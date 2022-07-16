https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/sinoptiki-predupredili-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-v-krasnodarskom-krae-1040301661.html

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае

МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что в ближайшие два дня ожидается плохая погода с ливнями, грозами и даже смерчами на море. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 июл – Sputnik. До конца дня 18 июля в Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливни с грозами, град, смерчи сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.Указывается, что не исключен подъем уровня воды в реках на Кубани, а на участке от Анапы до Магри возникнет опасность формирования смерчей над морем.Летом в Краснодарском крае нестабильные погодные условия - часто бывают грозы, ливни, сели, смерчи над морем, регулярно объявляются штормовые предупреждения. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям курортов этого региона на время, пока действуют штормовые предупреждения, отказаться от купания в море, отдыха у воды, нахождения на улице во время непогоды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/dva-avtomobilya-s-passazhirami-smylo-v-more-v-sochi-1039788189.html

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сочи, непогода