https://sputnik-abkhazia.ru/20220712/lektsiya-o-nasledii-keleshbeya-chachba-proydet-na-stantsii-guma-1040213403.html

Лекция о наследии Келешбея Чачба пройдет на станции "Гума"

Лекция о наследии Келешбея Чачба пройдет на станции "Гума"

Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории Абхазии. 12.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-12T20:07+0300

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2022-07-12T20:07+0300

в абхазии

сухум

келешбей чачба

юбилей

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СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Лекция о наследии Келешбея Чачба и роли Сухумской крепости как важнейшей археологической достопримечательности города пройдет 17 июля на платформе "Гума". Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии.Начало лекции запланировано на 18:00. Помимо лекции, гости смогут ознакомиться с работами студентов АГУ, посвященными Келешбею Чачба.Алик Габелиа вместе со студентами провели исследовательскую работу на месте предполагаемого захоронения владетельного князя Абхазии. 2 мая 1808 года он трагически погиб в Сухумской крепости.Желая сделать Абхазию независимой от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. У историков есть две версии его гибели. Согласно первой, Келешбей погиб от рук своего старшего сына Асланбея, за спиной которого стояла Турция, по второй – от рук младшего сына Сафарбея, которого поддерживала Россия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180502/lakoba-o-kelishbee-figura-slozhnaya-mnogogrannaya-i-neodnoznachnaya-1023817697.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/vystavka-posvyaschennaya-keleshbeyu-chachba-otkrylas-v-sukhume-1038932896.html

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