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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае
МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в ближайшие два дня ожидается плохая погода с ливнями, грозами и даже смерчами на море. 16.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-16T15:30+0300
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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. До конца дня 18 июля в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливни с грозами, град, смерчи сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.Указывается, что не исключен подъем уровня воды в реках на Кубани, а на участке от Анапы до Магри возникнет опасность формирования смерчей над морем.Летом в Краснодарском крае нестабильные погодные условия - часто бывают грозы, ливни, сели, смерчи над морем, регулярно объявляются штормовые предупреждения. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям курортов этого региона на время, пока действуют штормовые предупреждения, отказаться от купания в море, отдыха у воды, нахождения на улице во время непогоды.
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сочи, непогода
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае
15:30 16.07.2022 (обновлено: 15:49 16.07.2022)
МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в ближайшие два дня ожидается плохая погода с ливнями, грозами и даже смерчами на море.
СУХУМ, 16 июл – Sputnik.
До конца дня 18 июля в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливни с грозами, град, смерчи сообщает РИА Новости
со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
"По данным Краснодарского ЦГМС: в период 14.00-15.00 16 июля, до конца суток, а также в течение суток 17 и 18 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром", - говорится в сообщении.
Указывается, что не исключен подъем уровня воды в реках на Кубани, а на участке от Анапы до Магри возникнет опасность формирования смерчей над морем.
Летом в Краснодарском крае нестабильные погодные условия
- часто бывают грозы, ливни, сели, смерчи над морем, регулярно объявляются штормовые предупреждения. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям курортов этого региона на время, пока действуют штормовые предупреждения, отказаться от купания в море, отдыха у воды, нахождения на улице во время непогоды.