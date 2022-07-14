https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/iznoshennost-i-plokhaya-distsiplina-pochemu-abkhazskaya-energetika-besprosvetna-1040259298.html

Изношенность и плохая дисциплина: почему абхазская энергетика беспросветна

Изношенность и плохая дисциплина: почему абхазская энергетика беспросветна

Абхазию сотрясает острый энергокризис, который вызван изношенностью электросетей, незаконным потреблением электроэнергии добытчиками криптовалюты и низкой... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T15:24+0300

2022-07-14T15:24+0300

2022-07-14T16:31+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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О том, как решить проблемы абхазской энергосистемы, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель директора Института национальной энергетики России Александр Фролов.SputnikГлавная проблема абхазской энергетики – плохая платежная дисциплина, – считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов."Если существуют две проблемы – изношенность и недостаток платежей, то начинать приходится с усиления платежной дисциплины. Этот процесс проходил и в Российской Федерации, когда после реформы энергетического рынка многие участники были обескуражены тем, что, оказывается, за электроэнергию надо платить. Ведь если они не платят, то все остальные участники рынка не могут платить. И, как я понимаю, в Абхазии, если сравнивать с Россией, очень низкие тарифы. Опыт показывает, что для усиления платежной дисциплины вам нужно ставить больше счетчиков, чтобы понимать, кто не платит конкретно. Чтобы ваши меры воздействия на неплательщиков были более точечными. А для того, чтобы счетчики ставились более охотно, нужно предлагать более выгодные условия для тех, у кого счетчики установлены. Это проходили многие страны", –сказал эксперт.Установив счетчики, можно понимать, кто не платит. Но при этом остается риск, что кто-то все равно попытается обойти закон и не платить. И тут возникает вопрос контроля."Компетентные органы должны понимать, кто не платит. Но возникает вопрос: а кто сторожит сторожей? Кто контролирует контролирующие органы, чтобы они занимались своей непосредственной деятельностью и работали с теми неплательщиками, которых удастся выявить? Ведь может так получиться, что даже после того, как у всех будут счетчики, все будет прозрачно и понятно, но по какой-то необъяснимой причине какие-нибудь уважаемые люди все равно продолжат не платить. Какое-нибудь предприятие, какая-нибудь база отдыха все равно будет пользоваться бесплатной электроэнергией, а все будут разводить руками и говорить: "А мы не понимаем, как им это удалось". Я подозреваю, что так может быть. И тут возникает еще один момент, связанный с контролем контролирующих органов", – отмечает Фролов.Нужна модернизацияБез надежных сетей невозможно качественное энергоснабжение населения, считает эксперт."Даже самая изумительная электростанция не сможет вам отправить по воздуху электричество. Для того, чтобы ваши электростанции работали, сети должны быть надежными. Если мы говорим про Абхазию, первична не местная генерация, не модернизация, не строительство электростанций, расширение мощностей и строительство малых ГЭС. Наиболее важно развитие сетей, модернизация сетей. Все то, что позволяет не только собственной генерацией обеспечивать, но и за счет импорта", – уверен Фролов.Однако без помощи государства масштабные программы модернизации реализовываться не могут."Государство должно вкладывать какие-то деньги, получаемые из других источников. Если проблема носит настолько масштабный характер, то есть, если износ сетей ближе к 90%, то речь идет о том, что по-хорошему надо строить новые электросетевые мощности. Убираем старые системы, строим новые. Одно дело, когда у вас 5% под замену, другое – капитальный ремонт всей системы. И понятно, что сама система не только провода. Это довольно капиталоемкая работа. И без непосредственного участия государства такие мероприятия нереализуемы. Здесь не готов сказать, насколько государство имеет достаточно средств для решения подобного рода проблемы. Но тут возникает вопрос о сотрудничестве с Российской Федерацией, о возможности участия Россетей в этом процессе, и, возможно, финансовой поддержке со стороны Российской Федерации для решения существующих проблем", – добавил эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/tma-problem-so-svetom-kak-abkhazii-poborot-energodefitsit-1040151477.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/posrednik-chanba-o-sobiraemosti-platezhey-za-svet-po-novym-tarifam-i-pogashenii-dolgov----1040085473.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия