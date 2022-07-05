https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/pochemu-v-rossiyskom-eksporte-vooruzheniy-dominiruet-aviatsiya-1040083037.html

Почему в российском экспорте вооружений доминирует авиация

Почему в российском экспорте вооружений доминирует авиация

Высокотехнологичные истребители российского производства традиционно считаются лучшими на мировом рынке по параметрам боевой эффективности, качества и цены. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T22:17+0300

2022-07-05T22:17+0300

2022-07-06T09:58+0300

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Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 4 июля заявил, что доля поставок авиатехники в общем объеме экспорта российских вооружений превышает 50 процентов, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Покупатели намерены укреплять национальные ВВС для защиты государственной независимости. Высоко ценят двигатели, авионику, вооружение, системы боевых самолетов исключительно российского производства – надежность поставок и гарантийных обязательств РФ проверена временем.Самолеты "Сухого" – лучшая страховка от недобросовестных действий (технологического шантажа), которыми нередко злоупотребляют западные экспортеры авиатехники. Успешные действия ударной авиации ВКС России в Сирии и на Украине повышают спрос на боевые самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35 на мировом рынке. Господство в воздухе – один из основополагающих факторов победы в любом военном конфликте.Сверхманевренность "Сухих" дает серьезное преимущество в ближнем воздушном бою, позволяет срывать ракетные атаки противника. Мощное управляемое и неуправляемое ракетное вооружение и 30-мм авиационная пушка гарантируют боевое превосходство. Автономность базирования и возможность дозаправки в воздухе расширяют оперативное пространство. Реализованный в российских истребителях принцип открытой архитектуры комплексов авионики и вооружения позволяет зарубежным заказчикам интегрировать системы собственного производства (при участии ОКБ "Сухого"). Непрерывная модернизация базовых платформ обеспечивает значительный жизненный цикл самолетов без потери технологического (боевого) доминирования.С ростом военных угроз обостряется борьба на мировом рынке вооружений. Приобретение российских истребителей влечет за собой многолетнее военно-техническое сотрудничество иностранных операторов с Россией. Соединенные Штаты всячески стремятся этому помешать. Июньское исследование Конгресса США отражает намерение навязать Египту недоделанные американские истребители-бомбардировщики F-35, при условии отказа Каира от приобретения совершенных многоцелевых истребителей Су-35 российского производства.Здесь возникают ассоциации с обманутыми ранее Турцией и ОАЭ, которым американцы заблокировали покупку F-35 из-за суверенного приобретения (использования) ЗРС С-400 и инфраструктуры Huawei в национальной телекоммуникационной сети. Возможно, туркам и арабам повезло – у них осталось больше степеней свободы.Известно, что американские "невидимки" плохо летают, и очень хорошо шпионят за своими операторами, отправляют конфиденциальные данные в США. Союзники и партнеры американцев нередко вынуждены покупать устаревшее вооружение производства США, потому что таковы "правила" Вашингтона.Сухое превосходствоРоссийские истребители Су-27, Су-30, Су-35 в начале XXI века оказались самыми востребованными в мире, и надежно защищают воздушное пространство Анголы, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Малайзии, Уганды. Признание выдающихся боевых возможностей российской авиатехники, высокий спрос на мировом рынке свидетельствуют о стратегическом превосходстве конструкторской (научной) школы и высокой эффективности оборонно-промышленного комплекса РФ.Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения 4++ способен днем и ночью применять современное высокоточное ракетное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Защита Су-30СМ основана на подавлении радиолокационных станций противника мощной бортовой системой радиоэлектронной борьбы.Многоцелевой истребитель Су-35 – лучший оперативно-тактический самолет в мире, ему нет равных в воздухе. Предназначен для перехвата и уничтожения всех классов воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов противника, прикрытых средствами ПВО. Самолет поколения 4++ обладает сверхманевренностью, активными и пассивными средствами обнаружения целей, высокой сверхзвуковой скоростью, значительным боевым радиусом, современной системой РЭБ и широкой номенклатурой вооружений (боевая нагрузка – 8 тонн). В конструкции истребителя Су-35 реализованы технологии малозаметности. Эффективность боевого применения Су-35 обеспечивает интегрированная информационно-управляющая система интеллектуальной поддержки летчика.По одной из версий, значительное количество американских крылатых ракет "Томагавк" 7 апреля 2017 года не долетели до цели в Сирии, потому что были сбиты российскими самолетами Су-35С или Су-30СМ. РЛС этих истребителей хорошо "видят" малозаметную крылатую ракету на фоне воды и земли. Более того, Су-35 способен выполнять задачи "летающего радара".Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению 4+. Способен эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели в условиях огневого противодействия, в любом районе планеты, используя широкий спектр боеприпасов, в том числе высокоточных.Пожалуй, самое ожидаемое на мировом авиарынке изделие – истребитель Су-57 пятого поколения. Самолет получил высочайшие оценки зарубежных специалистов. После начала серийного производства Су-57 поступает в ВКС России, и активно используется в ходе специальной военной операции на Украине, наряду с истребителями Су-30СМ и Су-35.Суверенные государства, заинтересованные в равноправном и взаимовыгодном военно-техническом сотрудничестве с Россией, продолжат покупать лучшие в мире истребители "Сухого". Одним из самых известных зарубежных операторов истребителей фирмы "Сухой" является Индия. В этой стране успешно реализована программа лицензионного производства истребителей Су-30МКИ, составляющих основу ВВС страны. Индия ежегодно закупает в России вооружение на сумму около 5 млрд долларов. Длительное военно-техническое сотрудничество России с Индией стало образцом для многих стран. У союзников и вассалов США нет будущего в области развития высокотехнологичной боевой авиации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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