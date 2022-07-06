https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/ugol-spaset-evropu-ot-agressivnoy-rossii-1040086005.html

Уголь спасет Европу от агрессивной России

Уголь спасет Европу от агрессивной России

Евросоюз согласовал и озвучил новый пакет антироссийских санкций, который в частности предусматривает запрет на закупку у России угля. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T13:00+0300

2022-07-06T13:00+0300

2022-07-06T13:00+0300

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Западный мир окончательно вошел в крутое пике. В своем упорстве любой ценой победить Россию наши противники бросают на стол геополитики последние козыри, можно даже сказать, в ход пошли карты отчаяния, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Премьер-министр Польши в своей авторской статье для британской Financial Times предложил, по сути, отказаться от одного из главных столпов западной пропаганды и экономики. Матеуш Моравецкий настаивает ни много ни мало отказаться от всех распиаренных экологических программ, забыть про декарбонизацию и сделать вид, что никакого глобального потепления не существует.Как несложно догадаться, на подобный радикальный шаг, за который еще полгода назад любого политика западного мира общественность растерзала бы в клочья без всякой жалости, Европу подталкивают под соусом необходимости дожать Россию, поставить ее в положение, когда она признает абсолютное превосходство западной политики, идеологии, экономики и откажется от любого суверенного внешнего курса. Моравецкий фактически посягает на святые символы Европы. Польский премьер без всяких экивоков требует выбросить на свалку всю зеленую энергетику и вспомнить о традиционных источниках энергии — нефти, газе и угле. Обширные выбросы парниковых газов ничто по сравнению с базовой безопасностью ЕС и возможностью, как до сих пор уверены в Брюсселе, лишить Россию средств к существованию.Помимо скандальности заявления в целом, за кадром остается еще и тонкий сугубо политический момент.Польша на внутренней европейской политической арене обладает весьма сомнительной субъектностью, являясь, по сути, рупором и проводником американских интересов в Старом Свете. Варшава выступает в роли добровольного и максимально энергичного союзника США, вбрасывая внутрь ЕС парадигмы, выгодные или спорные, но отвечающие интересам именно своих далеких заокеанских друзей. То, что Польша, главный получатель финансовой помощи от Брюсселя, предлагает подобный шаг, показывает, что Евросоюз все глубже погружается в кризис, а у Вашингтона больше нет пропагандистских и экономических рычагов воздействия на Старый Свет, где счета за электричество и продукты питания летят в потолок и убедить население, что ожидаемые веерные отключения — это неплохо и ненадолго, уже не получается.В данном случае обращает на себя внимание еще и схема запуска пробного шара. В нее вовлечены Польша и Великобритания, у которых вроде бы немного общего, если не считать русофобии в терминальной стадии, что выделяет их даже на фоне остальных не вполне дружественных нам стран.Алгоритм изящный, стоит признать.Предложение свернуть с зеленого пути и перезапустить оставшиеся угольные электростанции исходит от главного угледобытчика Европы, а транслирует его островное государство, где на протяжении двух последних лет без шумихи выделяли десятки миллионов долларов на наращивание угольной генерации. В текущем же году Лондон открыто признает, что старенькие дымящие ТЭС — это единственный возможный шанс проскочить зиму без тотального коллапса энергетики. То есть Брюсселю остается только принять текущий статус-кво, обвинить в этом, естественно, Россию и начать подготовку к отопительному сезону, запасая все возможные носители от мазута до угля. Попутно подготавливая население к самому неблагоприятному сценарию. Получится, что во всем виновата агрессивная путинская Россия, не до экологии сейчас, понимать надо.То, что это не наши досужие домыслы, говорит лента профильных новостей.Вот, к примеру, свежая статья в том же издании, где ранее публиковался пламенный спич Тадеуша Моравецкого. Из нее следует, что цены на электроэнергию в Германии и Франции по сравнению с прошлым годом только на этапе производства увеличились в четыре раза, превысив планку в 328 и 366 евро за мегаватт-час соответственно.Или вот глава федерального сетевого агентства по электричеству, газу и телекоммуникациям Bundesnetzagentur Клаус Мюллер предупреждает, что 15 миллиардов евро, выделенных правительством на покупку природного газа для прохождения осенне-зимнего периода, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы заполнить подземные газовые хранилища. С одной стороны Норвегия, на долю которой приходится четверть всех поставок природного газа в Европу, обещает резко нарастить его добычу, чтобы хоть частично заместить российские поставки. Однако в то же самое время в местной добывающей отрасли случилась забастовка рабочих, организованная профильными профсоюзами, с требованиями индексировать зарплаты в соответствии с рекордной инфляцией и ростом цен. Только в зоне ответственности компании Equinor из-за этого добыча углеводородов была остановлена сразу на трех нефтегазоконденсатных месторождениях.На фоне этого фьючерсы на газ в Европе упорно держатся на отметке в полторы тысячи долларов, что совершенно точно не радует Берлин, Вену и Париж.Можно подумать, что Польша не только лоббирует американские интересы, но и пытается на этом заработать, ведь это главная угольная шахта Европы, и Варшава годами отказывалась сворачивать добычу токсичного во всех смыслах топлива. Поляки в 2021 году добыли 52 миллиона тонн бурого и 55,2 миллиона тонн каменного угля. Проблема в том, что более семидесяти процентов от добычи уходит только на производство электричества внутри самой Польши. Кроме того, даже при подобном богатстве общие европейские проблемы не прошли мимо поляков. Варшава, которая задолго до начала СВО вела абсолютно невменяемую политику относительно транзита и поставок российского газа, обещая полностью от него отказаться уже в текущем году, на днях сняла все ограничения на качество угля, применяемого для нужд электрогенерации и нагрева воды. Выше в тексте не просто так упомянуты США.На днях страницы антироссийских изданий заполонили сообщения о том, что экспорт сжиженного природного газа из США в Европу установил очередной исторический рекорд и сравнялся по значению с российским трубопроводным. Все это так, за тем лишь уточнением, что поставки из России при этом упали вдвое, а американцы достигли предела своих производственных и торговых возможностей. Как известно, американский рынок СПГ на сто процентов частный и, как бы удивительно это ни звучало, но правительство практически не может влиять на рыночные сценарии. Сейчас СПГ из-за океана идет в Европу, потому что местный рынок по причине тотального дефицита стал премиальным, обогнав на повороте биржи в Сингапуре и Шанхае. Поскольку ЕС явно планирует и дальше топить отношения с Москвой, здесь ожидается повышенный спрос и соответствующие цены. Но осень и зима наступают равно в Ганновере и Ланьчжоу, и ни один специалист не возьмется делать прогнозы, чей спрос и цены будут выше. Если традиционно более емкий рынок Азии перевесит, СПГ-газовозы из США точно так же пойдут потоком на юг, игнорируя стагнацию условного производства азотных удобрений в Европе.В общем, специальная военная операция на Украине идет своим утвержденным чередом, Европа рвет последние связи с Россией, добровольно погружаясь в рукотворный кризис. Помочь Брюсселю не может никто — как говорится, если пациент не хочет жить, медицина тут бессильна.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/ekspert-nazval-antirossiyskie-sanktsii-prichinoy-upadka-amerikanskoy-ekonomiki-1039977173.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/donbassu-predstoit-vnov-stat-serdtsem-rossii-1040022834.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/peskov-rasskazal-ob-ubytkakh-iz-za-otkaza-evropy-ot-rossiyskogo-gaza-1038844463.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chto-bayden-poteryal-na-blizhnem-vostoke-1040058404.html

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

колумнисты, мнение, уголь, европа, россия