https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/okolo-500-sobak-i-koshek-proydut-sterilizatsiyu-v-gagrskom-rayone--1040222053.html

Около 500 собак и кошек пройдут стерилизацию в Гагрском районе

Около 500 собак и кошек пройдут стерилизацию в Гагрском районе

Акция по стерилизации бездомных и домашних животных в Гагрском районе началась три месяца назад, за это время операцию провели на 62 собаках и 18-ти кошках. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T08:45+0300

2022-07-13T08:45+0300

2022-07-13T08:45+0300

в абхазии

гагрский район

новости

домашние животные

бездомные животные

стерилизация

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СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Около 500 бездомных и домашних животных простерилизуют в Гагрском районе до конца года, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель фонда по защите животных "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.Она подчеркнула, что акция началась около трех месяцев назад, и она станет самой масштабной в стране.По словам зоозащитника, операции проводят в ветлечебнице Гагры. За это медики получают фиксированную ежемесячную заработную плату из выделенных организацией средств.Отырба видит острую необходимость систематического проведения подобных акций в контексте борьбы с бродячими животными в стране. По ее наблюдениям, многие хозяева собак готовы пойти на этот шаг, но у них не хватает денег оплатить операцию, что впоследствии приводит к появлению новых щенков и взрослых животных на улицах городов и районов Абхазии."Мы уже готовы оплачивать стерилизацию даже домашних животных, лишь бы хозяева их привезли. Иначе, мы попадаем в какой-то замкнутый круг, когда из года в год повторяется одно и то же. Это при том, что мы вне акций тоже проводим стерилизацию", - уточнила она.Акция началась три месяца назад, и за это время ветеринары простерилизовали 62 собаки и 18 кошек."Приятно, что население активно подключилось к решению этой проблемы. Многие не могли оплатить эту услугу сами и с благодарностью отнеслись к акции. Записи на две недели вперед. Будем надеяться, что сложностей с поставками наркоза не будет. Если бы не это, мы раньше приступили бы к реализации проекта", - сказала Отырба.На темпы этой работы сильно повлияла пандемия коронавируса, которая вызвала дефицит наркоза и его подорожание, с сожалением добавила Отырба. Препараты зачастую приходится искать своими силами.

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гагрский район, новости, домашние животные, бездомные животные, стерилизация