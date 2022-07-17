https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/ekspert-rasskazal-chego-ozhidat-ot-tsen-na-aviabilety-1040311092.html

Эксперт рассказал, чего ожидать от цен на авиабилеты

Эксперт рассказал, чего ожидать от цен на авиабилеты

На цену авиабилетов негативно влияет не только запрет на перелеты в западном направлении, но и закрытие ряда южных российских аэропортов. 17.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-17T12:44+0300

2022-07-17T12:44+0300

2022-07-17T12:44+0300

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СУХУМ, 17 июл - Sputnik. В ближайшее время не стоит ожидать падения цен на авиаперевозки, цены будут только расти. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на профессора кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгения Смирнова.Авиаотрасль переживает невиданные доселе ограничения, даже по сравнению с ограничениями ковидных лет, спрос на перевозки снизился. Что, по словам Смирнова, не привело к понижению цен. Экономист пояснил, что тому есть несколько причин. Первая - это запрет на полеты российских судов над воздушным пространством многих стран. Второе - это санкции, из-за которых западные компании не продают России самолеты и запчасти, а лизинговые компании и вовсе требуют возврата своей авиационной техники.Поэтому рост стоимости билетов будет обусловлен стратегиями авиакомпаний и восстановлением рынка и даже субсидирование отрасли государством не окажет на него серьезного воздействия.Что до зарубежных направлений, добавил Смирнов, то после открытия границ наблюдался рост стоимости авиабилетов. Сейчас для того, чтобы попасть в недоступные им страны Европы, россияне используют транзитные хабы, такие, как турецкие аэропорты, что вызывает ажиотажный спрос на такие билеты и рост цен на них. При этом зарубежные перевозчики в странах, валюты которых привязаны к доллару по фиксированному курсу, увеличивают тарифы, нормированные в долларах, и для российских пассажиров стоимость также растет.После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля ряд западных стран во главе с США объявил о введении беспрецедентно жестких санкций в отношении России. В том числе это выразилось в "закрытии" воздушного пространства этих стран для пролета российских самолетов. Кроме того, из-за того, что Росавиация признала небезопасной территорию ряда российских аэропортов - в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте, - полеты туда запрещены с 24 февраля, и запрет постоянно продлевается.

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