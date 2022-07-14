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Поисковые отряды на местах боев времен ВОВ в Абхазии создадут башкирские активисты
Поисковые отряды на местах боев времен ВОВ в Абхазии создадут башкирские активисты
Аслан Бжания встретился с активистами молодежных организаций Башкортостана, с которыми обсудил возможность налаживания сотрудничества с представителями... 14.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-14T14:26+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Председатель Госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук предложила президенту Абхазии Аслану Бжания обдумать идею организации совместных поисковых отрядов в местах сражений времен Великой Отечественной войны в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Думаю, что наши молодые ребята с удовольствием подключатся к этой совместной работе. Мы свято чтим память о Великой Отечественной войне. В работе с молодежью мы уделяем большое внимание патриотической работе," – одобрил идею Аслан Бжания.В свою очередь глава Башкортостана поручил Госкомитету подготовить официальное предложение о создании совместных поисковых отрядов.Также представители активной молодежи Башкирии обсудили с абхазским президентом достопримечательности Абхазии и Башкирии, поддержку проектов начинающих предпринимателей в республике. Кроме того, они выразили желание наладить сотрудничество с молодежными организациями Абхазии, организовать студенческий обмен и взаимодействовать в сфере молодежного предпринимательства. В завершение встречи Яна Гайдук пригласила делегацию из Абхазии на тематический форум "Йыйын молодежи-2022", который состоится в Уфе с 12 по 14 сентября 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ekonomicheskiy-potentsial-abkhazii-predstavili-v-bashkortostane-1040255377.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/aslan-bzhaniya-posetil-tsentr-upravleniya-respublikoy-bashkortostan-1040242990.html
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аслан бжания, новости

Поисковые отряды на местах боев времен ВОВ в Абхазии создадут башкирские активисты

14:26 14.07.2022 (обновлено: 15:05 14.07.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПередача РФ останков военнослужащего, погибшего в 1943 году в ходе боев за Славянск
Передача РФ останков военнослужащего, погибшего в 1943 году в ходе боев за Славянск - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Аслан Бжания встретился с активистами молодежных организаций Башкортостана, с которыми обсудил возможность налаживания сотрудничества с представителями молодежных движений в Абхазии.
СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Председатель Госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук предложила президенту Абхазии Аслану Бжания обдумать идею организации совместных поисковых отрядов в местах сражений времен Великой Отечественной войны в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы с президентом Абхазии Гайдук вспомнила, что сражение на горных перевалах Абхазии стало одним из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны, во многом определившим исход битвы за Кавказ.

"Думаю, что наши молодые ребята с удовольствием подключатся к этой совместной работе. Мы свято чтим память о Великой Отечественной войне. В работе с молодежью мы уделяем большое внимание патриотической работе," – одобрил идею Аслан Бжания.
В свою очередь глава Башкортостана поручил Госкомитету подготовить официальное предложение о создании совместных поисковых отрядов.
Также представители активной молодежи Башкирии обсудили с абхазским президентом достопримечательности Абхазии и Башкирии, поддержку проектов начинающих предпринимателей в республике.
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Кроме того, они выразили желание наладить сотрудничество с молодежными организациями Абхазии, организовать студенческий обмен и взаимодействовать в сфере молодежного предпринимательства.
В завершение встречи Яна Гайдук пригласила делегацию из Абхазии на тематический форум "Йыйын молодежи-2022", который состоится в Уфе с 12 по 14 сентября 2022 года.
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