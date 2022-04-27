https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/peskov-rasskazal-ob-ubytkakh-iz-za-otkaza-evropy-ot-rossiyskogo-gaza-1038844463.html

Песков рассказал об убытках из-за отказа Европы от российского газа

Песков рассказал об убытках из-за отказа Европы от российского газа

27 апреля "Газпром" объявил о прекращении газовых поставок в Болгарию и Польшу из-за отказа стран оплачивать газ в рублях. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T14:40+0300

2022-04-27T14:40+0300

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СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Риски от недополучения бюджетом доходов от поставок газа в европейские страны спрогнозированы и просчитаны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Также пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию в газовом шантаже, и пояснил, что новый подход к оплате стал ответом на заморозку российских резервов на счетах западных банков. Песков заметил, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и привержена обязательствам по газовым контрактам."Эта необходимость была продиктована тем, что, как известно, у нас заблокировали, говоря по-русски – украли, довольно значительную сумму наших резервов, и это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. С таким определением мы категорически не согласны", – заявил он.Пресс-секретарь добавил, что для покупателей ничего не меняется – речь не идет о каких-то дополнительных трудностях и убытках, оплата в зависимости от конвертации валюты в рубли на цену никак не влияет. По словам Пескова, получение Россией оплаты в рублях будет основанием для продолжения поставок газа. Ранее "Газпром" заявил о приостановке газовых поставок в адрес двух европейских компаний – болгарского "Булгаргаза" и польской PGNiG из-за отказа стран переходить на рублевый расчет. Кроме того, компания подчеркнула, что в случае несанкционированного отбора газа, идущего в третьи страны (Польша и Болгария – транзитные государства, прим.ред), транзит будет сокращен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/ekspert-predskazal-ekonomicheskiy-spad-v-es-v-sluchae-embargo-na-rossiyskiy-gaz-1038811593.html

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