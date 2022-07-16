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Боксеры из Абхазии вышли в финал всероссийских соревнований в Сочи

Боксеры из Абхазии вышли в финал всероссийских соревнований в Сочи

В турнире, посвященном памяти летчика-космонавта СССР Виталия Севастьянова, участвует более 100 спортсменов из 33 регионов России и два боксера из Абхазии. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T12:49+0300

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Нестор Джанба и Хорен Акопян стали финалистами Всероссийских соревнований по боксу класса "А" среди юниоров и будут бороться за звание мастеров спорта, рассказал один из тренеров спортсменов Давид Авидзба. Он также подчеркнул, что у спортсменов из Абхазии большой потенциал и есть все шансы стать мастерами спорта. На нынешних соревнованиях в Сочи Нестор Джанба из Сухума провел три боя и вышел победителем во всех поединках, Хорен Акопян из Гулрыпша вышел на ринг четыре раза и во всех встречах также одержал верх. Турнир, посвященный памяти летчика-космонавта СССР Виталия Севастьянова, начался в Сочи 12 июля и завершится 16 июля. По словам тренера, готовились к этому событию ответственно и усердно. "Подготовку ребята проходили в Абхазии и десятидневные сборы в Сочи. Тренировки различной сложности - спарринг, бег по пляжу и по фуникулеру, а также физические нагрузки и походы в горы," - сказал Авидзба.В турнире памяти Виталия Севастьянова принимают участие более 100 спортсменов из 33 регионов России. Виталий Севастьянов был летчиком-космонавтом, полковником запаса, дважды Героем Советского Союза, кандидатом технических наук, заслуженным мастером спорта. Занимал пост председателя Шахматной федерации СССР, а также входил в Международную ассоциацию астронавтики. 31 мая 2019 года указом Президента России Международному аэропорту Сочи присвоено его имя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/boksery-iz-abkhazii-zavoevali-serebryanye-medali-na-vserossiyskoy-letney-universiade-1040194758.html

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