https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/prezident-abkhazii-pozdravil-leonida-pasechnika-s-osvobozhdeniem-lnr-1040082832.html
Президент Абхазии поздравил Леонида Пасечника с освобождением ЛНР
Президент Абхазии поздравил Леонида Пасечника с освобождением ЛНР
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении ЛНР в понедельник, 4 июля. Площадь освобожденных территорий составила 182 квадратных километра. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T22:08+0300
2022-07-05T22:08+0300
2022-07-06T10:01+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. В телефонном разговоре с главой ЛНР Леонидом Пасечником президент Абхазии Аслан Бжания поздравил его с полным освобождением территории республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Леонид Пасечник в свою очередь поблагодарил своего абхазского коллегу за поддержку, которую Абхазия оказывает народу и властям ЛНР и подчеркнул необходимость развития и укрепления двусторонних отношений.ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.Об отделении от Украины Донецкая и Луганская Народные Республики объявили восемь лет назад, в 2014 году. 21 февраля 2022 года их суверенитет признала Россия, 25 февраля – Абхазия. Кроме того, Сирия также поддержала стремление ДНР и ЛНР к обретению независимости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/kak-vstretili-zaschitnika-lnr-kotoryy-ne-byl-v-rodnom-lisichanske-8-let-1040034073.html
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аслан бжания, абхазия
Президент Абхазии поздравил Леонида Пасечника с освобождением ЛНР
22:08 05.07.2022 (обновлено: 10:01 06.07.2022)
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении ЛНР в понедельник, 4 июля. Площадь освобожденных территорий составила 182 квадратных километра.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik.
В телефонном разговоре с главой ЛНР Леонидом Пасечником президент Абхазии Аслан Бжания поздравил его с полным освобождением территории республики. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Аслан Бжания подчеркнул, что при поддержке России мирная жизнь в Луганской Народной Республике будет налажена в кратчайшие сроки.
Леонид Пасечник в свою очередь поблагодарил своего абхазского коллегу за поддержку, которую Абхазия оказывает народу и властям ЛНР и подчеркнул необходимость развития и укрепления двусторонних отношений.
ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль
над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.
Об отделении от Украины Донецкая и Луганская Народные Республики объявили восемь лет назад, в 2014 году. 21 февраля 2022 года их суверенитет признала Россия, 25 февраля – Абхазия. Кроме того, Сирия также поддержала
стремление ДНР и ЛНР к обретению независимости.