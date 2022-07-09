https://sputnik-abkhazia.ru/20220709/mayning-fermu-obnaruzhili-na-kryshe-otelya-v-gagre-1040152602.html

Майнинг-ферму обнаружили на крыше отеля в Гагре

Майнинг-ферму обнаружили на крыше отеля в Гагре

Незаконно действующая ферма была выявлена сотрудниками МВД совместно с сотрудниками районного отдела СГБ, Департамента по техническому и энергетическому... 09.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-09T11:15+0300

2022-07-09T11:15+0300

2022-07-09T11:15+0300

в абхазии

абхазия

мвд абхазии

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии выявили незаконно действующую майнинг-ферму на крыше отеля, расположенного по проспекту Владислава Ардзинба в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. В отношении владельца фермы - Эдика Григолия, был составлен административный протокол по факту незаконного подключения к электросети и использования электроэнергии для добычи криптовалют.Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/energetika-turizm-mayning-kak-proshla-ocherednaya-sessiya-parlamenta-abkhazii-1039757458.html

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абхазия, мвд абхазии, майнинг в абхазии