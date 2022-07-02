https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/vystavka-rabot-rossiyskogo-fotografa-idy-taube-proydet-v-sukhume-1039970285.html

Выставка работ российского фотографа Иды Таубе пройдет в Сухуме

Выставка работ российского фотографа Иды Таубе пройдет в Сухуме

Выставка, посвященная далекой Чукотке, будет открыта в ЦВЗ до 10 июля. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T09:46+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Выставка фоторабот Иды Таубе "Чукотка - точка отсчета" пройдет в Центральном выставочном зале в Сухуме, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии."Чукотка - больше, чем место на карте; это не географическое, а глубоко личностное понятие, и, посетив эти места, человек начинает примерять свою жизнь к новой первобытной реальности. Бескрайняя арктическая земля, омываемая тремя морями и двумя океанами в суровой заполярной области планеты; вечная мерзлота и люди, сохранившие культурный уклад кочевой жизни древней цивилизации: эти места таят вековые секреты, помогающие человеку находиться в гармонии с природой, с ближним и с самим собой. Чукотка меняет ракурс восприятия личной истории, своего места в этом мире, условностей современного общества и раскрывает глубины индивидуального. Я не создавала проект намеренно, я просто жила и работала среди этих людей, а фотопамять фиксировала отдельные моменты," - делится сама автор.Мероприятие пройдет при поддержке министерств культуры России и Абхазии, представительства Россотрудничества в Абхазии, Союза художников Абхазии.Ида Таубе - фотохудожник, общественный деятель, исследовательница, большая часть жизни и творчества которых посвящена Арктике. Она стала автором монумента планетарного значения - на пересечении Северного Полярного круга и 180 меридиана (географической линии смены дат и полушарий) установлен символ знака Солнца - памятник первооткрывателям всего нового, в том числе и человека в самом себе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220609/kulturnoe-nasledie-vystavka-russkie-khudozhniki-v-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1039480952.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/kraski-goroda-s-vystavka-fotografiy-naaly-avidzba-otkrylas-v-tsvz-1039321045.html

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