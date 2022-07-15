https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/dlya-chego-ukraine-f-16-eskadrili-armageddona-1040292552.html

Для чего Украине F-16: эскадрильи Армагеддона

Для чего Украине F-16: эскадрильи Армагеддона

Страны Европы и США поддерживают киевский режим и продолжают регулярно поставлять на Украину военную технику. 15.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-15T19:40+0300

2022-07-15T19:40+0300

2022-07-15T19:40+0300

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Безрассудно следуя по ступеням эскалации военного конфликта в Европе, США рассматривают возможность поставок киевскому режиму ударных самолетов F-16, способных нести ракеты "воздух – поверхность" большой дальности и тактические термоядерные бомбы B-61, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Киевский режим настойчиво просит у США две эскадрильи истребителей F-16 в комплекте с полугодовым переобучением украинских летчиков специалистами Пентагона. Якобы для эксплуатации 24 американских самолетов Украина располагает всеми условиями, и даже тремя десятками летчиков с хорошим знанием английского.Представитель командования украинских ВВС в Виннице полковник Юрий Игнат сообщил, что к переобучению на территории США также готовы инженерные и ремонтные бригады. Вероятные параметры дальности ракетного вооружения F-16 на украинском ТВД пока неизвестны.Проект поставок серьезно обсуждается на Капитолийском холме и в Пентагоне, где два украинских летчика ранее рассказали сенаторам о своих "самоубийственных миссиях" – полетах на устаревших МиГ-29 и столкновениях с современными российскими истребителями Су-35 или Су-30, которые во всех случаях стреляют первыми, вне зоны видимости. Об этом пишут многие американские издания. В Палату представителей внесена и одобрена поправка к Закону об ассигнованиях на национальную оборону, позволяющая выделить 100 миллионов долларов на обучение летчиков и техников ВСУ эксплуатации американских самолетов.Вчерашнее заявление президента США Джозефа Байдена о намерении добиваться поражения России на Украине, стремлении превратить российскую специальную военную операцию в "стратегический провал" – повышает вероятность поставок ВСУ истребителей F-16. Байден пообещал и дальше поддерживать режим Зеленского, "пострадавший от насилия" со стороны России.По данным издания Air Force Magazine, несколько стран готовы предоставить Украине свои F-16 (разумеется, с санкции Вашингтона). Аналитики американского Центра стратегических и международных исследований считают, что Киеву также необходимы современные беспилотники MQ-1C Grey Eagles и MQ-9 Reapers, танки, ракеты средней и большой дальности.Здесь открывается большой простор для эскалации боевых действий с применением ударной авиации – на Украине и за ее пределами.Боевое применениеКомандированные в Вашингтон украинские летчики утверждали, что F-16 необходимы ВСУ для подавления противовоздушной обороны противника. Однако дальние системы ПВО С-400 способны обнаруживать цели на удалении до 600 км и поражать их на рубеже 250 км, на высотах от 10 метров до 27 км, то есть эффективно "простреливать" все воздушное пространство Украины с территории РФ и РБ. Расчеты ПВО находятся в постоянной боеготовности. Для поражения 24 самолетов потребуется столько же ракетных пусков. Последняя модификация F-16 Block 70 стоит около 200 млн долларов за комплект, дороже F-35. Российские зенитные ракеты обходятся намного дешевле, и надежно сбивают любую "невидимку".Американские легкие истребители F-16 поколения 4++ на Западе считаются едва ли не ровней самолетам F-22 и F-35, и все же по боевым характеристикам "Соколы" значительно уступают российским тяжелым Су-35С и Су-30СМ. "Сухие" ни при каких обстоятельствах не уступят господства в воздушном пространстве над Украиной.Если сравнивать Су-35С и F-16 (одного поколения), можно заметить, что российский истребитель значительно быстрее и маневреннее (максимальная скорость – 2500 км/час и 2120 км/час соответственно).Радар Су-35С "видит" воздушную цель (самолет противника) за 400 км, и способен поразить его ракетой Р-37М на удалении 300 км. Последняя модификация F-16 block70 обнаруживает цели на удалении до 180 км, и на таком же расстоянии может поразить самолет противника ракетой AIM-120.Боевая нагрузка "Сухого" – 8,1 тонны, американский "Сокол" способен поднять только 5,4 тонны. То есть, по скорости, дальности обнаружения и поражения современный F-16 на Украине заведомо уступает противнику – Су-35С и Су-30СМ. Разведка НАТО не поможет. Напомню, ранее индийские товарищи организовали учебный бой между самолетами Су-30МКИ и F-16C – американцы проиграли "всухую". Для чего же украинским ВВС истребители F-16 Fighting Falcon?Полагаю, истинные цели проекта Вашингтон и Киев видят в глубине российской территории. Американский "Сокол" способен применять высокоточные ракеты "воздух-поверхность" AGM-158 дальностью до 980 км, а расстояние от Киева до Москвы – всего 750 км.Более того, истребитель F-16 является штатным носителем тактического ядерного оружия – американских авиабомб B61 разных модификаций.В критической для марионеточного киевского режима ситуации Вашингтон может дать "добро" на ограниченный Армагеддон в Европе, где размещены 200 тактических термоядерных авиабомб США и 257 подготовленных самолетов-носителей. Эти сценарии могут показаться невероятными, однако в передаче Украине истребителей F-16 иного смысла в нет, и Россия вынуждена будет реагировать на угрозы превентивно.По данным Минобороны РФ, 14 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара там проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, и организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены. Возможно, ранее упомянутый полковник к Юрий Игнат тоже.В этот же день американский ленд-лиз на неопределенное время поставили на паузу, Вашингтон определяется с полномочиями президента США, и просчитывает риски. Посольство США в Киеве впервые с февраля призвало американских граждан немедленно покинуть Украину.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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