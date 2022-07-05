https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/prezident-abkhazii-pozdravil-leonida-pasechnika-s-osvobozhdeniem-lnr-1040082832.html

Президент Абхазии поздравил Леонида Пасечника с освобождением ЛНР

Президент Абхазии поздравил Леонида Пасечника с освобождением ЛНР

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении ЛНР в понедельник, 4 июля. Площадь освобожденных территорий составила 182 квадратных километра. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

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2022-07-05T22:08+0300

2022-07-06T10:01+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. В телефонном разговоре с главой ЛНР Леонидом Пасечником президент Абхазии Аслан Бжания поздравил его с полным освобождением территории республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Леонид Пасечник в свою очередь поблагодарил своего абхазского коллегу за поддержку, которую Абхазия оказывает народу и властям ЛНР и подчеркнул необходимость развития и укрепления двусторонних отношений.ВС России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.Об отделении от Украины Донецкая и Луганская Народные Республики объявили восемь лет назад, в 2014 году. 21 февраля 2022 года их суверенитет признала Россия, 25 февраля – Абхазия. Кроме того, Сирия также поддержала стремление ДНР и ЛНР к обретению независимости.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/kak-vstretili-zaschitnika-lnr-kotoryy-ne-byl-v-rodnom-lisichanske-8-let-1040034073.html

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аслан бжания, абхазия