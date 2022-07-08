https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/on-za-udary-po-rossii-kto-smenit-borisa-dzhonsona-1040128277.html

Он за удары по России: кто сменит Бориса Джонсона

Он за удары по России: кто сменит Бориса Джонсона

Накануне британский премьер Борис Джонсон объявил об уходе в отставку на фоне политического кризиса. 08.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-08T09:10+0300

2022-07-08T09:10+0300

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В рейтинге претендентов на пост премьера Великобритании лидирует министр обороны Бен Уоллес. Он не раз прибегал к жесткой антироссийской риторике, и, как считают эксперты, его назначение не предвещает конструктивного диалога с Москвой. О том, чего ждать от Лондона в ближайшем будущем, — в материале Рената Абдуллина и Михаила Каткова для РИА Новости.Первый среди равныхПортал YouGov поинтересовался мнением 716 членов Консервативной партии о кандидатах в премьеры. Выяснилось, что большинство предпочитает Бена Уоллеса: 13 процентов. У младшего министра по торговой политике Пенни Мордонт — 12, у бывшего канцлера Казначейства (министра финансов) Риши Сунака — десять.Рейтинг главы Министерства иностранных дел Лиз Трасс — восемь процентов, у вице-премьера Доминика Рааба и экс-министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкла Гоува — по семь.Отрыв вроде бы незначительный, но в детализированных опросах у министра обороны безоговорочное лидерство. Так, при выборе между ним и Трасс его поддержат 48 процентов (главу МИД — лишь 29). Примерно та же ситуация с Мордонтом и Сунаком. То есть реальной альтернативы Уоллесу пока нет.Причины успехаУволившись из армии в звании капитана, Уоллес почти десять лет был депутатом палаты общин, потом работал на посту младшего министра безопасности. Подконтрольное ему военное ведомство, в отличие от многих других, редко критикуют: британцев больше заботит их экономическое благополучие, пошатнувшееся после выхода из ЕС и пандемии коронавируса, а не вопросы обороны.Уоллес не замешан в так называемом патигейте — скандале с вечеринками в правительственных учреждениях Великобритании в период жесткого карантина. А вот, скажем, Доминик Рааб в прошлом году вызвал сильное общественное возмущение своим несвоевременным отдыхом на Крите — в тот момент, когда британских военных эвакуировали из Афганистана. Риши Сунак попал под прицел СМИ на фоне сообщений о том, что его супруга не платила налоги с многомиллионных зарубежных доходов.Лиз Трасс после провала попытки смещения Джонсона в июне выразила премьеру полную поддержку. Многие восприняли это негативно. Майкл Гоув снискал дурную славу с инициативой "Дома для Украины", направленной на помощь украинским беженцам, но на деле обернувшейся крайне непрозрачной и сомнительной схемой.О России без купюрУоллес возглавляет Минобороны с 2019-го. С началом спецоперации России на Украине занял стандартную для коллективного Запада непримиримую позицию. Причем, в отличие от некоторых других высокопоставленных лиц, пытающихся соблюдать элементарные правила приличия, в выражениях не стесняется, подчас прибегая к откровенным провокациям.Так, в апреле он фактически призвал к ударам по территории России, заявив, что, "если Украина выберет целью объекты логистической инфраструктуры, которые использует российская армия, это будет законно — в соответствии с международным правом".Неприязнь к Москве министр не скрывал и до этого. "Разница между нами и Россией заключается в том, что у нее нет союзников. Белоруссия — их единственный союзник. О ком-либо нужно судить по его друзьям, в случае с Россией это Белоруссия. Это одна из проблем: Россия не может понять, что международные союзы — знак цивилизованного общества", — сказал он 21 февраля и предрек россиянам судьбу Северной Кореи.Спустя два дня, посещая здание Конной гвардии в Лондоне, Уоллес вновь не отказал себе в колкости. "Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это", — углубился министр в историю, чем немало удивил даже британцев. В интернете многие не могли понять, почему стандартная встреча с военными обернулась политическими оскорблениями.А неделю назад Уоллес допустил ряд словесных выпадов в адрес президента России. "Я, безусловно, считаю, что взгляд Путина на себя и на мир — это синдром маленького человека, взгляд мачо", — сказал он.При этом, рассуждая о женщинах, упомянул Марию Захарову, заявив, что она "угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще", хотя ничего подобного официальный представитель МИД России не говорила. На следующий день российское посольство в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту в связи с оскорбительными высказываниями.Все останется как преждеРуководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева считает, что избрание премьером Уоллеса ничего изменит: "Кого бы ни назначили главой правительства, внешняя политика будет прежней. Если к власти придет Уоллес, Лондон к Москве не станет жестче или мягче. Возможны лишь корректировки в каких-то нюансах"."В списке вероятных преемников лидер постоянно меняется, — добавляет эксперт. — Одно можно сказать наверняка: Джонсон на какое-то время стал общенациональной фигурой, когда выводил Британию из Евросоюза, а его преемнику это вряд ли удастся. Причем уходящий премьер сам в этом виноват: он убрал из партии многих амбициозных политиков, которые могли ему помешать".Похожего мнения придерживается и главный редактор "России в глобальной политике" Федор Лукьянов. При этом, отмечает он, преемник Джонсона будет менее харизматичным и напористым, поэтому амбиций Лондона на лидерство в западной коалиции по поддержке Украины поубавится. Соединенное Королевство окончательно уйдет в фарватер внешней политики США.

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