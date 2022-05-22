https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/ssha-razygryvayut-neoosmanskuyu-kartu-1039207567.html

США разыгрывают неоосманскую карту

США разыгрывают неоосманскую карту

Ничто, как говорится, не предвещало — и вот опять: Реджеп Тайип Эрдоган имеет особое мнение в отношениях с Западом, в этот раз по теме вступления Финляндии и... 22.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-22T10:40+0300

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Ничто, как говорится, не предвещало — и вот опять: Реджеп Тайип Эрдоган имеет особое мнение в отношениях с Западом, в этот раз по теме вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пишет Вероника Крашенинникова для РИА Новости. Президент Турции — самый мятежный участник военного союза под контролем США. Он поддерживает партнерские отношения с Россией и даже приобрел в 2019 году российскую зенитную систему С-400 — неслыханная дерзость для дисциплинированного Трансатлантического альянса. А теперь — единственный член НАТО — он отказывается накладывать санкции и способствует переговорам между Киевом и Москвой, в то время как на мир спроса нет.Запад позволяет Эрдогану очень многое. Как ни удивительно, и Евросоюз, и Вашингтон после демонстративных наказаний в виде санкций в связи с С-400 — и даже попытки военного переворота в июле 2016 года, едва не стоившей Эрдогану власти и, возможно, жизни, — выстраивают еще более тесное сотрудничество со своенравным "султаном". Хотя, опять же, и с демократией в американском смысле слова, и с правами человека в Анкаре все не как положено.В чем секрет президента Эрдогана? Как ему удается вести наступательную политику по всем фронтам и направлениям в интересах усиления Турции, пантюркизма и неоосманской империи — и делать это так, что даже Вашингтон вынужден соглашаться?Список успехов Анкары за последние годы велик. Но с момента старта специальной военной операции России на Украине Эрдоган только умножил активность, снял противоречия, с кем они были, и запустил новые механизмы взаимодействия. Пройдем по мировым центрам власти, с которыми Эрдоган успешно сотрудничает и соперничает.В отношениях с Вашингтоном Эрдоган добился уступок по своему самому болезненному вопросу — курдам. В Анкаре Рабочая партия Курдистана (PKK) и Отряды народной самообороны (YPG) признаны террористическими. Надо сказать, что курдские борцы за независимость — народ специфичный: сколько раз Вашингтон их использовал в своих целях на Ближнем Востоке, столько раз и бросал, но каждый раз они неизменно вновь верят Америке и погибают из-за своих иллюзий. В октябре 2019 года Трамп прекратил поддержку курдов в Сирии: США вывели свои контингенты из курдских районов на севере Сирии и передали территорию под контроль Анкары.Теперь, по сведениям СМИ, в торге за вступление в НАТО Финляндии и Швеции, активно привечавших курдов как политических беженцев и даже принявших санкции на поставки вооружений Турции, Эрдоган выдвинул будущим союзничкам манифест из десяти условий. Документ инструктирует, как кандидаты в члены НАТО теперь должны обращаться с курдами: экстрадировать "террористов", пресечь контакты и перестать поддерживать "любые действия против безопасности Турции". Подчеркнем, что вступление скандинавов в НАТО нужно не столько им самим, сколько Вашингтону.США являются и главным арбитром в домашнем регионе Турции, Восточном Средиземноморье, где Турция исторически соперничает с Грецией, которую традиционно поддерживает Евросоюз. Вашингтон разыгрывает конкуренцию между Анкарой и Афинами, используя Грецию более активно в периоды проблем с Турцией и заставляя заклятых партнеров работать вместе, когда того требуют глобальные интересы США.Сейчас, похоже, Греции придется подвинуться и дать место туркам в военном и энергетическом альянсе, построенном недавно без Анкары. Речь идет о партнерстве, оформленном законом США "О безопасности и энергетическом партнерстве в Восточном Средиземноморье" в декабре 2019 года (Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act of 2019). Это партнерство объединило США с Грецией, Израилем и Кипром для реализации двух целей: энергетической — разработки новых источников газа у берегов Израиля и Египта и строительства газопровода (EastMed) для его доставки на юг Европы, чтобы вытеснить российский газ, и военной — усиления позиций США в Восточном Средиземноморье на базе регионального альянса и новых поставок вооружений. В тексте закона Россия как угроза в регионе обозначена 25 раз. Газопровод, очень дорогой и технически сложный, уходил с повестки дня, но теперь, когда Европа обязала себя избавиться от российского газа, заново обрел актуальность.