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Абэ в Абхазии: о визите бывшего премьер-министра Японии в республику
Абэ в Абхазии: о визите бывшего премьер-министра Японии в республику
На бывшего руководителя правительства Японии 8 июля во время выступления перед жителями города Нара было совершено покушение. От полученных огнестрельных... 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T14:04+0300
2022-07-10T14:04+0300
2022-07-10T14:36+0300
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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 1989 году посетил Абхазию в составе делегации и оценил самые важные туристические места. О том, где побывал знаменитый политик и какое впечатление на него произвела Абхазия, читайте в материале Sputnik.SputnikИз страны восходящего солнцаВ 1989 году делегация Советского Союза отправилась в Японию. В ее составе был Эдуард Шамба, который тогда занимал должность второго Секретаря ЦК комсомола Грузии. А принимал гостей тогдашний президент Молодежной палаты Японии Синдзо Абэ.Во время визита, советская сторона пригласила японских коллег посетить СССР с ответным визитом. Спустя несколько месяцев представители страны восходящего солнца приехали в Тбилиси, а Эдуард Шамба, в свою очередь, предложил им полюбоваться Абхазией."Я приехал за день раньше в Сухум и встречал их в аэропорту. В делегацию входило 23 человека. Мы повезли их на государственную дачу, где сейчас живет президент Абхазии Аслан Бжания, и поселили там. Среди них был и президент Молодежной палаты Японии Синдзо Абэ", - говорит он.Экскурсии по АбхазииПринимающая сторона организовала экскурсии по абхазским достопримечательностям – Синдзо Абэ с остальными членами делегации сел на катер, и из Сухума гостей доставили в Новый Афон, где им показали знаменитую новоафонскую пещеру."А потом, я повез на своей личной машине Синдзо Абэ, его заместителя и переводчицу на озеро Рица, где была сделана фотография, которую позже я передал в Абхазский государственный музей", - рассказал Эдуард Шамба.Красоты Абхазии произвели большое впечатление на будущего премьер-министра Японии, он задавал множество вопросов. Помимо всего прочего, его очень заинтересовала вода из источника Ауадхара."Я ему сказал, что эта вода выводит радионуклиды. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки это было очень актуально для них, в лечебных целях. Были некоторые планы, связанные с этой водой, но у нас так ничего и не получилось. Японская делегация очень была впечатлена неимоверной красотой Абхазии, они любовались нашими местами", - рассказал Эдуард Шамба.Шамба с болью воспринял весть об убийстве бывшего премьер-министра Японии, покушение на жизнь Синдзо Абэ он расценивает как акт варварства.Синдзо Абэ в 1982 году стал секретарем министра иностранных дел, с этого и началась политическая карьера премьер-министра Японии. 20 сентября 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии, а 26 сентября был утвержден парламентом в должности премьер-министра.Спустя год Синдзо Абэ покинул пост, но в 2012 году вновь вернулся в премьерское кресло. В 2020 году он заявил о своей отставке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/eks-premer-yaponii-sindzo-abe-skonchalsya-posle-sovershennogo-na-nego-napadeniya-1040132455.html
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абхазия, япония, история
Абэ в Абхазии: о визите бывшего премьер-министра Японии в республику
14:04 10.07.2022 (обновлено: 14:36 10.07.2022)
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
На бывшего руководителя правительства Японии 8 июля во время выступления перед жителями города Нара было совершено покушение. От полученных огнестрельных ранений Синдзо Абэ скончался в больнице.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 1989 году посетил Абхазию в составе делегации и оценил самые важные туристические места. О том, где побывал знаменитый политик и какое впечатление на него произвела Абхазия, читайте в материале Sputnik.
Из страны восходящего солнца
В 1989 году делегация Советского Союза отправилась в Японию. В ее составе был Эдуард Шамба, который тогда занимал должность второго Секретаря ЦК комсомола Грузии. А принимал гостей тогдашний президент Молодежной палаты Японии Синдзо Абэ.
"Меня включили в делегацию из пяти человек, мы ездили в Токио, это было 9 апреля. Поездка носила познавательный характер, мы познакомились с японской молодежью, посмотрели страну. Нас возили в разные города. Конечно, Япония нас впечатлила своей красотой, уровнем развития", - поделился Шамба воспоминаниями.
Во время визита, советская сторона пригласила японских коллег посетить СССР с ответным визитом. Спустя несколько месяцев представители страны восходящего солнца приехали в Тбилиси, а Эдуард Шамба, в свою очередь, предложил им полюбоваться Абхазией.
"Я приехал за день раньше в Сухум и встречал их в аэропорту. В делегацию входило 23 человека. Мы повезли их на государственную дачу, где сейчас живет президент Абхазии Аслан Бжания, и поселили там. Среди них был и президент Молодежной палаты Японии Синдзо Абэ", - говорит он.
Экскурсии по Абхазии
Принимающая сторона организовала экскурсии по абхазским достопримечательностям – Синдзо Абэ с остальными членами делегации сел на катер, и из Сухума гостей доставили в Новый Афон, где им показали знаменитую новоафонскую пещеру.
"А потом, я повез на своей личной машине Синдзо Абэ, его заместителя и переводчицу на озеро Рица, где была сделана фотография, которую позже я передал в Абхазский государственный музей", - рассказал Эдуард Шамба.
Красоты Абхазии произвели большое впечатление на будущего премьер-министра Японии, он задавал множество вопросов. Помимо всего прочего, его очень заинтересовала вода из источника Ауадхара.
"Я ему сказал, что эта вода выводит радионуклиды. После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки это было очень актуально для них, в лечебных целях. Были некоторые планы, связанные с этой водой, но у нас так ничего и не получилось. Японская делегация очень была впечатлена неимоверной красотой Абхазии, они любовались нашими местами", - рассказал Эдуард Шамба.
Шамба с болью воспринял весть об убийстве бывшего премьер-министра Японии, покушение на жизнь Синдзо Абэ он расценивает как акт варварства.
Синдзо Абэ в 1982 году стал секретарем министра иностранных дел, с этого и началась политическая карьера премьер-министра Японии.
20 сентября 2006 года Синдзо Абэ сменил Дзюнъитиро Коидзуми на посту председателя партии, а 26 сентября был утвержден парламентом в должности премьер-министра.
Спустя год Синдзо Абэ покинул пост, но в 2012 году вновь вернулся в премьерское кресло. В 2020 году он заявил о своей отставке.