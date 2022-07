https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/bayden-mladshiy-topit-baydena-starshego-1040276923.html

Байден-младший топит Байдена-старшего

Байден-младший топит Байдена-старшего

Компрометирующие фото, видео и личные переписки Байдена-младшего стали достоянием общественности, позже Telegram-канал, который опубликовал материалы, был... 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T11:20+0300

2022-07-15T11:20+0300

2022-07-15T11:34+0300

сша

джозеф байден

новости

политика

колумнисты

мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/18/1038282497_0:70:1785:1074_1920x0_80_0_0_1a882976472dc900e178def6944cad86.jpg

Накануне осенних выборов республиканцы достали из рукава свой главный козырь, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Вполне ожидаемо им стал легендарный лэптоп сына президента США, забытый им в ремонте и содержащий тонны компромата на первую семью Америки. Недавно его подлинность признали даже СМИ, работающие на демократов. До этого они два года отбивали все разоблачения в стиле "вы все врете".Наркоман, алкоголик, взяточник, бабник, современный художник с болезненной зависимостью от порно и проституток — казалось бы, мы уже все знаем о Хантере Байдене. Но нет, из ноутбука как из рога изобилия продолжают сыпаться все новые откровения. Интересно наблюдать, что из похождений Хантера оставляет американскую публику равнодушной, а что всерьез шокирует. Это довольно хорошо характеризует американцев как нацию.Например, переписка Байдена-младшего на тему военных биолабораторий на Украине и его инвестиций в разработку опаснейших вирусов особого впечатления не произвела. Чем там занимались в этих лабораториях, какие смертельные болезни испытывали на несчастных украинцах, зачем Хантер переводил миллионы долларов (в том числе от Пентагона), какую еще заразу там планировали выпустить в мир? Эти вопросы волнуют всю планету, но только не США. Подумаешь, мальчик из хорошей семьи что-то там такое испытывал на туземцах из Юкрейн.Зато ролик, в котором голый Хантер со стволом шляется по гостиничному номеру в обществе какой-то голой девушки вызвал живейшее возмущение публики.Дело в том, что демпартия, к которой принадлежит Байден-старший, неустанно топит за запрет или ограничение продажи оружия. Как только случается массовый расстрел (а в последнее время они происходят по три раза за два дня), так демократы начинают свои ритуальные заплачки.Однако самой скандальной, самой болезненной, самой грязной темой байденовского лэптопа являются отнюдь не наркотики, пистолеты или оргии. Американцев гораздо больше волнуют деньги. Несколько раз на протяжении своей бурной жизни Байден-младший разорялся в хлам, однажды ему даже пришлось залезть в накопления дочери на колледж. Но всякий раз он возрождался, как феникс, из пепла и вновь начинал швырять тысячи долларов на наркотики и проституток.За двадцать лет через руки Хантера прошли десятки миллионов долларов. За что и от кого он их получал? Передавал ли часть папе? Использовал ли папа свое положение сенатора, вице-президента, а потом президента США, чтобы как-то отплатить своим донаторам? И как во всем этом участвовал "дядя Джим" — брат президента?Нет-нет, конечно, "коррупции в США нет". Мы уже тридцать лет слышим эту мантру. Коррупция — это где-то у диких народов, которых так остроумно высмеивает в своих фильмах Саша Барон Коэн. В США это называется "лоббированием", или "оказанием юридических услуг", или "помощью в продвижении бизнеса". А коррупции у них как бы нет.И тем не менее вокруг Байденов постепенно формируется такая зона отчуждения, внутри которой возможно всякое. Нет, роковое слово "взятки" пока не звучит, но все к тому постепенно идет.Первой ласточкой стала книга мемуаров бывшей жены Хантера Кейтлин Буле "If We Break" ("Если мы разведемся"). В ней она осторожно намекает на то, что у Хантера были огромные долги перед Налоговой службой США, но он каким-то образом порешал вопросы, и тема рассосалась.Это очень больная тема для миллионов американцев. Рядовой гражданин боится вездесущих налоговиков, как суда небесного, и резонно возмущается, видя, что позволяется в этой взрывоопасной сфере всяким мажорам. Под напором публичного негодования в 2020 году федеральные прокуроры штата Делавэр были вынуждены начать расследование налоговых махинаций Хантера Байдена.Иронично тут то, что штат Делавэр — это классический офшор в самом сердце США. Здесь прячут состояния от налогов владельцы богатейших корпораций всего мира. Расследование тянется до сих пор. Упоминается и отмывание денег, и лоббирование иностранных интересов, но результата не видно.