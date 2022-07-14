https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/bolee-tysyachi-sviney-v-kodorskom-uschele-postradali-ot-afrikanskoy-chumy-1040264324.html
Более тысячи свиней в Кодорском ущелье пострадали от африканской чумы
Более тысячи свиней в Кодорском ущелье пострадали от африканской чумы
В селах Кодорского ущелья Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара по распоряжению премьер-министра Александра Анкваб 14 июля был введен карантин в связи со вспышкой... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T18:15+0300
2022-07-14T18:15+0300
2022-07-14T18:23+0300
в абхазии
абхазия
новости
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102549/07/1025490733_0:232:2814:1815_1920x0_80_0_0_e9b9809ffda72d90f7d57bfcef7610eb.jpg
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли из-за заражения африканской чумой свиней, рассказал в интервью радио Sputnik глава села Ажара Гулрыпшского района Сергей Джонуа.Главный ветеринарный врач Абхазии Роман Джопуа в интервью радио Sputnik объяснил, что африканская чума не новое явление для Абхазии, впервые она появилась в республике около 15 лет назад. В большинстве случаев, объяснил он, болезнь возникает в местах распространения диких кабанов.По словам Джопуа, пострадавшую от болезни особь недостаточно просто захоронить, тело нужно обдать огнем, а место продезинфицировать. Однако остановить распространение болезни невозможно, пока не будут уничтожены все зараженные свиньи. Джопуа добавил, что для борьбы с распространением болезни у выезда из Кодорского ущелья будет создан тест-барьер, проезжающие автомобили будут дезинфицироваться.Главный ветеринар предупредил, что продавать мясо зараженных свиней нельзя, в противном случае, болезнь может затронуть животных в других районах республики. Кроме того, лучше не дожидаться, пока болезнь одолеет здоровую свинью, и отправить ее на убой. Мясо такого животного продавать нельзя, но владельцы могут использовать его в хозяйстве – коптить или варить, по желанию.Вспышка африканской чумы свиней возникла в селах Кодорского ущелья во второй половине июня. Из-за этого 14 июля в селах Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара введен карантин. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/v-selakh-kodorskogo-uschelya-vveli-karantin-iz-za-afrikanskoy-chumy-sviney-1040242141.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/grazhdanin-i-nachalnik-dzhopua-ob-afrikanskoy-chume-sviney-v-abkhazii--1039787296.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102549/07/1025490733_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_ef42434c89627a48e1e9d605da6ec6b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сельское хозяйство
Более тысячи свиней в Кодорском ущелье пострадали от африканской чумы
18:15 14.07.2022 (обновлено: 18:23 14.07.2022)
В селах Кодорского ущелья Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара по распоряжению премьер-министра Александра Анкваб 14 июля был введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik.
Более тысячи голов свиней в селах Кодорского ущелья погибли из-за заражения африканской чумой свиней, рассказал в интервью радио Sputnik
глава села Ажара Гулрыпшского района Сергей Джонуа.
По его словам, у крестьян сел Кодорского ущелья практически не осталось свиней. Свиноводство было развито в районе и вспышка болезни нанесла большой урон местным жителям.
Главный ветеринарный врач Абхазии Роман Джопуа в интервью радио Sputnik объяснил, что африканская чума не новое явление для Абхазии, впервые она появилась в республике около 15 лет назад. В большинстве случаев, объяснил он, болезнь возникает в местах распространения диких кабанов.
По словам Джопуа, пострадавшую от болезни особь недостаточно просто захоронить, тело нужно обдать огнем, а место продезинфицировать. Однако остановить распространение болезни невозможно, пока не будут уничтожены все зараженные свиньи.
Джопуа добавил, что для борьбы с распространением болезни у выезда из Кодорского ущелья будет создан тест-барьер, проезжающие автомобили будут дезинфицироваться.
Главный ветеринар предупредил, что продавать мясо зараженных свиней нельзя, в противном случае, болезнь может затронуть животных в других районах республики. Кроме того, лучше не дожидаться, пока болезнь одолеет здоровую свинью, и отправить ее на убой. Мясо такого животного продавать нельзя, но владельцы могут использовать его в хозяйстве – коптить или варить, по желанию.
Вспышка африканской чумы свиней возникла в селах Кодорского ущелья во второй половине июня. Из-за этого 14 июля в селах Лата, Чхалта, Дгянцыш и Ажара введен карантин. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.