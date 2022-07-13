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Абхазия стала первой по объему импорта вина в Россию
Абхазия стала первой по объему импорта вина в Россию
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Абхазия заняла первое место среди стран-импортеров вина в Россию после введения санкций, об этом заявил президент Аслан Бжания в ходе... 13.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Абхазия заняла первое место среди стран-импортеров вина в Россию после введения санкций, об этом заявил президент Аслан Бжания в ходе визита в Башкортостан.По его словам, у республики есть потенциал роста в этом направлении, функционируют несколько хороших предприятий, недавно был создан Союз виноделов.Деловые контакты между производителями вина в Абхазии и башкирскими производителями крепких алкогольных напитков дадут возможность отчасти расширить товарооборот между республиками, отметил Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/abkhaziya-i-bashkortostan-namereny-v-10-raz-uvelichit-tovarooborot-1040239776.html
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Абхазия стала первой по объему импорта вина в Россию
22:10 13.07.2022 (обновлено: 22:11 13.07.2022)
СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Абхазия заняла первое место среди стран-импортеров вина в Россию после введения санкций, об этом заявил президент Аслан Бжания в ходе визита в Башкортостан.
"Культура виноделия - это та отрасль, которая динамично развивается в Абхазии. Кстати говоря, Абхазия после введения санкций является импортером по вину для российского рынка первым. Мы поставляем около 27 миллионов бутылок вина в год на территорию Российской Федерации", - сообщил глава государства.
По его словам, у республики есть потенциал роста в этом направлении, функционируют несколько хороших предприятий, недавно был создан Союз виноделов
.
Деловые контакты между производителями вина в Абхазии и башкирскими производителями крепких алкогольных напитков дадут возможность отчасти расширить товарооборот между республиками, отметил Бжания.