Но дальше — больше. Все из того же лэптопа появилось на свет божий голосовое сообщение Байдена-старшего, адресованное сыну в декабре 2018 года. В запинающемся послании старика слышны любовь и нежность. Он ласково предупреждает Хантера о выходе расследования в газете "Нью-Йорк Таймс", причем статья, по его словам, получилась "хорошая". "Думаю, теперь ты чист, — говорит Джо Байден. — Позвони мне, если получится, люблю тебя".Выяснилось, что Патрик Хо перечислил Хантеру миллион долларов за так называемые юридические услуги. Ну какие там могли быть услуги? Смешно представлять Хантера в роли адвоката. Да и ценник слишком астрономический. Возникает ощущение, что сын вице-президента США попросту крышевал китайца. Наводит на размышления и тот факт, что первый звонок после своего ареста федералами в аэропорту Кеннеди в 2017 году Хо сделал Джеймсу Байдену — тому самому "дяде Джиму".По данным газеты New York Post, Хантер, его папа Джо и дядя Джим создали вместе с Хо многомиллионное совместное партнерство в сфере нефтянки. "Десять процентов пойдут Большому парню", — предупреждает Хантер китайца в электронной переписке. "Большой парень" — это будущий президент США Джо Байден. Картина маслом, конечно.То, что китайцы откровенно обхаживают Хантера, угощая его ужинами, девушками, взятками, — это для американской аудитории не новость. Один раз ему даже подарили огромный бриллиант. Но впервые публике предъявляют доказательства того, что Байден-старший не только прекрасно знал о происходящем, но и активно участвовал в этих преступных схемах.Поражает какой-то простодушный, лубочный стиль американской коррупции. Дорогая еда, дорогое бухло, дамы полусвета, наркотики, пистолеты, бриллиант еще этот пошлейший. Все это неудивительно: до того, как заняться семейством Байденов, Патрик Хо, по мнению американских спецслужб, активно коррумпировал лидеров стран Африки. За это его и приговорили в Штатах. Стиль действительно узнаваемый, африканский. И эти люди прям кушать не могут, все время борются с коррупцией в России. У себя не пробовали?Но мало этого. В одном из своих порнороликов Хантер между делом рассказывает проститутке про свой бизнес с Патриком Хо, аттестуя его как "долбаного главного шпиона" (fucking chief spy). Понятно, что официально бизнесмен ничем таким не занимался. Однако невольно возникает предположение, что Хо мог быть как-то связан с разведывательными структурами Китая. Спецслужбы КНР вполне себе плотно работают с ведущими китайскими бизнесменами, тем более с теми, кто осуществляет международные проекты, это обычная практика, в сущности.И что же тогда получается? Семья будущего президента США за мелкий прайс работала на разведку КНР? Но ведь это уже не просто взяточничество — это государственная измена в полный рост."Какие ваши доказательства?" — негодуют демократы. Но главное доказательство находится прямо перед глазами. Политика Байденов по отношению к Китаю — это полная противоположность тем торговым войнам, которые жестко и уверенно вел Дональд Трамп. Сейчас вашингтонская администрация изощряется в риторике, ругательски ругает КНР, пытается разжигать конфликт на Тайване, однако, по сути, бизнес как шел, так и продолжает идти. На совместных проектах успешно навариваются американские олигархи.Из новой порции разоблачений хорошо видно, что Хантер Байден продвигал в КНР интересы первых лиц корпорации Google. Они, кстати, уже очень давно играют ведущую роль в вашингтонской администрации. Тот же Эрик Шмидт поднялся на политический Олимп еще при Обаме и продолжает там работать при Байдене. Созданный им Google два года топил все разоблачения семейки Байденов в поисковиках и помечал их как фейки. Так что невольно возникает вопрос: кто правит правителем? Это все еще Байден принимает решения, или их диктует ему кучка американских олигархов?Республиканский электорат в США всегда был убежден, что американский президент со своими чадами и домочадцами продался китайцам. Сегодня эта тема выходит на уровень конкретных обвинений. Тут и откровенная хамская коррупция, и возможное сотрудничество с разведслужбами Китая. Вопросы к Байденам все копятся.Похоже, если дело Хантера начнут раскручивать всерьез, демократы не просто проиграют выборы в ноябре. Они запросто могут лишиться и своего президента.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/v-rossii-obnarodovali-novye-dannye-ob-opytakh-ssha-nad-zhitelyami-ukrainy-1039057235.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/osly-zabreli-v-tupik-kto-pridet-k-vlasti-v-ssha-posle-baydena-1040186822.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200927/Problemnyy-otprysk-kto-pomeshaet-protivniku-Trampa-pobedit-1031011471.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/reyting-baydena-upal-silnee-chem-u-10-predyduschikh-liderov-ssha-1036039252.html

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Никифорова Виктория https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

сша, джозеф байден, новости, политика, колумнисты, мнение