https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-1040178968.html

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Все службы города-курорта работают в усиленном режиме и рекомендуют жителям и гостям Сочи на время отказаться от отдыха у воды и принимать меры... 10.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-10T16:35+0300

2022-07-10T16:35+0300

2022-07-10T16:35+0300

сочи

непогода

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СУХУМ, 10 июл - Sputnik. До конца 10 июля и в течение суток 11 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение, сообщает официальный канал администрации города Сочи.Возможно поднятие уровня воды в реках и сход селей. А на участке Магри - Веселое возможно образование смерчей над морем. В летний курортный период в Сочи часто случаются погодные аномалии - грозы, ливни, сели, смерчи над морем.Ранее, 24 июля, из-за резкого поднятия уровня воды в реке Чемитоквадже вода унесла в море две машины с пассажирами внутри. По сообщению властей города, пострадавшие были туристами, остановившимися под эстакадой на ночлег. В двух автомобилях находились семь человек, среди которых могли быть трое детей. Одного человека удалось спасти, тела еще двух погибших обнаружили спасатели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/posledstviya-razgula-stikhii-v-sochi-1039799183.html

сочи

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сочи, непогода