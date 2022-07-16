https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/nestor-dzhanba-iz-abkhazii-stal-masterom-sporta-po-boksu-na-sorevnovaniyakh-v-sochi-1040306911.html

Нестор Джанба из Абхазии стал мастером спорта по боксу на соревнованиях в Сочи

Нестор Джанба из Абхазии стал мастером спорта по боксу на соревнованиях в Сочи

Спортсмены из Абхазии Нестор Джанба и Хорен Акопян претендовали на звание мастеров спорта по боксу во Всероссийских соревнованиях по боксу класса "А" среди... 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T20:30+0300

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Восемнадцатилетний Нестор Джанба из Сухума стал мастером спорта по боксу, одержав победу в финале Всероссийских соревнований по боксу класса "А" среди юниоров, рассказал тренер по боксу Эдуард Депелян.Нестор Джанба встретился в финале с Магомед-Саляхом Мугаевым из Чеченской Республики, а Хорен Акопян - с Ризваном Курчаевым из Дагестана."Соперники были очень сильные, титулованные. Нам удалось выполнить программу минимум, и из двух наших боксеров один все же стал мастером спорта. Ребята выложились на все сто, и я доволен результатом", - сказал Депелян.В турнире, посвященном памяти летчика-космонавта СССР Виталия Севастьянова, участвует более 100 спортсменов из 33 регионов России и два боксера из Абхазии.Виталий Севастьянов был летчиком-космонавтом, полковником запаса, дважды Героем Советского Союза, Кандидатом технических наук, Заслуженным мастером спорта. Занимал пост председателя Шахматной федерации СССР, а также входил в Международную ассоциацию астронавтики.31 мая 2019 года указом Президента Российской Федерации Международному аэропорту Сочи присвоено его имя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/boksery-iz-abkhazii-vyshli-v-final-vserossiyskikh-sorevnovaniy-v-sochi-1040297521.html

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