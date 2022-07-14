https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/bolee-tysyachi-sviney-v-kodorskom-uschele-postradali-ot-afrikanskoy-chumy-1040264324.html

Более тысячи свиней в Кодорском ущелье пострадали от африканской чумы

Более тысячи свиней в Кодорском ущелье пострадали от африканской чумы

В селах Кодорского ущелья Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара по распоряжению премьер-министра Александра Анкваб 14 июля был введен карантин в связи со вспышкой... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T18:15+0300

2022-07-14T18:15+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли из-за заражения африканской чумой свиней, рассказал в интервью радио Sputnik глава села Ажара Гулрыпшского района Сергей Джонуа.Главный ветеринарный врач Абхазии Роман Джопуа в интервью радио Sputnik объяснил, что африканская чума не новое явление для Абхазии, впервые она появилась в республике около 15 лет назад. В большинстве случаев, объяснил он, болезнь возникает в местах распространения диких кабанов.По словам Джопуа, пострадавшую от болезни особь недостаточно просто захоронить, тело нужно обдать огнем, а место продезинфицировать. Однако остановить распространение болезни невозможно, пока не будут уничтожены все зараженные свиньи. Джопуа добавил, что для борьбы с распространением болезни у выезда из Кодорского ущелья будет создан тест-барьер, проезжающие автомобили будут дезинфицироваться.Главный ветеринар предупредил, что продавать мясо зараженных свиней нельзя, в противном случае, болезнь может затронуть животных в других районах республики. Кроме того, лучше не дожидаться, пока болезнь одолеет здоровую свинью, и отправить ее на убой. Мясо такого животного продавать нельзя, но владельцы могут использовать его в хозяйстве – коптить или варить, по желанию.Вспышка африканской чумы свиней возникла в селах Кодорского ущелья во второй половине июня. Из-за этого 14 июля в селах Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара введен карантин. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/v-selakh-kodorskogo-uschelya-vveli-karantin-iz-za-afrikanskoy-chumy-sviney-1040242141.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/grazhdanin-i-nachalnik-dzhopua-ob-afrikanskoy-chume-sviney-v-abkhazii--1039787296.html

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