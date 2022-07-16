https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/inklyuzivnyy-festival-natsionalnykh-kultur-altyn-maydan-proydet-v-abkhazii-1040305248.html

Инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын майдан" пройдет в Абхазии

Инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын майдан" пройдет в Абхазии

Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын майдан" пройдет в Сухуме, Гулрыпше и Гале с 17 по 23 июля. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T17:56+0300

2022-07-16T17:56+0300

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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Международный инклюзивный фестиваль национальных культур "Алтын майдан" откроется в Сухуме 17 июля, сообщила Sputnik заслуженный работник культуры Республики Татарстан, автор и руководитель Интернационального культурно-просветительского проекта "Алтын майдан" Гамира Гадельшина.Всего в фестивале примут участие около 600 человек и 41 фольклорный коллектив из 21 региона России, а также абхазские танцевальные ансамбли. Люди с ограниченными возможностями здоровья, к примеру, продемонстрируют зрителям свою хореографию на инвалидных колясках, жестовое пение, покажут театр моды.В рамках фестиваля ежедневно пройдут этнические вечера, а также в программу входят выставки-ярмарки народного прикладного творчества, международный этноконкурс "Аламыс", мастер-классы и семинары под руководством профессоров ряда российских институтов."Этноконкурс мы специально назвали "Аламыс", так как нас вдохновили духовные скрепы абхазского народа. Он пройдет в городе Гал", - поделилась она.По словам Гадельшиной, этот фестиваль уже проводился в Крыму, Северной Осетии, Татарстане и Якутии. Абхазия пополнила этот список благодаря рекомендациям директора фестиваля "Алтын майдан – Якутия" Ивану Черкову, который проживает в Сочи и часто бывает в республике, восхищаясь ее природой и культурой.17 июля будут организаторы решать бытовые вопросы, связанные, в том числе, и с размещением коллективов. Само торжественное открытие фестиваля состоится 18 июля в Государственной филармонии Абхазии. Основные события проекта пройдут в гулрыпшском и галском домах культуры.Организаторами Международного инклюзивного фестиваля национальных культур "Алтын майдан" выступает Министерство культуры Абхазии при поддержке представительства Россотрудничества в республике.

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