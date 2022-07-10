https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-1040178968.html
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Все службы города-курорта работают в усиленном режиме и рекомендуют жителям и гостям Сочи на время отказаться от отдыха у воды и принимать меры... 10.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-10T16:35+0300
2022-07-10T16:35+0300
2022-07-10T16:35+0300
сочи
непогода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/1f/1033131068_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_dfa72c0e0cd1d07c77e82390415f9b69.jpg
СУХУМ, 10 июл - Sputnik. До конца 10 июля и в течение суток 11 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает официальный канал администрации города Сочи.Возможно поднятие уровня воды в реках и сход селей. А на участке Магри - Веселое возможно образование смерчей над морем. В летний курортный период в Сочи часто случаются погодные аномалии - грозы, ливни, сели, смерчи над морем.Ранее, 24 июля, из-за резкого поднятия уровня воды в реке Чемитоквадже вода унесла в море две машины с пассажирами внутри. По сообщению властей города, пострадавшие были туристами, остановившимися под эстакадой на ночлег. В двух автомобилях находились семь человек, среди которых могли быть трое детей. Одного человека удалось спасти, тела еще двух погибших обнаружили спасатели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/posledstviya-razgula-stikhii-v-sochi-1039799183.html
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/1f/1033131068_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_9f784d3a06c467df251b04ee91ab393d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, непогода
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Все службы города-курорта работают в усиленном режиме и рекомендуют жителям и гостям Сочи на время отказаться от отдыха у воды и принимать меры предосторожности.
СУХУМ, 10 июл - Sputnik.
До конца 10 июля и в течение суток 11 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает
официальный канал администрации города Сочи.
Ожидаются сильные дожди, ливни с грозами градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду.
Возможно поднятие уровня воды в реках и сход селей. А на участке Магри - Веселое возможно образование смерчей над морем.
В летний курортный период в Сочи часто случаются погодные аномалии - грозы, ливни, сели, смерчи над морем.
Ранее, 24 июля, из-за резкого поднятия уровня воды в реке Чемитоквадже вода унесла в море две машины
с пассажирами внутри. По сообщению властей города, пострадавшие были туристами, остановившимися под эстакадой на ночлег.
В двух автомобилях находились семь человек, среди которых могли быть трое детей. Одного человека удалось спасти, тела еще двух погибших обнаружили спасатели.