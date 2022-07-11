Боксеры из Абхазии завоевали серебряные медали на Всероссийской летней Универсиаде
17:38 11.07.2022 (обновлено: 17:51 11.07.2022)
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту Белена Квициния и Армен Чалукян завоевали серебряные медали турнира по боксу
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Турнир по боксу в рамках VIII Всероссийской летней Универсиады проходил с 4 по 9 июля в Ульяновске.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Спортсмены из Абхазии завоевали серебряные медали на турнире по боксу во Всероссийской летней Универсиаде, сообщает Госкомспорта.
Воспитанники Эдуарда Депеляна, студенты Кубанского государственного университета физкультуры, спорта и туризма (КГУФКСиТ, г. Краснодар) Белена Квициния и Армен Чалукян заняли вторые места: Белена в весовой категории до 66 кг, Армен - 63,5 кг.
При этом, в общем командном зачете первое место среди вузов России занял КГУФКСиТ, который и представляли абхазские боксеры.
Универсиада - главный национальный студенческий турнир России, проводится по 14 видам спорта в шести регионах в течение месяца - с 20 июня по 20 июля. В соревнованиях принимают участие команды из более, чем 70 регионов России и свыше 170 вузов.
При этом, в общем командном зачете первое место среди вузов России занял КГУФКСиТ, который и представляли абхазские боксеры.
Универсиада - главный национальный студенческий турнир России, проводится по 14 видам спорта в шести регионах в течение месяца - с 20 июня по 20 июля. В соревнованиях принимают участие команды из более, чем 70 регионов России и свыше 170 вузов.
Финальные состязания проходят в эти дни в Ульяновске.
27 июня, 11:45