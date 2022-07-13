https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/iranskie-bespilotniki-dlya-rossiyskoy-spetsoperatsii-mify-i-realnost-1040240291.html

Иранские беспилотники для российской спецоперации: мифы и реальность

Иранские беспилотники для российской спецоперации: мифы и реальность

О том, как беспилотники помогают в проведении спецоперации и сохраняют жизни российских военнослужащих, рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко. 13.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-13T21:20+0300

2022-07-13T21:20+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

вооружения

россия

турция

украина

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Не подтвержденные Москвой и Тегераном поставки дронов иранского производства российской армии – хорошая идея для ускорения демилитаризации и денацификации Украины. Технологический уровень и объемы производства иранских беспилотных летательных аппаратов давно тревожат Запад, а могут еще и огорчить.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 12 июля заявил, что Иран готовится передать России несколько сотен беспилотников, включая ударные. Вашингтон якобы обладает информацией о готовности Тегерана тренировать российских специалистов уже в июле. Запасной вариант(из высказывания Салливана): "Доказательств нет, но имели место переговоры".Американское заявление прозвучало в момент, когда президент Джо Байден готовился к поездке на Ближний Восток. Опасения относительно иранских БПЛА вызывают большой интерес стран Персидского залива к системам ПВО. По данным израильских спецслужб (в изложении издания Breaking Defense Daily), иранцы намерены передать России собственные запасы БПЛА, что замедлит региональные операции Тегерана, однако пойдет на пользу развитию отношений с Москвой.Такие совпадения выглядят неслучайными – Вашингтону выгодно привлечь внимание Эр-Рияда к иранской программе беспилотников, и ужесточить позицию Саудовской Аравии в отношении России. На этом поле США могут получить дополнительные поставки нефти (компенсация российской), а Израиль – заказы саудитов на комплексы ПВО BARAK и Spyder производства IsraelAerospaceIndustries и Rafael.В Кремле 13 июля заявили, что РФ высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, и российский президент не планирует обсуждать с главой Ирана закупку беспилотников в ходе предстоящего визита в Тегеран.Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан отметил, что Тегеран избегает шагов, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине: "У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из вовлеченных в конфликт сторон, поскольку убеждены, что его надо закончить". Вместе с тем Тегеран считает причиной российско-украинского конфликта провокационную, агрессивную, экспансионистскую политику США и НАТО.И все же, идея активного использования в российской спецоперации иранских дронов– в противовес массовым поставкам Киеву американских и турецких БПЛА – слишком хороша, чтобы забыть о ней навсегда. На поле боя и в тылу противника разведывательных и ударных беспилотников много не бывает.Восточный "ленд-лиз"В Тегеране19 июля состоятся переговоры российского президента Владимира Путина с президентами Ирана и Турции – Сейидом Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча глав государств-гарантов астанинского процесса по содействию сирийскому урегулированию не исключает обсуждения в двустороннем формате проблем безопасности и различных направлений военно-технического сотрудничества. Ранее заметное сближение Москвы и Тегерана произошло на Каспийском саммите.Иран входит в первую пятерку мировых лидеров в области разработки и производства БПЛА (вместе с США, Израилем, Китаем и Турцией). Заметим, еще в январе 2022 года, до начала спецоперации на Украине появилась информация о возможном российско-иранском производстве дронов.Чисто гипотетически и технологически, с учетом общих интересов, Иран может предложить России целый ряд беспилотников собственной конструкции, включая ударные системы: ударные системы Shahed, тактические дроныMohajer, различные версии разведывательно-ударных БПЛА Karrarдальностью от 500 до 1000 км, беспилотники-камикадзе Arash и другие. "Восточный ленд-лиз" или бартер – не суть. Изделия технологически конкурентоспособные, на уровне мировых стандартов.Иранский ударный Karrarболее десяти лет применяется для поражения наземных и воздушных целей – ракетами "воздух – поверхность" и "воздух-воздух". Беспилотный Shahed-129 способен нести на борту противотанковые ракеты Sadid-1, и очень напоминает американский БПЛА Predator.Все иранские БПЛА многократно проверены в боевых условиях в Сирии, где была отработана и система Swarm по автоматическому управлению "роем" ударных беспилотников. Иранские дроны активно воюют и в других странах мира – в Венесуэле, Судане, Ираке, Йемене. В ходе недавних военных учений на севере Исламской Республики спутник WorldView-2 сфотографировал на аэродроме в районе Семнана целую армию иранских дронов – 154 единицы.Технологический прорыв неслучаен. Кроме упорства и пытливого ума, иранцам сопутствует военная удача. По данным израильских источников, некоторые дроны Тегерана созданы на основе обратного проектирования сбитых американских и израильских аппаратов – с использованием импортных элементов (несмотря на сорокалетние санкции).Однажды в декабре 2011 года военнослужащие иранской армии сумели перехватить управление и посадить секретный разведывательный БПЛА RQ-170 Sentinel ВВС США, который патрулировал небо над западной частью Афганистана и нарушил границу ИРИ. Нейтрализовать беспилотник помогли некие "средства радиоэлектронной борьбы из Беларуси". Разобранное до винтика американское "летающее крыло" сыграло определенную роль в успешном создании семейства иранских стелс-БПЛА Shahed.Беспилотным успехам Тегерана посвящена целая серия статей американского специализированного издания MilitaryWatchMagazin.А в России, по мнению профильного вице-премьера Юрия Борисова, "с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств". Разработаны практически все модификации: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические, однако в серийном производстве с большим отрывом лидируют лишь "Орион" и "Форпост". По информации с переднего края СВО, дронов не хватает.В боевых условиях БПЛА – расходный материал, эти машины не всегда возвращаются на базу, но помогают приблизить победу и сохранить жизни российских военнослужащих. Если в среднесрочной перспективе иранские поставки в РФ станут реальностью, новая "армия дронов" позволит ускорить проведение спецоперации на Украине, эффективнее наносить высокоточные удары на переднем крае и в глубине обороны ВСУ, активнее разрушать логистику поставок Киеву западных вооружений. Восточный "ленд-лиз" может оказаться очень важным инструментом осенне-зимнего этапа российской спецоперации на Украине.Между тем, американские военные аналитики на семинаре Института Митчелла 12 июля призвали Белый дом отказаться от "сдержанности", и предоставить киевскому режиму истребители F-16, беспилотники MQ-1C GreyEagles и MQ-9 Reapers из запасов Армии США.Экс-помощник министра обороны Эвелин Фаркас заявила: "Битва за Украину… не только за Украину, не только за Европу, а за международный порядок. И если мы не победим Россию в военном отношении на поле боя в Украине, у нас будет много проблем в политическом и военном отношении по всему миру".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, вооружения, россия, турция, украина