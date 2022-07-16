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"Это была кропотливая работа": зачем американцы признались в страшном

"Это была кропотливая работа": зачем американцы признались в страшном

10 сентября 2019 года Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности и серого кардинала президентской администрации Джона Болтона. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T17:11+0300

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Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN сказал, что участвовал в организации госпереворотов за рубежом. По его словам, это была кропотливая работа, требующая стратегического мышления. О том, какие страны пострадали от действий Вашингтона, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Демократическое содействиеНа откровения экс-советника обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. До сих пор ни один высокопоставленный чиновник из США ни в чем подобном не сознавался, отметила она. Обычно они называли это поддержкой "демократических сил".Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов призвал собрать международный суд, перед которым США должны ответить за содеянное. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил Вашингтон в неоколониальной политике.В интервью Болтон не ответил на уточняющий вопрос журналиста о том, где именно организовывали перевороты, но намекнул на Венесуэлу.Его карьера в основном связана с внешней политикой. В команде Рональда Рейгана он занимал пост замглавы Агентства США по международному развитию (USAID), где занимался стратегическим планированием (1981-1983). При Буше-старшем был помощником руководителя Госдепа по международным организациям (1989-1993). У Буша-младшего был уже заместителем госсекретаря — курировал вопросы международной безопасности (2001-2005).В 2018-м Дональд Трамп назначил Болтона советником по нацбезопасности, однако тот продержался на посту всего полтора года. Как писали американские СМИ, политик оказался настолько воинственным, что даже Трамп с ним не ужился. В частности, выступал за максимально жесткий подход к России, КНДР, Ирану и Афганистану.Венесуэльская кампанияПопытка переворота в Венесуэле, на которую намекал Болтон, произошла в 2019-м. Спикер парламента Хуан Гуайдо отказался признавать победу Николаса Мадуро на выборах, назвал его диктатором, а себя провозгласил исполняющим обязанности главы государства. Америка потребовала от президента сложить полномочия и не применять силу против оппозиции. В ответ Мадуро обвинил Вашингтон в организации госпереворота.Несмотря на то что вслед за США многие страны мира признали лидером Венесуэлы Гуайдо, а не Мадуро, последний все-таки удержался у власти. Многотысячные акции протеста постепенно рассосались, а главный оппозиционер остался на свободе, живет в республике и продолжает политическую деятельность.Как призналась в интервью BBC экс-заместитель помощника главы Госдепа Кэрри Филипетти, администрация Трампа рассчитывала, что военные поддержат Гуайдо и свергнут Мадуро. Однако оказалось, что они преданны президенту. Кроме того, дипломат констатировала, что санкции Вашингтона не сломили венесуэльский режим. При этом США изначально пошли на максимально жесткую конфронтацию, надеясь сменить власть в Каракасе за несколько недель или месяцев.Революция на экспортКарьера Болтона охватывает четыре десятилетия. Если сопоставить годы его работы в американской дипломатии и даты государственных переворотов в мире, то становится ясно: послужной список чиновника не ограничивается одной Венесуэлой.Например, в 2005-м Вашингтон поддержал свержение Аскара Акаева в Киргизии, которое прозвали "тюльпановой революцией". В 2004 году Украину потрясла "оранжевая революция". В 2003-м Грузия столкнулась с "революцией роз".В начале 1990-х американцы поощряли восстание против Саддама Хусейна в Ираке. В конце концов курды и шииты подняли вооруженный мятеж. Первым удалось создать Иракский Курдистан, бунт вторых подавили. В 1991 году на Гаити свергли новоизбранного президента Жана-Бертрана Аристида. Переворот организовали военные, прошедшие подготовку в США.В 1989-м американцы решили вторгнуться в Панаму — им не понравилось, что местный диктатор Мануэль Норьега все чаще смотрит в сторону СССР. Панамец сперва отказался признавать итоги президентских выборов, которые проиграл его преемник, затем подавил восстание военных, а потом столкнулся с армией США. Боевые действия продлились пять дней, после чего Вашингтон установил марионеточное правительство, продержавшееся до 1994-го.В 1980-х Штаты ежегодно переводили около двух миллионов долларов профсоюзу "Солидарность" в Польше. В итоге представители организации захватили власть и вывели республику из "социалистического лагеря". В то же время американцы сместили правительство в Чаде — страна казалась им подходящим плацдармом для противостояния ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. Президент Гукуни Уэддей симпатизировал соседу, поэтому в Вашингтоне поддержали более прозападного политика — Хиссена Хабре.Кроме того, в 1980-х США помогали повстанцам бороться с просоветскими властями в Никарагуа. Им поставляли оружие, учили совершать теракты и создавать боевикам образ мучеников. В 1983-м американская армия вторглась в Гренаду и свергла марксистское правительство Хадсона Остина. В ООН это назвали "вопиющим нарушением международного права", но США наложили вето на резолюцию, которую поддержали все остальные члены Совбеза.Право сильногоЭксперты считают, что Вашингтону недолго осталось безнаказанно решать внешнеполитические проблемы за счет госпереворотов в других странах. Как только сформируется многополярный мир, американцам начнут давать отпор те, кто не заинтересован в расширении их сферы влияния.Глава Института международных инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что в мировой внешней политике превалирует право сильного. Американскому давлению можно противопоставить только собственный натиск. По мнению политолога Сергея Михеева, признание Болтона свидетельствует о достижении США пика могущества, на котором они сейчас балансируют. "Сегодня на американцев нет никакой управы, поэтому нужно действовать в логике "кто смел, тот и съел". Надо быть активнее и не следовать за кем-то, а самим проявлять инициативу, потому что конкуренты не хотят останавливаться", — подчеркивает эксперт.Что касается международных инстанций, то в Вашингтоне никогда с ними особо не считались. Более того, утверждает Михеев, американцы думают над реформой ООН, чтобы перестроить организацию под собственные нужды. Впрочем, с учетом стремительных изменений в мировой политике у них это вряд ли получится.

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