По слухам, еще одно требование Эрдогана к Вашингтону состоит в снятии санкций за комплексы С-400 и на поставки истребителей F-16 компании Lockheed Martin. В октябре прошлого года Турция обратилась к Белому дому с просьбой о приобретении 40 истребителей F-16 и почти 80 комплектов модернизации для уже имеющихся, но устаревших моделей — покупка на шесть миллиардов долларов. Сделку должен одобрить конгресс США, который и вводил санкции. На протяжении месяцев новостей не было, но 17 марта Госдепартамент направил в конгресс письмо с аргументами в пользу Анкары, ибо военные связи Турции с Украиной представляют собой "важный фактор сдерживания злонамеренного влияния в регионе" и "послужат долгосрочному единству НАТО". Также в списке покупок Турции на американском рынке — более 100 истребителей F-35 того же Lockheed Martin. Этот гигантский воздушных флот требуется, чтобы догнать и сильно перегнать Грецию, которая воспользовалась санкциями на покупки вооружений Турцией и успешно закупилась истребителями Rafale у Франции, уже ждет F-35 от США и на данный момент доминирует в воздухе.Как будто двусторонние отношения не были достаточно активными, 4 апреля Вашингтон и Анкара создали совместный "Стратегический механизм". В коротком анонсе о новом формате перечислены темы взаимного интереса: экономическое и военное сотрудничество, борьба с терроризмом, продвижение общих региональных и глобальных интересов. И отдельной фразой — две страны "подтвердили свою общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины". Со стороны Вашингтона за "Стратегический механизм" отвечает наша давняя знакомая — куратор радикализации Украины Виктория Нуланд, она же экс-посол США в НАТО. Первая встреча в рамках нового механизма во главе с госсекретарем Блинкеном состоялась во время визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон 16-19 мая.Теперь кратко об успехах Турции в отношениях с Европой. Трения с Евросоюзом имеют перманентный характер. Над всем континентом — и особенно над Германией — Эрдоган держит дамоклов меч потока беженцев из Сирии и Ближнего Востока. Как только Брюссель или Берлин становятся несговорчивы по какому-либо вопросу, Эрдоган приоткрывает границу и выпускает некоторое число беженцев. Ежегодно Евросоюз пытается откупиться от Анкары, и содержание беженцев на турецкой территории стоит Брюсселю нескольких миллиардов евро.Турция не стала членом Евросоюза: Анкара подала заявку на полное членство в далеком 1987 году, несколько десятилетий Брюссель водил Анкару за нос, пока Эрдоган сам не развернулся и не пошел своим имперским путем. Водные границы европейских соседей, Греции и Кипра, Эрдоган не замечает и в 2019 году отправился бурить газовые месторождения в исключительной экономической зоне Кипра. На защиту Греции традиционно встала Франция, а также Италия и весь Евросоюз. В той напряженной атмосфере едва не дошло до прямого столкновения между членами НАТО. Помните яркие слова президента Макрона в июне 2020-го о "смерти мозга" НАТО? Они касались координации действий внутри альянса в момент военного инцидента с Турцией, когда три ее военных корабля навели прицелы на французский фрегат, который решил проверить другое турецкое судно у берегов Ливии на предмет контрабанды оружия.Еще из последних новостей по другим направлениям. В марте Эрдоган поддержал вступление Косово в НАТО. Надо сказать, что Балканы уже стали домашним регионом Турции. Сотни турецких имамов, проповедующих в мусульманских Косово и Албании, а также активные поставки вооружений сделали Эрдогана "отцом" этих народов.В середине марта Эрдоган восстановил отношения с Израилем: принял президента Израиля Ицхака Герцога впервые с 2007 года и назвал визит "историческим". Нормализация отношений с Израилем упростит решения конгресса США, где израильское лобби имеет сильное влияние, и даст основу для вхождения Турции в военное и энергетическое партнерство в Восточном Средиземноморье. Во время встречи стороны обсудили и экспорт израильского газа в Европу через Турцию.В конце апреля Эрдоган помирился и с другим сложным соседом, Саудовской Аравией, а конкретно — с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Соперники за лидерство в регионе обнялись и открыли новую эру в отношениях.Аэропортом в Кабуле, к слову, управляют после провального ухода США именно турецкие военные. И за последнее десятилетие президент Эрдоган постановил делом чести укрепление национального военно-промышленного комплекса, чтобы меньше зависеть от воли Запада. Теперь турецкие дроны участвуют (и помогают выигрывать, как в случае Нагорного Карабаха) в региональных конфликтах.Зато с Китаем у Эрдогана есть проблемы. Турецкий лидер, как мусульманин и тюрок, давно выступает в защиту прав уйгурского народа — а вопрос уйгуров для Китая такой же острый, как вопрос курдов для Турции. В 2019 году Анкара обвинила Пекин в создании концлагерей для уйгуров. И еще в 1995-м Эрдоган, будучи мэром Стамбула, заявил: "Восточный Туркестан — родина тюрок, колыбель тюркской истории, цивилизации и культуры". Что для пантюркиста Эрдогана Восточный Туркестан, то для Китая Синьзянь-Уйгурский автономный округ. Но при этом Турция готова сопрягать свою стратегию "Средний коридор" с китайской инициативой "Пояс и путь".