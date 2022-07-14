https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/illyuziya-svobody-slova-informatsiya-kak-oruzhie-1040268774.html

Иллюзия свободы слова: информация как оружие

Иллюзия свободы слова: информация как оружие

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о хрупкости свободы слова и том, существует ли она в мире, в котором мы живем. 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T19:34+0300

2022-07-14T19:34+0300

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Так получилось, что наша дача находилась между двумя погранзаставами. Совсем недалеко была запретная зона со всеми атрибутами: колючая проволока, прожекторы, вышка с часовым и, предположительно, с пулеметом, таблички с грозными надписями. Даже ложный аэродром был. Бутафорские самолеты, локаторы. Каждую ночь мимо нас проходили наряды пограничников. С мощными фонарями, с собаками. Бывало, что по несколько раз проходили в темное время суток. Особого дискомфорта они не создавали, разве что периодически старший наряда мог подойти и строго предупредить, что костер надо затушить. И чем быстрее, тем лучше.Иногда они подходили к нам и по другому поводу. У старшей сестры был легендарный "транзистор" ВЭФ-202. На 25-ой короткой волне можно было поймать "Голос Америки"* и послушать запретные новости из другого мира. Мы могли так увлечься, что не замечали, что рядом идет патруль. И вот тут следовало жесткое указание выключить приемник. Или перейти на "Маяк", к примеру. Слушать "голоса" было запрещено. Тогда реально была цензура. Тогда у нас не было свободы слова, не было альтернативных источников информации. Или надо было постараться, чтобы их найти.Приравнять слово к штыкуНо это было давно. Это уже история. Потом Советский Союз развалился. И свобода слова обрушилась на нас как цунами. Совсем скоро мы к этому привыкли. И, может, даже жалели, что наступила эра такой вседозволенности. Несмотря на это, многие либералы до сих пор пытаются убедить весь остальной мир, что мы не ушли далеко от тех времен, что по прежнему у нас жесткая калибровка информационного потока. И это всегда аргументировалось примерами из жизни соседних стран, особенно Европы и США. Но в чем же отличие, задаюсь я вопросом? Что у них лучше? Что у нас не так?Последние лихие события, связанные с противостоянием России и США с их союзниками, обнажили многие моменты. Понятно же, что Украина - это то самое "копье" или его наконечник, которым пытаются пронзить государственность и суверенитет России. Помимо прямой военной помощи и всевозможных санкций, всех, кто симпатизирует россиянам в этом конфликте, напрочь лишают доступа к информации или сильно ограничивают. Пользуясь лидерством в сфере информационных технологий, весь остальной мир лишают права видеть объективную истину. Или хотя бы иметь возможность увидеть альтернативную точку зрения на происходящее. Дней десять назад по требованию Украины было заблокировано более пяти тысяч аккаунтов блогеров с общей аудиторией в 15 миллионов подписчиков. И это далеко не в первый раз. Да просто вакханалия какая-то! Кому-то же все можно, и причем любыми методами.Избирательные приоритетыВот простые примеры из жизни. Предположим, смотришь пророссийского блогера на известном канале. Настройки таковы, что если ты по завершению просмотра сам не переключишь на другой ролик, тебе автоматом будут предлагать следующий. И что оказывается? Тебе обязательно покажут ролики проукраинского толка. И так до бесконечности. Таким образом тебе навязывают определенный взгляд и толкование событий, какими бы абсурдными они ни были.Стоит тебе на своей личной странице перепостить ролик с достижениями и успехами российской армии, ты тут же получишь грозное предупреждение о том, что в представленных кадрах есть насилие или что-то в этом духе. В лучшем случае тебя предупредят, но скорее всего будут наложены санкции в виде лишения права публиковать что-либо на определенный временной промежуток. При этом одиозный грузинский блогер, обитающий в Киеве, просто до отказа забивает ленту шокирующими роликами с подбитой российской техникой, кадрами погибших и изувеченных российских солдат. Причем возможность просмотра таких сцен ничем не ограничена, никаких предупреждений и возрастных цензов.Реальность не перевратьСледует признать, что войну на значительных международных информационных полях Украина и ее хозяева выигрывают. Отлаженные, скоординированные атаки на умы и сердца пользователей мировой паутины идут непрерывно. Благо, этим и заканчивается.И даже самый большой прозападный фанатик раз за разом убеждается, как его классически обрабатывают, какую лживую информацию ему вливают. Будет победа на полях сражений, а победа на информационном поле за ней обязательно последует. Сколько бы они ни врали, реальность будет другая.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.*Данная организация выполняет функции иностранного агента.

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