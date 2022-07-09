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Майнинг-ферму обнаружили на крыше отеля в Гагре
Майнинг-ферму обнаружили на крыше отеля в Гагре
Незаконно действующая ферма была выявлена сотрудниками МВД совместно с сотрудниками районного отдела СГБ, Департамента по техническому и энергетическому... 09.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-09T11:15+0300
2022-07-09T11:15+0300
2022-07-09T11:15+0300
в абхазии
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мвд абхазии
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии выявили незаконно действующую майнинг-ферму на крыше отеля, расположенного по проспекту Владислава Ардзинба в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. В отношении владельца фермы - Эдика Григолия, был составлен административный протокол по факту незаконного подключения к электросети и использования электроэнергии для добычи криптовалют.Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/energetika-turizm-mayning-kak-proshla-ocherednaya-sessiya-parlamenta-abkhazii-1039757458.html
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абхазия, мвд абхазии, майнинг в абхазии
Майнинг-ферму обнаружили на крыше отеля в Гагре
Незаконно действующая ферма была выявлена сотрудниками МВД совместно с сотрудниками районного отдела СГБ, Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии и РУП "Черноморэнерго".
СУХУМ, 9 июн - Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов Абхазии выявили незаконно действующую майнинг-ферму на крыше отеля, расположенного по проспекту Владислава Ардзинба в Гагре. Об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
На ферме был установлен 61 аппарат по добыче криптовалюты. Все майнеры были изъяты и помещены на хранение на специализированный склад.
В отношении владельца фермы - Эдика Григолия, был составлен административный протокол по факту незаконного подключения к электросети и использования электроэнергии для добычи криптовалют.
Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2022 года.