Наконец, самое важное для нас: как и в чью пользу складываются отношения России и Турции? Напомним, Россия сыграла важнейшую роль в спасении президента Эрдогана при попытке переворота в 2016 году. Да, он принял решение в интересах безопасности своей страны приобрести комплексы С-400 и немало натерпелся за это от США. В январе 2020 года Эрдоган запустил газопровод "Турецкий поток", который доводит российский газ до южной Европы. Да, он последовательно отказывается от введения санкций против России и в сегодняшнем конфликте на Украине прилагает усилия для организации переговоров. Самостоятельность Эрдогана по многим вопросам дает пример другим желающим. России может быть выгодно бузотерство Турции и внутри НАТО, и в отношении Евросоюза.Однако все эти решения реализуют прежде всего интересы самой Турции. А по многим сложным вопросам Эрдоган оказывался на другой стороне фронта. В Сирии Турция захватила север страны, в то время как Россия отстаивает государственную целостность на стороне правительства Сирии. В Ливии турецкие прокси воевали на противоположной России стороне. Активная поддержка Анкарой Азербайджана в споре с Арменией о Нагорном Карабахе способствовала переходу в сентябре 2020 года к войне и жертвам. Отношения Эрдогана с Украиной углубились вплоть до совместного производства беспилотников "Байрактар". Надо сказать, что турецкие беспилотники участвовали в каждом военном конфликте, где Россия находится на другой стороне. В Казахстане и Средней Азии Эрдоган активно продвигает тюркское объединение, соперничая не только с Россией, но и с Китаем. Замахиваясь на современное самое святое — наш Крым, — Эрдоган поддерживает провокаторов среди крымских татар, таких как лидер запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев. Беженцев Эрдоган не слишком жалует, но 20 000 украинцев в последние месяцы были приняты весьма гостеприимно.В плане экономических отношений сотрудничество Турции с Россией всегда было очень выгодным для Анкары. Турецкий строительный бизнес отлично освоил Россию, сельскохозяйственная продукция заполняет российские супермаркеты. Во все времена, даже в пандемию, турецкую казну ежегодно пополняют несколько миллионов наших туристов.Более того, текущий передел мира, вызванный спецоперацией России на Украине, может сделать Турцию главным бенефициаром на Евразийском континенте. Анкара станет, вероятно, основным хабом для множества подсанкционных действий — финансовых, торговых и инвестиционных. Турция заявила о готовности стать альтернативным источником газа для Европы — газа из месторождений в Черном море и в Восточном Средиземноморье — и быть главным энергетическим хабом в регионе. Турецкие авиалинии в последние месяцы переживают, вероятно, крупнейший бум за всю историю, да и летом две трети всего турпотока перевезут именно они. Рынок недвижимости растет на притоке россиян: в этом апреле совершены 1152 сделки — в два раза больше, чем в апреле прошлого года. Российские миллионеры переводят свои активы и перегоняют яхты в приветливые турецкие воды, заодно вкладывая деньги в турецкие активы, например футбольные клубы.Неожиданное экономическое подкрепление — самое важное, что может получить сейчас турецкая экономика, главное слабое место политики Эрдогана. При этом он очень дорожит экономическими связями с Западом и весьма бережно обращается с турецким капиталом, работающим на западном направлении.Таким образом, президенту Эрдогану, как никому в мире, удается напористо балансировать в своих интересах с интересами США, которые прощают ему немало выпадов и словно бы не противятся его масштабным амбициям. Но может быть, дело в том, что неоосманские амбиции Эрдогана как раз устраивают Соединенные Штаты? Ведь имперское расширение Турции направлено против Европы, которую Вашингтон всегда рад ослабить, против Китая — главного американского конкурента.Для НАТО Турция — это вторая после американской армия, единственная крупная мусульманская страна (вторая — Албания) и единственный участник, чья территория простирается одновременно в Европе и Азии. И сам Эрдоган неустанно подчеркивает свою важнейшую роль в НАТО. Альянс стал для него отличным механизмом получения выгоды и преимуществ, как, например, сейчас с Финляндией и Швецией.Что касается Турции и России, то общая история насчитывает 12 войн, в среднем одну русско-турецкую войну от другой отделяло всего 25 лет. С точки зрения США, это отличная история, и пусть она ускоряется. США устраивает, чтобы Эрдоган в своем неоосманском и пантюркистском стремлении доминировал в регионе: его имперский проект играет на "сдерживание" и "отбрасывание" России, считают в Вашингтоне и, соответственно, в НАТО. Если нужно иметь прокси в Евразии, то пусть им будет Эрдоган. А если он не сможет контролировать все, что взял, то дестабилизация, хаос — это тоже вариант.Президент Эрдоган прекрасно понимает американские расчеты и использует в своих интересах каждый случай, чтобы раздвинуть горизонты возможного. А России такого партнера полезно держать ближе, чем даже друга, как учил великий китайский стратег Сунь Цзы.* Запрещенная в России экстремистская организация.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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