https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/poiskovye-otryady-na-mestakh-boev-vremen-vov-v-abkhazii-sozdadut-bashkirskie-aktivisty-1040257758.html

Поисковые отряды на местах боев времен ВОВ в Абхазии создадут башкирские активисты

Поисковые отряды на местах боев времен ВОВ в Абхазии создадут башкирские активисты

Аслан Бжания встретился с активистами молодежных организаций Башкортостана, с которыми обсудил возможность налаживания сотрудничества с представителями... 14.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-14T14:26+0300

2022-07-14T14:26+0300

2022-07-14T15:05+0300

аслан бжания

в абхазии

новости

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Председатель Госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук предложила президенту Абхазии Аслану Бжания обдумать идею организации совместных поисковых отрядов в местах сражений времен Великой Отечественной войны в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Думаю, что наши молодые ребята с удовольствием подключатся к этой совместной работе. Мы свято чтим память о Великой Отечественной войне. В работе с молодежью мы уделяем большое внимание патриотической работе," – одобрил идею Аслан Бжания.В свою очередь глава Башкортостана поручил Госкомитету подготовить официальное предложение о создании совместных поисковых отрядов.Также представители активной молодежи Башкирии обсудили с абхазским президентом достопримечательности Абхазии и Башкирии, поддержку проектов начинающих предпринимателей в республике. Кроме того, они выразили желание наладить сотрудничество с молодежными организациями Абхазии, организовать студенческий обмен и взаимодействовать в сфере молодежного предпринимательства. В завершение встречи Яна Гайдук пригласила делегацию из Абхазии на тематический форум "Йыйын молодежи-2022", который состоится в Уфе с 12 по 14 сентября 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/ekonomicheskiy-potentsial-abkhazii-predstavili-v-bashkortostane-1040255377.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220714/aslan-bzhaniya-posetil-tsentr-upravleniya-respublikoy-bashkortostan-1040242990.html

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аслан бжания, новости