https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/abkhaziya-stala-pervoy-po-obemu-importa-vina-v-rossiyu-1040240925.html

Абхазия стала первой по объему импорта вина в Россию

Абхазия стала первой по объему импорта вина в Россию

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Абхазия заняла первое место среди стран-импортеров вина в Россию после введения санкций, об этом заявил президент Аслан Бжания в ходе... 13.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Абхазия заняла первое место среди стран-импортеров вина в Россию после введения санкций, об этом заявил президент Аслан Бжания в ходе визита в Башкортостан.По его словам, у республики есть потенциал роста в этом направлении, функционируют несколько хороших предприятий, недавно был создан Союз виноделов.Деловые контакты между производителями вина в Абхазии и башкирскими производителями крепких алкогольных напитков дадут возможность отчасти расширить товарооборот между республиками, отметил Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/abkhaziya-i-bashkortostan-namereny-v-10-raz-uvelichit-tovarooborot-1040239776.html

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абхазия, башкортостан, новости, вино, виноделие