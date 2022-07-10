https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/narkotiki-i-krazha-mvd-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1040173688.html

Наркотики и кража: МВД опубликовало оперативную сводку

Наркотики и кража: МВД опубликовало оперативную сводку

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T11:37+0300

2022-07-10T11:37+0300

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Трое жителей Абхазии были задержаны за приобретение и хранение наркотиков, еще один - за совершенную кражу. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Наркотики были изъяты. В отношении Минасяна было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 и части 2 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Абхазии. Он был заключен под стражу.Сотрудниками УКОН МВД совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста "Псоу" был задержан житель Гудауты Амиран Матуа. По версии следствия, гражданин Матуа незаконно приобрел, перевозил и хранил при себе наркотическое вещество "метадон" в крупном размере, сверток с которым он выдал в ходе личного досмотра. Сейчас Амиран Матуа задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии. Правоохранительные органы продолжают расследование по факту незаконного приобретения наркотиков, их перевозки и хранения без цели сбыта в отношении сухумчанина Дмитрия Дзидзигури.При личном осмотре у гражданина Дзиздигури обнаружили два шприца с метадоном. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде. Также сотрудники МВД задержали Рамаза Нармания, подозреваемого в краже в городе Очамчыре. По сообщению ведомства, задержанный похитил из чужого дома планшет Samsung и велосипед "STELS".Нармания пояснил, что велосипед он успел продать, планшет же был обнаружен при нем и изъят. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 115 Уголовного кодекса Абхазии. Рамаз Нармания заключен под стражу.

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