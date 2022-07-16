https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/vysokotochnym-oruzhiem-rossii-unichtozheny-tsekha-po-proizvodstvu-raket-tochka-u-na-ukraine-1040300983.html

Высокоточным оружием России уничтожены цеха по производству ракет "Точка-У" на Украине

Высокоточным оружием России уничтожены цеха по производству ракет "Точка-У" на Украине

Ранее министр обороны России поручил усилить группировки по всем направлениям в целях исключения возможности того, что киевский режим начнет наносить... 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T14:38+0300

2022-07-16T14:38+0300

2022-07-16T14:38+0300

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СУХУМ,16 июл – Sputnik. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод". Об этом сообщает Министерство обороны России.Высокоточными ударами поражена и 115-я механизированная бригада ВСУ. За последние двое суток в этом подразделении погибли около 600 человек. Минобороны поясняет, что для доукомплектования бригады мобилизуют жителей близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии.Кроме того, до 200 националистов и иностранных наемников, 13 единиц бронированной и автомобильной техники уничтожено в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев.В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73-х районах. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах. Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожены два украинских самолета МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях и один Су-25 в районе Северска. Также сбиты в воздухе два украинских вертолета Ми-8 и Ми-24. Средства противовоздушной обороны России уничтожили 14 беспилотников в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.Также в ДНР перехвачена баллистическая ракета "Точка-У", а в Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".Военная спецоперация России по демилитаризации Украины продолжается 143 дня. Конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-600-ukrainskikh-natsionalistov-za-sutki-1040285774.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/dlya-chego-ukraine-f-16-eskadrili-armageddona-1040292552.html

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