги Владислава Ардзинба "Моя жизнь" и картины художницы Екатерины Гуськовой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/proschanie-s-detstvom-posledniy-zvonok-v-abkhazii-1039372611.html
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абхазия, школа, новости
Выпускникам абхазских школ вручили золотые и серебряные медали
В этом году медалистами стали 12 человек. Девять из них получили золотые медали, трое - серебряные. Всего в 2022 году школу закончили 1846 человек.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В Государственной филармонии имени Раждена Гумба прошла торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей выпускникам абхазских школ.
Вручал медали министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.
"Впереди вас ждут новые знания, новые друзья, новые дороги. Желаю вам удачи и покорения всех вершин. Надеюсь, вы не забудете свое апсуара, свое воспитание. Не забывайте, "Аҵара сасуп ахшыҩ аԥшәымоуп" ("Образование - гость, а ум - хозяин" - прим. ред). В добрый путь", - поздравил он медалистов.
Семеро награжденных - это столичные школьники. У Сарии Аргун, Дарьи Ситниковой, Анны Амичба, Саида Берулава и Николь Адлейба золотые медали, у Дианы Кюльян и Арминэ Зазян - серебряные.
Двое медалисток, Лана Дбар, награжденная серебряной медалью и Диана Бостанджян, получившая золотую медаль - выпускницы Пицундской школы №2.
Анаида Чолохян и Хибла Шат-ипа, получившие золотую и серебряную медали, окончили школу №2 города Ткуарчала.
Еще одна медалистка, Мадина Амичба, окончила школу села Джгерда.
Помимо медалей, выпускникам были вручены памятные подарки - благодарственные письма от министерства просвещения, сертификаты на посещение абхазского драмтеатра, серебряные монеты с изображением выдающегося абхазского ученого Шалвы Инал-ипа, книги Владислава Ардзинба "Моя жизнь" и картины художницы Екатерины Гуськовой.