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Нестор Джанба из Абхазии стал мастером спорта по боксу на соревнованиях в Сочи
Нестор Джанба из Абхазии стал мастером спорта по боксу на соревнованиях в Сочи
Спортсмены из Абхазии Нестор Джанба и Хорен Акопян претендовали на звание мастеров спорта по боксу во Всероссийских соревнованиях по боксу класса "А" среди... 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T20:30+0300
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Восемнадцатилетний Нестор Джанба из Сухума стал мастером спорта по боксу, одержав победу в финале Всероссийских соревнований по боксу класса "А" среди юниоров, рассказал тренер по боксу Эдуард Депелян.Нестор Джанба встретился в финале с Магомед-Саляхом Мугаевым из Чеченской Республики, а Хорен Акопян - с Ризваном Курчаевым из Дагестана."Соперники были очень сильные, титулованные. Нам удалось выполнить программу минимум, и из двух наших боксеров один все же стал мастером спорта. Ребята выложились на все сто, и я доволен результатом", - сказал Депелян.В турнире, посвященном памяти летчика-космонавта СССР Виталия Севастьянова, участвует более 100 спортсменов из 33 регионов России и два боксера из Абхазии.Виталий Севастьянов был летчиком-космонавтом, полковником запаса, дважды Героем Советского Союза, Кандидатом технических наук, Заслуженным мастером спорта. Занимал пост председателя Шахматной федерации СССР, а также входил в Международную ассоциацию астронавтики.31 мая 2019 года указом Президента Российской Федерации Международному аэропорту Сочи присвоено его имя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/boksery-iz-abkhazii-vyshli-v-final-vserossiyskikh-sorevnovaniy-v-sochi-1040297521.html
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спорт, бокс, новости

Нестор Джанба из Абхазии стал мастером спорта по боксу на соревнованиях в Сочи

20:30 16.07.2022
© Foto / Эдуард ДепелянНестор Джанба
Нестор Джанба - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2022
© Foto / Эдуард Депелян
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Спортсмены из Абхазии Нестор Джанба и Хорен Акопян претендовали на звание мастеров спорта по боксу во Всероссийских соревнованиях по боксу класса "А" среди юниоров, которые проходили в Сочи с 12 по 16 июля.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Восемнадцатилетний Нестор Джанба из Сухума стал мастером спорта по боксу, одержав победу в финале Всероссийских соревнований по боксу класса "А" среди юниоров, рассказал тренер по боксу Эдуард Депелян.
Другой абхазский боксер, Хорен Акопян из Гулрыпша стал вторым. Но, как уточнил тренер, через три месяца у него будет возможность выполнить необходимый норматив на соревнованиях в Москве.
Нестор Джанба встретился в финале с Магомед-Саляхом Мугаевым из Чеченской Республики, а Хорен Акопян - с Ризваном Курчаевым из Дагестана.
"Соперники были очень сильные, титулованные. Нам удалось выполнить программу минимум, и из двух наших боксеров один все же стал мастером спорта. Ребята выложились на все сто, и я доволен результатом", - сказал Депелян.
В турнире, посвященном памяти летчика-космонавта СССР Виталия Севастьянова, участвует более 100 спортсменов из 33 регионов России и два боксера из Абхазии.
Боксерские перчатки - Sputnik Абхазия, 1920, 16.07.2022
Боксеры из Абхазии вышли в финал всероссийских соревнований в Сочи
12:49
Виталий Севастьянов был летчиком-космонавтом, полковником запаса, дважды Героем Советского Союза, Кандидатом технических наук, Заслуженным мастером спорта. Занимал пост председателя Шахматной федерации СССР, а также входил в Международную ассоциацию астронавтики.
31 мая 2019 года указом Президента Российской Федерации Международному аэропорту Сочи присвоено его имя.
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