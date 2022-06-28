https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/sammit-nato-kak-obyavlenie-voyny-chem-otvetyat-moskva-i-minsk-1039877700.html

Саммит НАТО как объявление войны: чем ответят Москва и Минск

Саммит НАТО как объявление войны: чем ответят Москва и Минск

28 июня в Мадриде начался саммит НАТО, на котором, в том числе, обсудят и усиление альянса в восточной Европе. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T22:21+0300

2022-06-28T22:21+0300

2022-06-28T22:21+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Соединенным Штатам для сохранения политического и экономического доминирования в мире жизненно необходимы разоренная боевыми действиями Европа, дестабилизированная Азия, регулируемый хаос, пишет военный эксперт Александр Хроленко. В Мадриде 28 – 30 июня проходит 36-й саммит НАТО, который генсек организации Йенс Столтенберг уже назвал историческим. Союзники намерены принять новую стратегическую концепцию альянса на период до 2030 года, объявить Россию главным противником, обсудить план крупнейшего за 30 лет развертывания в Восточной Европе сил быстрого реагирования, которые возрастут с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих. Альянс примет усиленный комплексный план поддержки киевского режима – для достижения ВСУ стандартов оперативной совместимости НАТО, тем самым подтверждая политику открытых дверей альянса в отношении Украины.Фактически России и ее ближайшему союзнику Беларуси объявляют войну, в которой киевскому режиму предстоит сражаться "до последнего украинца". Демилитаризация и денацификация украинской территории и государственности становятся абсолютно неизбежными.Мадридский саммит рассмотрит также заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, развитие сотрудничества с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей. Однако приоритет долгосрочной борьбы с Россией затмит все прочие пункты повестки. Безрассудная эгоцентричная агрессия альянса ведет человечество к Третьей мировой войне.Ранее военачальник просил премьера Бориса Джонсона к 2028 году увеличить оборонный бюджет страны до 2,5% ВВП, и обозначил жизненно важный для британской армии ориентир – способность "победить Россию в бою". Действительно, получив пинка от афганских талибов*, самое время помечтать всем 73-тысячным британским войском о победе над могущественной ядерной державой с миллионной армией.Отдельный британский парадокс завышенной самооценки отражает общую проблему стран НАТО – во внешней политике они по-прежнему рассчитывают на полную свободу и безнаказанность, которые присутствовали в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии и Сирии. Между тем, предложенные Москвой параметры равной и неделимой безопасности на Европейском континенте сохраняют актуальность. Вывод иностранных войск альянса в пределы 1997 года остается исторической неизбежностью, а присутствие на украинской территории спецназа США и военнослужащих других стран НАТО выглядит геополитическим безрассудством.Зарницы нового мираОтвечая на агрессивный курс и провокационные действия Запада, поощрение украинской авантюры НАТО и накачку киевского режима оружием, Москва и Минск активнее развивают интеграцию в оборонной сфере. После провокационных попыток Вильнюса объявить блокаду российской Калининградской области возросла вероятность создания у границ Литвы мощной белорусско-российской группировки войск.На очередной встрече 26 июня президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили наращивание сил НАТО у границ Союзного государства, провокационные действия Польши и Литвы. Рассмотрели варианты оперативного реагирования, среди которых наиболее эффективными признаны модернизация белорусских ударных самолетов до уровня носителей тактического ядерного оружия и передача Вооруженным силам РБ российских ракетных комплексов "Искандер-М" (дальностью до 500 км) – со всем спектром боеголовок, включая ядерные мощностью до 50 килотонн (две Хиросимы).Могущество высокоточных, неуловимых для ПВО ракет ОТРК "Искандер" позволит белорусским войскам асимметрично уничтожать превосходящие силы НАТО. Подчеркнем, Москва и Минск намерены осуществить модернизацию авиатехники и передачу мобильных ракетных комплексов в самое ближайшее время.Лидеры G7 вчера выразили озабоченность намерениями Москвы передать Минску ядерные ракеты, однако Россия и Беларусь не нарушают никаких международных договоренностей о нераспространении ядерного оружия. Европе придется с этим смириться. Польше лучше не угрожать Союзному государству созданием 400-тысячной армии, ведь только хуже будет.Собственно, внутри НАТО растут противоречия. Рим, Париж, Мадрид, Анкара по-разному оценивают политические вызовы и военные угрозы. К примеру, Испания требует особого внимания альянса к безопасности южного (африканского) фланга, однако под нажимом США вооруженный конфликт на Украине и "твердое сдерживание русских на востоке" остаются безусловными приоритетами для союзников.Накануне саммита НАТО противники милитаризации Европы в Мадриде провели многотысячную демонстрацию, которая показала, насколько расходятся реальные интересы народов, правительств – с одной стороны и агрессивного военного блока под непосредственным руководством США – с другой. Неслучайно американское издание The Hill находит в политике современного Вашингтона много общего с действиями Наполеона во Франции и Гитлера в нацистской Германии.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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